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Novo PAC Saúde entrega 331 equipamentos para saúde de Campo Grande

Novos equipamentos serão utilizados em serviços de diagnóstico, vacinação, reabilitação e odontologia da rede municipal

Welyson Lucas

03/06/2026 - 18h28
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A rede municipal de saúde de Campo Grande começou a receber um reforço importante para ampliar a capacidade de atendimento e qualificar os serviços oferecidos à população.

Por meio do programa Novo PAC Saúde, do Governo Federal, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) recebeu 331 novos equipamentos que serão distribuídos entre as unidades da Atenção Primária, fortalecendo áreas como diagnóstico, vacinação, reabilitação, odontologia e atendimento de urgência.

A entrega oficial dos equipamentos destinados aos municípios contemplados em Mato Grosso do Sul foi realizada nesta terça-feira (3) pela Superintendência Regional do Ministério da Saúde.

A iniciativa integra os investimentos do Novo PAC Saúde, programa voltado à expansão e modernização da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

Entre os equipamentos recebidos estão câmaras frias para armazenamento de vacinas, eletrocardiógrafos, aparelhos de ultrassom portátil, retinógrafos, espirômetros digitais, dermatoscópios, otoscópios, dopplers vasculares, desfibriladores externos automáticos (DEA), eletrocautérios para pequenos procedimentos cirúrgicos, além de balanças profissionais portáteis, cadeiras de rodas e fotóforos utilizados em atendimentos clínicos.

A chegada dos novos aparelhos tem como objetivo ampliar a oferta de exames e avaliações realizadas diretamente nas unidades de saúde, reduzindo a necessidade de encaminhamentos e proporcionando diagnósticos mais rápidos para a população.

Um dos destaques do investimento é a renovação da estrutura utilizada para conservação de vacinas. Ao todo, 18 novas câmaras frias já começaram a ser instaladas gradativamente em diferentes pontos da rede municipal, reforçando a segurança no armazenamento dos imunizantes e garantindo melhores condições para manutenção da cadeia de frio.

Além da área de diagnóstico, os investimentos contemplam o fortalecimento dos serviços de reabilitação e fisioterapia.

A rede passará a contar com equipamentos como laser terapêutico, ultrassom para fisioterapia, aparelhos de eletroestimulação TENS/FENS, dinamômetros utilizados na avaliação de força muscular e tábuas de propriocepção voltadas aos exercícios de equilíbrio e fortalecimento físico.

A saúde bucal também foi beneficiada com a chegada de sete bombas a vácuo odontológicas, ampliando a capacidade de atendimento dos consultórios odontológicos da rede pública municipal.

Outro avanço proporcionado pelos novos equipamentos é o fortalecimento das ações de Telessaúde, permitindo que profissionais tenham mais recursos para avaliações clínicas e acompanhamento de pacientes, especialmente em casos que exigem suporte especializado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, os investimentos representam um importante avanço para a Atenção Primária e para a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“São equipamentos que fortalecem a Atenção Primária, ampliam a capacidade de diagnóstico das equipes e garantem mais eficiência e segurança nos atendimentos realizados nas unidades de saúde”, destacou.

Com a incorporação dos novos aparelhos, a expectativa da Sesau é ampliar a resolutividade dos atendimentos, reduzir o tempo de resposta em diagnósticos, qualificar os serviços de reabilitação e fortalecer a assistência prestada aos usuários do SUS em Campo Grande.

Investimentos em Mato Grosso do Sul

A saúde pública de Mato Grosso do Sul ganhou um reforço na infraestrutura de atendimento com a entrega de nove Unidades Odontológicas Móveis (UOM), 36 conjuntos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 106 equipamentos destinados à saúde bucal.

Os investimentos, que somam R$ 4,8 milhões por meio do Novo PAC Saúde, vão beneficiar 58 municípios e fortalecer a atenção primária em todo o Estado.

Durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (3), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, representantes do Ministério da Saúde destacaram que as novas estruturas ampliarão o acesso aos serviços do SUS, especialmente em áreas rurais, assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas.

Segundo o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Ronaldo Costa, o Novo PAC Saúde já aprovou 517 propostas para Mato Grosso do Sul, com previsão de R$ 676 milhões em investimentos federais voltados à ampliação da infraestrutura e da capacidade de atendimento da rede pública.

 

sesc

Sem interessados, leilão de balneário em Bonito é reaberto com valor reduzido

Lance inicial era de R$ 15 milhões e agora passará para R$ 10 milhões, podendo o arrematante parcelar o pagamento

03/06/2026 17h45

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Antigo balneário tem quedas d'água

Antigo balneário tem quedas d'água Foto: Divulgação

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O Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc/MS) reabrirá o leilão para um antigo balneário de sua propriedade em Bonito, com valor reduzido. Inicialmente, o certame tinha lance mínimo de R$ 15 milhões, mas não foi arretado e agora passará para R$ 10 milhões.

