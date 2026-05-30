Número de declarações de IR em MS supera em 1,37% o esperado

Quem perdeu o prazo terá de pagar multa de pelo menos R$ 165,74. No ano passado, mais de 53 mil fizeram a declaração depos do prazo final - MARCELO VICTOR

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Dados disponíveis no site da Receita Federal apontam que 656.709 contribuintes de Mato Grosso do Sul entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física no prazo estipulado pelo Governo Federal, 29 de maio.

O númeo é 1,37% maior que o esperado pela Receita, que era de 647.829 declarações. Os dados também revelam que a quantidade de declarações entregues dentro do prazo é 2,42% superior à quantidade entregue no ano passado, quado a receita recebeu 641.185.

Mas, no ano passado, assim como nos anos anteriores, muita gente fez a prestação de contas fora do prazo. Ao todo, foram mais de 53 mil contribuintes que não prestaram contas após a data estipulada e por isso o total de declarações em 2025 chegou a 694.555. Quem perdeu o prazo está sujeito a multa de R$ 165,74, podendo chegar a 20% sobre o imposto devido.

Das 656,7 mil declarações entregues no prazo, 77,4% das pessoas têm direito a restituição de parte ou tudo aquilo que foi retido ao longo do ano, inclusive com correção, que é com base na Taxa Selic, que está em 14,5% ao ano.

No primeiro lote, que já caiu na conta dos contemplados nesta sexta-feira, foram liberados R$ 272 milhões para pouco mais de 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul. Ou seja, cerca de 40% daqueles que têm direito a devolução de imposto já foram contemplados neste primeiro lote. Os próximos lotes estão previstos para o último dia útil de junho, julho e agosto.

Mas, pelo menos 130 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul estão sendo obrigados a pagar mais imposto, cuja primeira parcela também venceu nesta sexta-feira. Quem tiver parcelado terá de pagar os valores corrigidos também pela Taxa Selic, mais acréscimo de 1%. Por isso, pagar em longas parcelas pode ser um péssimo negócio.

Conforme os dados da Receita, embora seja 21º colocado no ranking populacional, Mato Grosso do Sul ficou em 16º lugar no ranking de entrega de declarações, indicando que a renda dos moradores daqui é mais elevada que em estados como Amazonas, Piauí, Sergipe e Alagoas, por exemplo.

Porém, quando a comparação é com o Distrito Federal, que tem população semelhante à de Mato Grosso do Sul (2,9 milhões), o Estado perde longe. Em Brasília foram entregues mais de 984 mil declarações, o que é 50% acima dos números daquil.

Em todo o país, o número de declarações entregues no prazo chegou a 44.498.717, o que representa aumento da ordem de 3% na comparação com igual período do ano passado. Destes, 56,1% tem imposto a restituir; 23% terão de pagar. O índice de contribuintes sem imposto chegou a 21%.