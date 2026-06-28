Número de mortos por terremoto na Venezuela sobe para 1.450

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Governo e prefeitura publicaram decreto reduzindo o expediente, mas outros locais também terão alterações no funcionamento

Bares e restaurantes devem transmitir a partida entre Brasil e Japão Foto: José Cruz / Agência Brasil

Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, a seleção brasileira entra em campo em um jogo disputado no período da tarde, às 13h (de MS), o que irá alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos e parte do comércio.

A partida contra o Japão, válida pela fase l6 avos de final, a primeira do mata-mata, será disputada nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos. O confronto vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na Capital, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão funcionar.

Confira o que abre e o que fecha no dia do jogo Brasil x Japão:

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), a prerrogativa para dar folga, liberar no horário da partida, ou do funcionamento dos supermercados é exclusiva do empregador.

Comércio

O comércio de Campo Grande também pode fechar e liberar os funcionários antes da partida, reabrindo após o fim do jogo, mas a decisão também é de cada lojista e a tendência é de maioria das lojas abertas.

Bancos

As agências e postos de atendimento bancário terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira, com funcionamento das 9h às 12h na segunda-feira.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande não abre as segundas-feiras.

Mercadão Municipal

Abrirá normalmente às 6h30, fecha durante o jogo e reabre após a partida, funcionando até às 18h.

Shoppings

Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

A abertura dos shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês será normal, às 10h, com fechamento facultativo das lojas às 12h30, e reabertura obrigatória 30 minutos após o fim da partida.

Todos os shoppings terão telão na praça de alimentação, para quem desejar acompanhar o jogo no local, com alguns restaurantes abertos durante o confronto.

Pátio - o shopping do Centro

O Pátio - o shopping do Centro, abrirá normalmente, às 8h, com as lojas também podendo fechar meia hora antes do jogo e reabrir meia hora depois. Haverá telão na praça de alimentação com transmissão da partida.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão durante o jogo.

Judiciário

O expediente forense e administrativo no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul será realizado das 7h às 11h, com suspensão das atividades após esse período.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais terão expediente reduzido na segunda-feira.

Conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande, o expediente das repartições públicas municipais será encerrado às 11h30.

O decreto do Governo do Estado também estabelece que o expediente nas repartições estaduais será das 7h30 às 11h30.

A alteração nos horários não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Em Campo Grande, as unidades funcionarão nos seguintes horários:

Agência do Shopping Campo Grande: 16h30 às 22h.

Agência do Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 12h.

Agências Fácil, Sest Senat, Agência Digital Shopping Norte Sul Plaza, Sindicato dos Despachantes, Agência do Pátio Central e Pátios de Apreensão PMAX e Autotran: 7h30 às 11h.

Nas demais agências do interior do Estado, o atendimento ao público será realizado das 7h30 às 11h.

Lotéricas

As casas lotéricas têm autonomia para definir seus próprios horários de funcionamento. Desta forma, a decisão de abrir ou fechar durante os jogos da seleção brasileira fica a critério de cada proprietário.

Correios

As agências dos Correios encerrarão o expediente, excepcionalmente, uma hora antes do início do jogo. As agências localizadas nos shoppings seguirão os horários dos centros comerciais.

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