"O feminicídio é negro e a justiça é branca", diz delegada do Piauí sobre violência doméstica

Eugênia Villa é a criadora da primeira delegacia do mundo a investigar crimes de feminicídio, aberta em 2015, na capital do Piauí, Teresina - Paulo Ribas | Correio do Estado

Durante evento que integra o calendário da Campanha "Agosto Lilás" nesta quinta-feira (8), a delegada piauiense Eugênia Villa, responsável pela 1ª Delegacia de enfrentamento ao feminicídio no Brasil, afirmou que é necessário um olhar mais acolhedor para as vítimas, sendo a maioria mulheres negras, além da adoção de medidas menos punitivas para redução de casos.

"Já que as mulheres negras se silenciam justamente porque o tratamento dado ao parceiro é punitivista, podemos dar alternativas para elas acessarrem a polícia e a justiça. A gente precisa tratar a polícia no pensamento antirracista. O feminismo é negro e a justiça é branca. A mulher preta não quer que o companheiro seja preso, então vamos dar um tratamento administrativo, pois elas sabem como ele vai ser tratado pela justiça e pelo sistema criminal. Muitas dizem: 'Eu só quero que ele não durma na minha casa porque ele vai me matar'. O ideal seria uma medida administrativa e não criminal", analisa.

Com uma medida protetiva expedida a cada um minuto no Brasil, as ações de enfrentamento se tornan mais necessárias. Mato Grosso do Sul por exemplo, já contabilizou 19 vítimas de feminicídio, número 16% maior que no mesmo período de 2023, quando 30 foram assassinadas e 30% menor que no ano de 2022.

Nos últimos quatro anos, a média de medidas protetivas expedidas ficou em 500 mil por ano, sendo que em 2023 esse número chegou a 634,7 mil.

Dados da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), também mostram que nos últimos dois anos, 93 vítimas foram mortas no Estado, ou seja, crimes cometidos apenas pelo fato de serem mulheres.

assassinadas em residência - 57,0%;

em vias urbanas - 10,8% ;

em aldeias indígenas - 7,5%

em propriedades rurais - 5,4%;

em vias rurais - 5,4%;

Os outros 13,9% dos feminicídio aconteceram em locais diversos.

Eugênia elaborou uma tese de doutorado que destrincha detalhadamente o perfil das vítimas. Cerca de 80% das que sofreram violência doméstica no Estado do Piauí são negras.

"Porque os agressores são negros e as vítimas também? As mulheres se silenciam mais. Como é que a polícia trata as pessoas negras? Quem é que é mais preso pela polícia, negros ou brancos? Como nós tratamos os negros? O que diz o Fórum Brasileiro sobre as intervenções policiais? Quem mais nós matamos? Precisamos mudar o atuar da polícia, nós precisamos ter um letramento racial", destaca.

Campanha "Feminicídio Zero" mostra a situação de violência contra a mulher - Foto: Divulgação Governo Federal

Agosto Lilás “Mulheres Vivas, Feminicídio Zero”

Segundo a subsecretária Manuela Nicodemos, Mato Grosso do Sul utiliza ferramentas para tentar frear os casos de feminicídio.

"A gente acredita que às vezes não precisa inventar a roda e sim, valorizar o dinheiro público, o investimento de pesquisa, de elaboração teórica que já foi feito, mas a gente precisa revisar esses instrumentos para poder atualizar a política pública de prevenção à violência e de combate ao feminicídio, para a gente poder revisar as experiências que já foram feitas, mas principalmente elaborar de forma transversal, então a gente vai convidar as demais secretarias de Estado, o sistema de justiça, poder judiciário e envolver a sociedade civil também, para a gente poder coletivamente traçar novas estratégias de prevenção", pontua.

“Queremos dialogar, ouvir as pessoas, os movimentos sociais, representantes da rede de atendimento à mulher, Poder Judiciário, homens. Será um público bem diverso com discussões que podem subsidiar estratégias para envolver toda a sociedade no debate da violência de gênero contra as mulheres”, completa.

Denúncias

De acordo com o Ministério das Mulheres, de janeiro a outubro de 2023, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – atendeu uma média de 1.525 ligações telefônicas por dia, totalizando 461.994 atendimentos, dos quais, 74.584 foram referentes a denúncias de violência contra mulheres, considerando todas as formas de violências.

Algumas formas mais comuns desse tipo de violência são:

dano ao patrimônio;

destruição móveis da casa da companheira ou ex-companheira;

quebra de objetos como celular;

não devolução de pertences de ex-cônjuge após separação;

retenção de documento (identidade, passaporte);

uso de dados pessoais para obtenção de benefícios;

celebração de contratos de empréstimo em nome de ex-companheira, sem autorização, mediante artifício e meio fraudulento;

subtração de instrumentos de trabalho para impedi-la de trabalhar;

não pagamento de pensão alimentícia e outros.

Como denunciar violência contra mulher

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.

O serviço também fornece orientação a mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.