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Cidades

COPA DO MUNDO 2026

Na véspera do jogo do Brasil, verde e amarelo tomam conta das ruas da Capital

Ruas se transformam em uma verdadeira obra de arte feita pelas mãos de crianças, jovens e adultos, com uma explosão de cores e símbolos do Brasil

Naiara Camargo

Naiara Camargo

12/06/2026 - 08h45
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Brasil estreia neste sábado (13) e o clima de Copa do Mundo é perceptível antes mesmo do apito do árbitro.

Lojas estão decoradas com bandeiras, campo-grandenses vestem a blusa da Seleção Brasileira e o noticiário está recheado de matérias jornalísticas sobre a copa.

Além disso, uma tradição voltou a tomar conta dos bairros: ruas pintadas de verde e amarelo colorem as ruas de Campo Grande.

Moradores, de diferentes regiões da Capital, se reúnem para pintar bandeira do Brasil, mascotes, taça, símbolos e frases como “rumo ao hexa” e “mostra tua força Brasil” no asfalto.

A rua se transforma em uma verdadeira obra de arte feita pelas mãos de crianças, jovens e adultos, com uma explosão de cores e símbolos relacionados a Seleção Brasileira.

A pintura atrai olhares e chama atenção de quem passa pelo local, além de render vários cliques fotográficos.

Mecânico de moto, Matheus Viana da Rocha, de 26 anos, é apaixonado por futebol e pintou sozinho a bandeira do Brasil no asfalto da rua Carlos de Carvalho, no bairro Coronel Antonino.

"Esou pintando sozinho. Comprei a tinta com o meu próprio dinheiro. Decidi pintar porque eu gosto do Brasil. Estou animado para a Copa do Mundo. Estou pintando uma bandeira do Brasil em uma ponta da quadra e outra em outra ponta. Foi rápido para pintar, aquela bandeira ali eu demorei [algumas horas] da noite. Moro aqui nessa rua mesmo", contou à reportagem.  

O Correio do Estado esteve em quatro endereços, nesta quinta-feira (11), de ruas pintadas de verde e amarelo em celebração a Copa do Mundo.

Veja:

Rua Brasília, Jardim Imá

Foto: Marcelo Victor
Foto: Marcelo Victor

Rua Oscar Freire, vila Nasser

Foto: Marcelo Victor

Rua Carlos de Carvalho, bairro Coronel Antonino

Foto: Marcelo Victor
Foto: Marcelo Victor

Rua Rio Doce, Parque dos Poderes

Foto: Marcelo Victor
Foto: Arquivo Pessoal
Foto: Arquivo Pessoal

COPA DO MUNDO - FIFA 2026

Copa do Mundo 2026 ocorre de 11 de junho a 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas. Pela primeira vez na história, a competição é sediada em três países diferentes: Canadá, México e Estados Unidos.

Confira os Jogos do Brasil:

  • 13 de junho (sábado): Brasil x Marrocos, às 18H, em New Jersey, USA
  • 19 de junho (sexta-feira): Brasil x Haiti, às 20h30, em Filadélfia, USA
  • 24 de junho (quarta-feira): Brasil x Escócia, às 18H, em Miami, USA

O Brasil está no Grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil poderá jogar a próxima fase em 29 de junho. 

 

MATO GROSSO DO SUL

MP recomenda mudanças em transferências e proteção de presos em MS

Grupo de Atuação Especial da Execução Penal expediu série de recomendações à Agepen e à Sejusp para padronizar procedimentos, ampliar a proteção de presos vulneráveis e modernizar regras disciplinares vigentes há quase 20 anos

12/06/2026 10h00

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Recomendações do Ministério Público miram desde transferências de presos até proteção de grupos vulneráveis e revisão do regulamento disciplinar do sistema penitenciário estadual.

Recomendações do Ministério Público miram desde transferências de presos até proteção de grupos vulneráveis e revisão do regulamento disciplinar do sistema penitenciário estadual. Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou uma série de mudanças estruturais no sistema penitenciário estadual, com foco na segurança das unidades, proteção de pessoas vulneráveis privadas de liberdade e modernização das regras disciplinares aplicadas nos presídios. As medidas foram encaminhadas à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

As recomendações foram expedidas pelo Grupo de Atuação Especial da Execução Penal (GAEP), coordenado pela promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, após discussões realizadas durante reunião do grupo em maio deste ano. Os documentos foram publicados no Diário Oficial do Ministério Público desta sexta-feira (12).

Entre as medidas consideradas prioritárias está a criação de critérios padronizados para análise de pedidos de transferência de presos entre unidades prisionais. O MP entende que a ausência de parâmetros uniformes pode comprometer a segurança institucional e a preservação da ordem pública.