A disputa será aberta no dia 24 de junho e o arrematante poderá parcelar o pagamento.

O edital prevê que o arrematante possa fazer um desembolso inicial de 40% do valor total e dividir o restante (60%) em até cinco parcelas mensais.

Ainda segundo o edital, o imóvel rural tem 35,1583 hectares e mantém praticamente toda a sua estrutura física para operação, com acesso pela estrada Bonito-São Geraldo, km 7. De carro, a partir do centro da cidade, se chega em aproximadamente 10 minutos.

O imóvel conta com um parque aquático natural, incluindo quedas d´água e benfeitorias, no encontro entre os rios Formosinho e Anhumas.

O antigo balneário do Sesc reúne ainda quiosques de alvenaria com churrasqueiras, redário em alvenaria para até 25 redes, parque infantil, piscina, área para cozinha industrial com acesso independente para alimentos, receptivo, escritório central, enfermaria, área de estacionamento e amplo espaço para camping.

Há também um salão principal com cobertura em alvenaria e piso cerâmico, com capacidade para acomodar até 120 pessoas.

O leilão é conduzido pelo leiloeiro oficial Gabriel Aude Leite de Araujo Silva. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil.

A disputa já está aberta através do portal da Casa de Leilões. O sistema online aceitará lances até às 16 horas (de MS) do dia 24 de junho de 2026.

Os interessados podem visitar o imóvel até o dia 22 de junho, mas é necessário fazer o agendamento pelo telefone (67) 3363-7000 ou WhatsAPP (67) 98124-8975. A visitação deve ser feita de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h.

O edital, com todos os detalhes e condições de participação, pode ser obtido na plataforma da Casa de Leilões.

Confira o edital completo do leilão:

Falso Frete

Polícia prende integrantes de quadrilha do falso frete após roubo em MS

Casal de caminhoneiros foi mantido em cárcere por cerca de seis horas; dois suspeitos foram presos em flagrante e polícia busca outros envolvidos no crime

03/06/2026 16h58

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Foto: Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões na modalidade conhecida como "falso frete".

A ação ocorreu nesta terça-feira (2) e foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), com apoio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.

Os suspeitos, identificados como Bruno de Oliveira Novais, de 22 anos, e Gleyner Luan da Silva Rocha, de 31 anos, são apontados como participantes do roubo de um caminhão prancha VW 18.310 Titan, avaliado em aproximadamente R$ 110 mil.

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (1), nas proximidades da BR-262, em Ribas do Rio Pardo, e teve como vítimas um casal de caminhoneiros que permaneceu sob poder dos criminosos por cerca de seis horas.

Segundo as investigações, os autores utilizaram um número de telefone falso para contratar as vítimas para um suposto transporte de tratores em uma fazenda da região.

Ao chegarem ao local combinado, às margens da rodovia, os caminhoneiros foram abordados pelos criminosos, que embarcaram no veículo e seguiram por uma estrada vicinal.

Durante o trajeto, os suspeitos anunciaram o assalto utilizando arma de fogo. O casal foi obrigado a deixar o caminhão e permaneceu em uma área de mata sob vigilância dos criminosos.

Enquanto isso, um terceiro integrante da quadrilha assumiu a direção do veículo e seguiu em direção à fronteira com a Bolívia, onde o caminhão foi entregue ainda durante a madrugada.

Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe da DEFURV iniciou diligências e trabalhos de inteligência para identificar os envolvidos. O primeiro suspeito Bruno de Oliveira Novais foi localizado e preso no Bairro Jardim Columbia, em Campo Grande.

Na sequência, os policiais chegaram ao segundo investigado, apontado como Gleyner Luan da Silva Rocha, responsável pelo transporte dos criminosos e pelo apoio logístico da ação.

As investigações também apontam a participação de outros envolvidos, responsáveis por conduzir o caminhão roubado até o país vizinho. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar todos os integrantes do grupo criminoso e esclarecer completamente o caso.

De acordo com a Polícia Civil, ambos confessaram participação no crime durante os interrogatórios. As apurações também apontam a existência de outros integrantes na organização criminosa, responsáveis pelo deslocamento do caminhão até o país vizinho.

Durante a operação, os policiais apreenderam um veículo Fiat Uno utilizado para transportar os suspeitos entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, além de objetos que teriam sido empregados na execução do roubo.

A Polícia Civil informou que já representou pela prisão preventiva dos investigados e segue com as investigações para identificar e localizar os demais participantes da quadrilha.

Denúncias

Em nota, a instituição destacou que a rápida resposta das equipes e a atuação integrada entre as unidades policiais foram fundamentais para a elucidação do caso.

A corporação também reforçou o compromisso com o combate aos crimes patrimoniais e pediu a colaboração da população por meio de denúncias à DEFURV, que podem ser feitas pelo telefone (67) 3309-8020, inclusive via WhatsApp, com garantia de sigilo.

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