Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

pacote do bndes

Obra milionária atrai 20 empreiteiras e nem assim deságio aumenta

Das 20 inscritas para recapear 32 km da MS-156, no sul de MS, 15 chegaram à fase da disputa de preços, mas a redução sobre o valor máximo foi de apenas 2,3%

Neri Kaspary

Neri Kaspary

18/10/2025 - 12h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com deságios um pouco maiores que os costumeiros, desta vez da ordem de 2,4%, a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) deu os passos finais durante a última semana para mais quatro licitações do pacote de obras que está sendo bancado com os R$ 2,3 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Uma das licitações teve 20 empreiteiras inscritas, mas o desconto foi mínimo.

E, seguindo o "rodízio" de empreiteiras das dez licitações anteriores deste pacote, mais quatro empresas foram contempladas. Pelo menos oficialmente, duas delas, Datec e Bandeirantes, são das cidades paulistas de Ibaté e São Carlos, respectivamente. As outras duas são velhas conhecidas dos órgãos públicos de Mato Grosso do Sul, a Engepar e a  Concrenavi.

Duas das licitações que avançaram na última semana são para recuperação de pouco mais de 64 quilômetros da MS-156, no extremo sul do Estado. A Datec saiu vitoriosa de um certame que inicialmente tinha 16 empreiteiras interessadas. Onze delas chegaram a apresentar proposta financeira. 

Mas, apesar desta grande disputa, o deságio sobre o preço máximo estipulado pela Ageseul foi de apenas 2,3%. O poder público estava disposto a pagar até R$ 45.922.377,00 pela recuperação de 32,5 quilômetros da MS-156, em Coronel Sapucaia e Tacuru. A Datec se ofereceu a fazer a obra por R$ 44.851.388,00 e saiu vitoriosa. 

No outro trecho da mesma rodovia, cujo asfalto começou a se deteriorar um ano depois da entrega, em 2012, o deságio foi idêntico, de 2,4% e o vencedor foi a empreiteira Engepar, de Campo Grande. 

Neste caso, a suposta disputa foi maior ainda, tendo a participação inicial de 20 empreiteiras. Destas, 15 foram habilitadas e chegaram às fases finais da disputa da disputa de preço. Ainda assim, o deságio não passou de 2,4%, sendo que o Tribunal de Contas da União apregoa que o deságio deveria variar entre 15% e 37% em certames licitatórios. 

Nas licitações anteriores dentro deste pacote, o deságio sempre girou na casa de 1%. Mas, na maior de todas as licitações, para pavimentar  63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, o desconto foi de 0%, pois somente uma empreiteira chegou à fase final da disputa e vai receber pouco mais de R$ 276 milhões.  

Pelo recapeamento de 32 quilômetros do primeiro lote da MS-156 a Agesul estava disposta a destinar até R$ 42.113.785,00. E depois da "queda de braço" entre as 15 empreiteiras que chegaram à fase final, a proposta vencedora foi de R$ 41.102.977,00.

Outra licitação que está concluída e que somente falta a homologação é para recapeamento de 46 quilômetros da MS-295. A rodovia é sequência da MS-156 e integra um corredor de 150 quilômetros que serão refeitos no extremo sul do Estado. 

A vencedora de um dos trechos da MS-295 foi empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. No início havia outros 14 concorrentes. Seis nem mesmo entregaram a documentação, mas nove "disputaram" até o final.

O deságio foi de 2,4%, provocando queda de R$ 88,328 milhões para R$ 86,199 milhões no valor inicial da obra. Para a conclusão da licitação da segunda parte desta rodovia ainda não tem previsão de data.

ASFALTO NOVO

Por coincidência ou não, uma quarta licitação que deu os passos finais na última semana teve deságio semelhante às outras, de 2,3%. A vencedora para pavimentação de 38 quilômetros do primeiro lote da MS-316, uma rodovia que liga Inocência a Chapadão do Sul, foi a paulista Engenharia e Comércio Bandeirantes, com sede em São Carlos (SP). 

A construtora vai receber, sem contabilizar os prováreis aditivos, R$ 143.332,067,00 pela obra. O valor máximo estipulado no projeto da Agesul era de R$ 146.706.320,00.

Até agora, foram homologadas ou estão em fase final ao menos 14 licitações de obras bancadas com recursos do BNDES. Juntas, somam em torno de R$ 1,38 bilhão, recurso que prevê a construção de 260 quilômetros de asfalto novo e recapeamento de outros 200 quilômetros. 

O pacote total do financiamento do BNDES, que terá a contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê a implantação de 570 quilômetros de asfalto novo e recuperação de cerca de 250 quilômetros de rodovias deterioradas. 

