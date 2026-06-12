Obra da MS-276 fica 23% mais cara um ano e meio após assinatura de contrato

Conforme divulgado através do Diário Oficial Online (DOE) do Mato Grosso do Sul desta sexta-feira (12), o acordo firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) com a empresa Engenharia e Participações Ltda. (Engepar), para obras na rodovia MS-276, acaba de ficar três milhões de reais mais caro e já representa um salto de 23% no total do empenho se comparado com o valor original do contrato assinado há cerca de um ano e meio.
Como consta no extrato do segundo termo aditivo publicado hoje (12), essa alteração acrescenta exatos R$3.178.360,90 ao contrato, graças à "reprogramação da planilha da obra".
Ou seja, pelos valores acrescidos, esse contrato com a Engepar passa de atuais R$77.199.372,98 para exatos R$80.377.733,88.
Vale destacar que, o objeto deste contrato trata-se da:
"Obra de restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-276, trecho: entr.BR-163 (Vila São Pedro) - limite municipal Dourados e Fátima do Sul (ponte sobre o Rio Dourados), subtrecho: km 0,00 - km 29,70 (lote 1), com extensão de 29,70 km, no município de Dourados".
Entenda
De acordo com o contrato assinado em janeiro de 2025, e como bem especifica o edital que data de 28 de outubro de 2024, o empenho total para essa obra somava o montante de R$65.254.179,61.
Se levado em conta o valor original, os três milhões de reais acrescidos que elevaram o contrato para R$80 milhões representam um aumento de 23,18% cerca de um ano e meio após firmado esse acordo.
Julgado pelo critério do "menor preço", pelo menos 15 empresas entre as interessadas foram inabilitadas pela falta de documentos obrigatórios ou propostas iniciais. Participaram do certame:
- ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
- VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.
- GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
- AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
- CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
- TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO e
- ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Do resultado final da disputa, a Engepar apresentou uma proposta inicial de: : R$63.949.096,02, cerca de um milhão mais barata que a segunda colocada, a Engenharia e Comércio Bandeirantes, e posteriormente ajustado ainda para R$63.945.264,50.
Sobre o prazo de execução, conforme consta no edital, as obras do objeto em questão devem ser entregues no prazo de 720 dias consecutivos, pouco menos de dois anos contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS).