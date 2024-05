Bom senso: doações para as vítimas das cheias tem até roupa íntima suja

Em Campo Grande, a corrente de ajuda aos desabrigados no Rio Grande do Sul cresce a todo momento, entretanto, doações de roupas em mau estado têm chegado no CTG Tropeiros da Querência, é o que relata Tales Amaro Maciel, um dos responsáveis pelas arrecadações e proprietário do restaurante Gaucheria.

“Tivemos muito problema com roupas, principalmente roupas íntimas, infelizmente, o pessoal manda muita coisa suja, manchada e roupas diversas rasgadas, muito rasgadas, de um jeito que não tem como recuperar”.

“Pensa que estamos em um estado desolador, onde não tem casa, não tem guarda-roupa, não tem nada, então, o que tu vai tirar da caixa, tu vai botar, porque tu não tem água pra beber e imagina pra lavar”, completou.

Para que isso não aconteça, é importante selecionar itens em bom estado, sem rasgos e sujeiras, de forma que estejam prontos para utilizar. Além disso, para facilitar na hora da separação das doações, é aconselhado que os produtos já estejam separados em sacolas, por categoria, e identificados com caneta ou canetão, sobre o que se trata.

Tales também alerta para que não sejam doados itens que não serão usados pelos resgatados, como por exemplo, sapatos de salto, roupas de festa, entre outros.

A Solange Jacques de 63 anos, seguiu as recomendações e antes de doar, fez a higienização completa das roupas. “Nosso povo, já tá sofrido, né? Sofrendo as perdas e não da roupa suja, roupa cheirando guardado, né? Então, eu estou lavando tudo. Estou batendo na minha máquina, e estendendo no varal aqui”.

Solange que tem familiares no Rio Grande do Sul, relata que já fez mais de três doações, e que tem dificuldades para estender as roupas no varal devido à doenças, “por isso minha irmã, minha sobrinha, minha neta, tudo estende pra mim, e hoje vai sair mais, inclusive caixas vazias que estão pedindo, né? Então, Deus ama quem dá com alegria”.

Para aqueles que se interessarem a voluntariar na separação de itens, o CTG Farroupilha (Av Pref Heráclito Diniz de Figueiredo, 930 - Monte Castelo) e o CTG Tropeiros da Querência (Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas) estão de portas abertas. As doações também podem ser entregues nesses respectivos endereços.

No momento os locais pedem como itens primordiais, alimentos de fácil consumo, enlatados, toddynho, bolacha, medicação, suco de caixinha e barras de proteína.

Clique aqui para ter acesso à outros locais de doação.