Empreiteiras contempladas

Bandeirantes (MS-316)
Concrenavi (MS-295)
Datec (MS-156)
Engepar (MS-156)
Infra + (MS-324)
Paulista de Construções e Comércio (MS-320)
Weiller Construção Civil (MS-289)
Avance (MS-444)
Nosde Engenharia (MS-380)
Agrimat (MS-380)
Tripolo (MS-244)
Ética (MS-245)
Vale do Rio Novo (MS-436)
LCM Construção (MS436)
 

ACIDENTE COM MORTE

Adolescente morre em batida de carro contra muro em bairro nobre de Dourados

Foram encontradas diversas latas de cerveja, energético e vidro de whisky dentro do veículo

18/10/2025 10h55

Compartilhar
Acidente de carro contra muro matou adolescente de 17 anos

Acidente de carro contra muro matou adolescente de 17 anos Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Continue Lendo...

Menino, de 17 anos, morreu em acidente de carro, na noite desta sexta-feira (17), na avenida Dom Redovino, Jardim das Palmeiras – bairro nobre com vários condomínios de luxo – em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, cinco jovens (17, 17, 18, 19 e 20 anos) estavam em um Honda Fit em alta velocidade, quando, por motivos desconhecidos, o carro perdeu o controle e bateu em um muro de um condomínio de luxo.

O muro ficou destruído e com um buraco gigantesco. Veja a foto ao lado.

Acidente de carro contra muro matou adolescente de 17 anosMuro ficou com um "buraco" após a colisão. Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Com o impacto, o garoto foi lançado para fora do carro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e chegou a ser levado para o Hospital da Vida, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor, de 18 anos, foi encaminhado ao Hospital Santa Rita e está bem de saúde. Os demais ocupantes do carro tiveram escoriações leves. Foram encontradas diversas latas de cerveja, energético e vidro de whisky dentro do veículo.

O condutor, após receber atendimento médico, foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Dourados) para prestar esclarecimentos, mas, ele optou ficar em silêncio.

Ele está preso e pode responder pelos crimes de flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e praticar ato de competição em via pública.

* Com informações de Dourados News

ENTREVISTA

"A gestão municipal necessita tratar o cidadão com respeito"

A promotora Daniela Cristina Guiotti contou como está a situação dos processos que envolvem a Saúde de Campo Grande, que vive com colapso nos leitos e falta de medicamentos

18/10/2025 09h00

Compartilhar
Atuante Promotora de Justiça que cuida da área da Saúde de Campo Grande, Daniela Cristina Guiotti, concedeu entrevista ao Correio do Estado nesta semana

Atuante Promotora de Justiça que cuida da área da Saúde de Campo Grande, Daniela Cristina Guiotti, concedeu entrevista ao Correio do Estado nesta semana Divulgação MPMS

Continue Lendo...

Prestes a completar 45 dias sem comando definitivo, a Saúde de Campo Grande vive um caos, com a falta de leitos hospitalares e medicamentos. Diante disso, o Correio do Estado conversou com a titular da 57ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde (Naes), Daniela Cristina Guiotti.

Em matérias recentes veiculadas pelo Correio do Estado, foi destacada a crise no setor. Por exemplo, na quinta-feira, havia quase 100 pessoas em leitos improvisados nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Por casos semelhantes, o MPMS tem realizado diversos procedimentos e inquéritos durante este ano para apurar as negligências e necessidades no setor. Vale lembrar que um terço do orçamento do Município (cerca de R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano, e de R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026) é destinado à Saúde.

Atualmente, um Comitê Gestor formado por seis pessoas administra a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), desde a saída de Rosana Leite do cargo máximo da Pasta, no início de setembro. Porém, mesmo com diversos problemas aparentes, nenhuma proposta ou plano foi apresentado pelo grupo para tentar solucioná-los.

A promotora falou sobre o andamento das investigações que sua promotoria promove em relação à saúde pública na Capital e os pontos mais críticos do serviço atualmente.

Para Daniela Guiotti, a situação da saúde pública em Campo Grande é de total desrespeito ao cidadão. A promotora lembrou, também, da quantidade de ações judiciais atualmente em andamento.

“Há necessidade de uma gestão eficiente e técnica por parte da Secretaria de Saúde municipal. Precisamos que seja adotado um sistema eficiente de controle de estoques de medicamentos, já que hoje o controle é manual. A gestão municipal necessita urgentemente tratar o cidadão com respeito”, declarou ao Correio do Estado.

“O que se verifica hoje é o total desrespeito aos direitos básicos do cidadão, especialmente à saúde. Basta verificar os corredores da Santa Casa cheios de macas, as UPAs superlotadas, a falta de medicamentos básicos nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde e dos Centros de Atenção Psicossocial. Longas filas de espera por exames de imagem, consultas especializadas e cirurgias. Liminares e decisões judiciais descumpridas. É esse hoje o cenário da saúde pública de Campo Grande”, completou.

Como está o andamento dos inquéritos que investigam a saúde pública em Campo Grande?

