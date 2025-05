Número de pessoas com deficiência chega a 174.859 em MS, aponta IBGE

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (IBGE), divulgou nesta sexta-feira (23), informações do Censo Demográfico de 2022, que mostrou que, a população de 2 anos ou mais que tem algum grau de deficiência chega 174.859 pessoas em Mato Grosso do Sul.

O levantamento mostrou que, do total de 2.682.335 pessoas com 2 anos ou mais que vivem no Estado, 174.859 relataram ter alguma deficiência. Diante disso, o percentual registrado pelo Estado é de 6,5%. O maior percentual foi registrado em Alagoas (9,6%), seguido de Piauí (9,3%). Os menores foram registrados em Roraima (5,6%) e Mato Grosso (5,7%). Mato Grosso do Sul ficou na 21ª posição entre as maiores taxas ou, por outra ótica, a 7ª posição entre as menores.

Além disso, de acordo com a pesquisa, o município sul-mato-grossense com a maior porcentagem de pessoas com deficiência foi Paranaíba, com 11,4%, que conta com uma população de 40.113 habitantes, onde 4.567 relataram algum tipo de deficiência. Na sequência vem Cassilândia, com 10,4%, e Corguinho, com 9,8%. A Capital do estado, Campo Grande, com uma população de 876.298 pessoas acima de 2 anos, apresentou uma porcentagem de 6,8%.

O documento ainda mostrou uma disparidade entre os sexos, com mulheres declarando uma taxa maior de deficiência em relação aos homens. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 97 mil das pessoas com deficiência eram mulheres (55,8%), e mais de 77 mil pessoas eram homens (44,2%).

Ainda nessa perspectiva, os municípios de Sonora, Naviraí e Aparecida do Taboado se destacaram pela maior assimetria, com uma divergência de 3,5%, 3,2% e 3,1% entre as taxas masculinas e femininas. Esse padrão se mantêm em quase todos os municípios do estado, comexceção de quinze. Destes, Jaraguari, Rio Negro, e Japorã se destacam, com uma divergência de 2,2%, 1,7% e 1,1%.

INCIDÊNCIA EM IDOSOS

A análise da população com deficiência por grupos etários revelou que a incidência de deficiências tende a

aumentar com o envelhecimento, o que é esperado, uma vez que as limitações funcionais se tornam mais

frequentes com o avanço da idade.

Em MS, entre a população com deficiência, 11,2% das pessoas tinham de 15 a 29 anos, enquanto 24,0% das pessoas sem deficiência pertenciam a esse grupo etário, evidenciando uma participação proporcionalmente maior desse último grupo. Entretanto, essa relação se inverte nas faixas etárias mais elevadas.

Entre as pessoas com deficiência, 33,1% tinham de 60 a 79 anos, frente a 11,3% entre as pessoas sem deficiência. Já na faixa de 80 anos ou mais de idade, 11,9% das pessoas com deficiência estavam nessa faixa

etária, em contraste com apenas 1,3% entre aquelas sem deficiência.

DEFICIÊNCIAS MAIS COMUNS

No Mato Grosso do Sul, em 2022, a dificuldade funcional mais prevalente foi a de enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato, atingindo mais de 96 mil pessoas. Em seguida, aparecia a dificuldade para andar ou subirdegraus, mesmo com o uso de prótese ou outro aparelho de auxílio, contabilizando 62 mil pessoas, e os impedimentos relacionados à destreza manual, como pegar pequenos objetos ou abrir e fechar tampas, mesmo aparelho para o auxílio, com 33 mil pessoas.

Já para ouvir, mesmo com o uso de aparelhos auditivos, e às limitações nas funções mentais que podem impactar seja na comunicação, como nos cuidados pessoais, trabalho ou estudo apresentaram 30 mil pessoas e mais de 32 mil pessoas, respectivamente.

