Obra do novo terminal do Aeroporto de Dourados é homologada e custará R$ 39 milhões

Obra do novo terminal do Aeroporto de Dourados é homologada e começa a sair do papel

Na última quinta-feira (5), foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a homologação da empresa vencedora da licitação que executará a obra do novo terminal do Aeroporto Regional 'Francisco de Matos Pereira', em Dourados. A construção representa um importante avanço na infraestrutura de transportes de Mato Grosso do Sul.

Com investimento total de R$ 39 milhões, o novo terminal aeroportuário terá 3 mil m² de área construída, e incluirá espaços como lanchonetes, lojas comerciais, uma seção contra incêndio (SCI) e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), trazendo mais segurança e conforto para passageiros e operadores.

A obra é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC). Além disso, parte dos recursos vem do orçamento federal, enquanto o restante será contrapartida estadual.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a ordem de serviço para o início da obra deve ser assinada ainda em junho. A previsão é de que o terminal fique pronto em até 19 meses após o início das atividades.

IMPACTO NA ECONOMIA

A construção deve gerar aproximadamente 150 empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local. “Iniciamos a concretização de um sonho da população douradense, que há muito tempo espera uma estrutura aeroportuária à altura do nosso potencial econômico e turístico”, destacou o secretário de Infraestrutura, Guilherme de Alcântara de Carvalho.

Paralelamente às obras, Dourados também deve ampliar sua conectividade aérea, que a partir de 8 de setembro, a contará com três voos semanais operados pela Latam na rota Dourados–São Paulo/Guarulhos. As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para até 174 passageiros.

AEROPORTO

Inaugurado em 1982, o aeroporto de Dourados já havia passado por melhorias significativas antes do novo terminal. Foram investidos R$ 97 milhões em obras que reforçaram a capacidade operacional da pista e demais estruturas.

Com o novo terminal e a ampliação da malha aérea, Dourados se consolida como um dos principais polos logísticos do Centro-Oeste, favorecendo o desenvolvimento econômico e ampliando o acesso da região a outros pontos do Brasil.