Em Campo Grande, há duas Promotorias de Justiça [PJ] exclusivas de saúde pública, sendo elas a 32ª PJ, de titularidade da Dra. Daniella Costa da Silva, e a 76ª PJ, de titularidade do Dr. Marcos Roberto Dietz. Em ambas as Promotorias de Justiça tramitam inúmeros inquéritos civis, procedimentos administrativos e notícias de fato que apuram deficiências ou irregularidades nos serviços de saúde públicos ou contratualizados.

Em todos eles, são realizadas inúmeras diligências, reuniões, vistorias, a fim de apurar a regularidade dos serviços de saúde ofertados aos usuários do SUS e exigidas providências dos gestores públicos para correção dos problemas constatados. Caso não se obtenha a regularização dos serviços durante a investigação, ações civis públicas são propostas com este objetivo.

Registra-se que tramitam inúmeras ações civis públicas em Campo Grande na área da saúde pública, e várias versam sobre as demandas reprimidas nas diversas especialidades médicas, citando-se oftalmologia, ortopedia, cirurgia bariátrica, psiquiatria, entre outras. Também tramita uma ação civil pública desde 2014, ainda pendente de julgamento, para obrigar Estado e Município a implementarem mais de 800 leitos gerais.

Qual é a pior situação pelo que conseguiu ver nas investigações: falta de leitos, demora para conseguir consulta com especialista ou demora para exames e cirurgias?

Atualmente, há inúmeros problemas graves na saúde pública de Campo Grande. Citam-se o desabastecimento de medicamentos da rede municipal de saúde, a falta de leitos, a superlotação dos hospitais, grandes filas de espera por consultas, exames e cirurgias, entre outros. Outro grave problema é a crise financeira da Santa Casa.

Sobre a investigação que trata sobre a falta de leitos em Campo Grande, a prefeitura já encaminhou algum tipo de informação sobre como espera resolver essa situação?

Sobre a falta de leitos, a gestão municipal informou que construirá um hospital municipal, porém este projeto ainda não saiu do papel. Importante registrar que neste ano de 2025 foi proposta uma ação civil pública pela 32ª Promotoria de Justiça, objetivando a implementação de novos leitos pediátricos e de UTIs pediátricas em Campo Grande, dada a insuficiência desses leitos, constatada nos primeiros meses do ano para atendimento das síndromes respiratórias graves em crianças.

Não obstante, até o momento nenhum leito foi implementado, apesar de o MPMS ter obtido a liminar nesta ação. O que se espera é que Estado e Município cumpram a decisão judicial e implementem tais leitos, a fim de que não passemos novamente pela grave situação de desassistência ocorrida neste ano. Relativamente ao Estado, há um projeto de construção do novo prédio do Hospital Regional em Campo Grande.

As investigações apontaram algum motivo para o fato de ocorrer tão constantemente essas crises na Saúde de Campo Grande? Qual ou quais?

O Ministério Público tem realizado reuniões constantes com os gestores, a fim de apurar o motivo das falhas nos serviços públicos. Um deles, pelo que foi apurado, é a falta de recursos municipais e o não pagamento dos fornecedores.

Campo Grande não tem mais hospitais de “portas abertas”, apenas atendem por meio de regulação, isso pode ter colaborado de alguma forma para a situação atual também nas UPAs?

A questão da superlotação das UPAs não decorre de problemas de regulação, mas da falta de leitos, tanto gerais, pediátricos e de Unidade de Terapia Intensiva [UTI]. Há necessidade de maior investimento nessa área, já que todos os hospitais públicos operam acima da capacidade instalada em Campo Grande.

Na sua opinião, que medidas deveriam ou poderiam ser tomadas para resolver os problemas constantes na Saúde de Campo Grande?

Há necessidade de uma gestão eficiente e técnica por parte da Secretaria de Saúde municipal. Precisamos que seja adotado um sistema eficiente de controle de estoques de medicamentos, já que hoje o controle é manual. A gestão municipal necessita urgentemente tratar o cidadão com respeito.

O que se verifica hoje é o total desrespeito aos direitos básicos do cidadão, especialmente à saúde. Basta verificar os corredores da Santa Casa cheios de macas, as UPAs superlotadas, a falta de medicamentos básicos nas farmácias das Unidades de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial [CAPs] e UPAs.

Longas filas de espera por exames de imagem, consultas especializadas e cirurgias. Liminares e decisões judiciais descumpridas. É esse hoje o cenário da saúde pública de Campo Grande.

*PERFIL

Daniela Cristina Guiotti

Natural de São José do Rio Preto (SP), Daniela Cristina Guiotti se formou em Direito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Também tem MBA em Gestão em Saúde pela Insted, de Campo Grande, e especialização em Ciências Criminais pela LFG. Desde 2003, atua como promotora de Justiça no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em que, atualmente, é coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde e assessora especial do procurador-geral de Justiça.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 1 dia

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 2 dias

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 2 dias

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)

5

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?