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3 mil feridos

Número de mortos por terremoto na Venezuela sobe para 1.450

Número de mortos tem aumentado no momento em que as equipes de resgate chegaram a cidade costeira de La Guaira, a mais atingida pelos tremores

agência brasil

28/06/2026 - 19h00
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Os terremotos ocorridos na última semana na Venezuela deixaram 1.450 mortos e 3.150 feridos, conforme último levantamento. O balanço foi anunciado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. 

O número de mortos tem aumentado no momento em que as equipes de resgate chegaram a cidade costeira de La Guaira, a mais atingida pelos tremores. Neste fim de semana, 33 pessoas foram resgatadas. No entanto, milhares de pessoas continuam desaparecidas.

Mais de 1.600 socorristas estrangeiros estão no país para apoiar famílias e voluntários nos resgates. Entre eles, brasileiros que iniciaram neste sábado (27) a operação de busca e resgate. Coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a missão humanitária integra uma força-tarefa internacional voltada à localização de sobreviventes. 

O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local. 

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que mais de 10.000 mortes podem ter ocorrido devido aos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, o que os colocaria entre os mais mortíferos da América Latina no último século.

*Com informações da Telesur e da Reuters

água clara

Homem morre após ser agredido com taco de sinuca e garrafa quebrada em MS

Crime aconteceu depois de desentendimento na madrugada deste domingo; três suspeitos foram presos

28/06/2026 16h00

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Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara

Caso é investigado pela Polícia Civil de Água Clara Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Um rapaz de 21 anos, identificado pelas iniciais J. S. de O., morreu após ser agredido com um taco de sinuca e uma garrada quebrada, na madrugada deste domingo (28), em Água Clara.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu após desentendimento iniciado nas imediações de um estabelecimento comercial, não sendo informado o que motivou a discussão.

A vítima chegou a ser socorrida após as agressões, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e, com a realização de levantamentos no local, coleta de informações, entrevistas e análise de imagens de câmeras de segurança, constataram que três pessoas participaram ativamente das agressões.

Os suspeitos foram identificados, localizados e presos em flagrante. O taco de sinuca e a garrafa utilizados no crime foram apreendidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Briga em bar

Outro assassinato ocorreu na noite desse sábado (27), em um bar localizado em Coxim. Jonatas Douglas da Silva Oliveira, de 22 anos, estava no local, com uma criança no colo, quando foi surpreendido por um homem armado, que entrou no estabelecimento fingindo ser um cliente e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Após a execução, o atirador fugiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa que o aguardava do lado de fora.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação.

Pouco depois do crime, investigações apontaram que os suspeitos abandonaram a motocicleta utilizada na fuga e seguiram viagem em um Fiat Uno em direção ao município de Rio Verde de Mato Grosso.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope)montaram um bloqueio na rodovia para interceptar os suspeitos.

Segundo a ocorrência policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada, os ocupantes desembarcaram do automóvel e passaram a atirar contra os policiais militares, que reagiram e baleatam os dois suspeitos. 

Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde, mas não resistiram aos ferimentos. Eles estavam sem documentos e não foram identificados até a publicação desta reportagem.

Um terceiro suspeito que teria teria participado da execução ainda permanece foragido.

alterações

Confira o que abre e o que fecha durante o jogo entre Brasil x Japão na Copa do Mundo

Governo e prefeitura publicaram decreto reduzindo o expediente, mas outros locais também terão alterações no funcionamento

28/06/2026 15h00

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Bares e restaurantes devem transmitir a partida entre Brasil e Japão

Bares e restaurantes devem transmitir a partida entre Brasil e Japão Foto: José Cruz / Agência Brasil

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Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, a seleção brasileira entra em campo em um jogo disputado no período da tarde, às 13h (de MS), o que irá alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos e parte do comércio.

A partida contra o Japão, válida pela fase l6 avos de final, a primeira do mata-mata, será disputada nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos. O confronto vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na Capital, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão funcionar.

Confira o que abre e o que fecha no dia do jogo Brasil x Japão:

Supermercados

Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), a prerrogativa para dar folga, liberar no horário da partida, ou do funcionamento dos supermercados é exclusiva do empregador.

Comércio

O comércio de Campo Grande também pode fechar e liberar os funcionários antes da partida, reabrindo após o fim do jogo, mas a decisão também é de cada lojista e a tendência é de maioria das lojas abertas.

Bancos

As agências e postos de atendimento bancário terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira, com funcionamento das 9h às 12h na segunda-feira.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande não abre as segundas-feiras.

Mercadão Municipal

Abrirá normalmente às 6h30, fecha durante o jogo e reabre após a partida, funcionando até às 18h.

Shoppings

  • Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

A abertura dos shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês será normal, às 10h, com fechamento facultativo das lojas às 12h30, e reabertura obrigatória 30 minutos após o fim da partida. 

Todos os shoppings terão telão na praça de alimentação, para quem desejar acompanhar o jogo no local, com alguns restaurantes abertos durante o confronto.

  • Pátio - o shopping do Centro

O Pátio - o shopping do Centro, abrirá normalmente, às 8h, com as lojas também podendo fechar meia hora antes do jogo e reabrir meia hora depois. Haverá telão na praça de alimentação com transmissão da partida.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão durante o jogo.

Judiciário

O expediente forense e administrativo no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul será realizado das 7h às 11h, com suspensão das atividades após esse período.

Órgãos Públicos

As repartições públicas municipais e estaduais terão expediente reduzido na segunda-feira.

Conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande, o expediente das repartições públicas municipais será encerrado às 11h30.

O decreto do Governo do Estado também estabelece que o expediente nas repartições estaduais será das 7h30 às 11h30.

A alteração nos horários não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Em Campo Grande, as unidades funcionarão nos seguintes horários:

Agência do Shopping Campo Grande: 16h30 às 22h.

Agência do Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 12h.

Agências Fácil, Sest Senat, Agência Digital Shopping Norte Sul Plaza, Sindicato dos Despachantes, Agência do Pátio Central e Pátios de Apreensão PMAX e Autotran: 7h30 às 11h.

Nas demais agências do interior do Estado, o atendimento ao público será realizado das 7h30 às 11h.

Lotéricas

As casas lotéricas têm autonomia para definir seus próprios horários de funcionamento. Desta forma, a decisão de abrir ou fechar durante os jogos da seleção brasileira fica a critério de cada proprietário. 

Correios

As agências dos Correios encerrarão o expediente, excepcionalmente, uma hora antes do início do jogo. As agências localizadas nos shoppings seguirão os horários dos centros comerciais.

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