Pela recomendação, a Agepen deverá adotar parecer técnico obrigatório antes de qualquer transferência, criar formulários padronizados de avaliação do perfil do custodiado e realizar análises de risco institucional, vulnerabilidades individuais, vínculos faccionais e compatibilidade do preso com a unidade de destino. Também deverá ser considerado o histórico disciplinar e eventuais registros de fuga.

Outra recomendação trata da criação de um fluxo institucional específico para identificação e proteção de pessoas consideradas vulneráveis dentro do sistema prisional. O documento cita grupos como população LGBTQIAPN+, presos ameaçados, idosos, pessoas com transtornos mentais e custodiados expostos a riscos decorrentes de conflitos entre facções criminosas.

Segundo o MPMS, a proteção deve começar já na entrada do preso no sistema, por meio de avaliação multidisciplinar capaz de identificar situações de vulnerabilidade, definir o local adequado de custódia e orientar medidas preventivas. A proposta prevê ainda monitoramento contínuo dos casos e a adoção de protocolos específicos voltados à preservação da integridade física dessas pessoas.

O grupo também recomendou a padronização estadual dos procedimentos relacionados à remição de pena, benefício que permite a redução do tempo de cumprimento da condenação por meio do trabalho, estudo e outras atividades previstas em lei.

Entre as medidas sugeridas estão o envio mensal das informações ao Poder Judiciário, a integração dos registros ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), mecanismos de rastreabilidade documental e fiscalização para evitar sobreposição indevida de benefícios. O documento ainda propõe a regulamentação de modalidades como remição por leitura, cursos profissionalizantes, educação digital, ensino remoto, participação no Encceja e no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

Revisão de regulamento com quase 20 anos

Em outra recomendação, o MPMS pede que a Sejusp promova uma ampla revisão do Regimento Interno Básico das Unidades Prisionais de Mato Grosso do Sul (RIBUP), instituído em 2006 e que, segundo o órgão, não passou por atualizações significativas ao longo de quase duas décadas.

O grupo aponta que a norma atual não contempla adequadamente temas considerados centrais na gestão penitenciária contemporânea, como inteligência prisional, uso de tecnologias digitais, videomonitoramento, proteção de grupos vulneráveis e o papel da Polícia Penal, incorporada à Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 104, de 2019.

A recomendação também prevê mudanças nos Procedimentos Administrativos Disciplinares Internos (PADICs), com definição de critérios mínimos para produção de provas, padronização de registros, individualização de condutas e vedação de relatos genéricos em apurações de faltas disciplinares.

Além disso, o MP sugere que futuras avaliações de comportamento prisional considerem todo o histórico executório do preso, incluindo evasões, regressões de regime, reincidência disciplinar e eventuais vínculos faccionais, evitando decisões automáticas baseadas apenas em critérios temporais.

A Agepen terá prazos entre 60 e 90 dias para informar se irá cumprir as recomendações, enquanto a Sejusp terá 120 dias para apresentar resposta formal ao Ministério Público. Caso as medidas não sejam implementadas, o órgão ministerial afirma que poderá adotar providências extrajudiciais e judiciais cabíveis.

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ACIDENTE

Adolescente atropelado no Nova Lima completaria 15 anos no fim do mês

Sidnei Felipe da Silva morreu no local após ser atingido por um carro na Avenida Cândido Garcia de Lima

12/06/2026 08h30

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Sidnei Felippe da Silva, de 15 anos, morreu no local do acidente

Sidnei Felippe da Silva, de 15 anos, morreu no local do acidente Reprodução: redes sociais

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No início da tarde desta quinta-feira (11), um adolescente, de 14 anos, identificado como Sidnei Felippe da Silva, morreu após ser atropelado na Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O jovem completaria 15 anos no próximo dia 26 de junho.

Apesar dos atendimentos de equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, a vítima não resistiu ao impacto do acidente e morreu no local.

Ao chegar no local, os policiais perceberam que o jovem estava caído na pista e apresentava sangramento pela boca e pelo ouvido.

Uma câmera de segurança registrou o momento que Sidnei foi atingido pelo Volkswagen Gol. É possível perceber que ele estava acompanhado de mais duas pessoas, que escaparam do acidente.

As imagens veiculadas mostram que, após o acidente, o carro que atingiu Sidnei, ficou com a frente danificada, com o para-brisa e o para-choque quebrados. O corpo do adolescente ficou a alguns metros do carro, em uma das faixas da avenida, enquanto a área permanecia isolada para os trabalhos da perícia.

A motorista do carro permaneceu no local após o atropelamento. De acordo com as testemunhas que estavam no local, a mulher estava em estado de choque e recebeu apoio das pessoas que estavam por perto.

A Polícia Civil ainda apura para saber quais foram as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

O caso será investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.

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