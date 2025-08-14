Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Obra tocada por empresa pivô de escândalo está com 1/4 concluída em MS

No trecho o foco tem sido a recuperação de pontos críticos e implantação de novos dispositivos de drenagem, com intuito de prevenir erosões e desgastes prematuros do pavimento

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

14/08/2025 - 11h15
De responsabilidade da LCM Construção e Comércio S.A., o trecho sul-mato-grossense de obra tocada pela empresa que possui ligação com suposto esquema criminoso, longe aproximadamente 2,8 mil quilômetros de MS, já está 1/4 concluído. 

Esse trecho específico trata-se do segundo lote de obras, para modernização e segurança, entre os municípios de Camapuã e Figueirão, em ligação do limite municipal até a rodovia MS-223. 

Segundo divulgado na manhã desta quinta-feira (14), pela comunicação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) de Mato Grosso do Sul em balanço, o lote registra avanço de 26,42%. 

Conforme divulgado pela pasta, no trecho o foco tem sido a recuperação de pontos críticos e implantação de novos dispositivos de drenagem, com intuito de prevenir erosões e desgastes prematuros do pavimento.

Com o contrato prevendo implantação de: travessias para passagem, dispositivos de proteção e direcionamento da fauna, para evitar a morte de animais selvagens, entre outras ações, a previsão é de que a conclusão aconteça até 2026. 

Entenda

Luiz Otávio Fontes Junqueira, responsável pela LCM, passou a ser investigado pela Polícia Federal, como acompanhou o Correio do Estado, pelo suposto envolvimento em esquema criminoso voltado para direcionar licitações e desviar recursos públicos longe quase 2,8 mil km do Mato Grosso do Sul. 

Com as apurações policiais iniciais apontando que uma organização criminosa teria atuado em pelo menos quatro certames, fraudando o caráter competitivo em pregões eletrônicos que somam mais de R$ 60 milhões em contratos a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá (Dnit/AP).

Laços locais

Ainda que tal operação nacional não tenha ligação direta com Mato Grosso do Sul, apesar de um mandado de busca e apreensão cumprido em Campo Grande no fim de julho, a LCM têm "laços" com MS pelo menos desde 2021, época em que celebrou dois contratos no valor de R$ 18.954.622,30. 

Já neste 2025, a empreiteira de origem mineira aparece com pelo menos três contratos ativos com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), somando R$132.512.070,23, conforme consta no Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Entre esses, o maior data de fevereiro que, após ser assinado com valor inicial de R$ 101.212.310,02, já havia subido para quase 108 milhões de reais cerca de seis meses depois. 

Em nota ao Correio do Estado, a Agesul afirmou que a investigação policial não envolve nenhum dos acordos firmados entre as partes e que não vai rescindir nenhum contrato, por entender que não há necessidade, até o momento, por não ter registrado problemas na execução por parte da LCM.

“A investigação encontra-se em fase inicial, não havendo, até o momento, qualquer decisão judicial determinando a suspensão ou a rescisão dos contratos administrativos firmados entre a Agesul e a referida empresa.

Os contratos celebrados pela Agesul com a LCM não possuem relação com o objeto da investigação conduzida pela Polícia Federal. 

Qualquer eventual medida administrativa que envolva a rescisão contratual deverá observar, obrigatoriamente, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Até a presente data, não foram registrados problemas na execução contratual por parte da LCM, permanecendo esta agência atenta e acompanhando os desdobramentos do caso”, complementa a Agesul.

**(Colaborou Felipe Machado)

ABERTURA DE SESSÃO

Campo Grande escolhe nova empresa para comandar radares nesta sexta-feira (15)

Empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações

14/08/2025 12h30

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas Foto: Gerson Oliveira

Através do Diário Oficial de Campo Grande de hoje (14), o Executivo da Capital comunicou a continuidade do pregão eletrônico dos radares, indicando que a nova empresa contratada para gerir  a instalação, monitoramento e manutenção desses equipamentos pode ser anunciada nesta sexta-feira (15). 

Conforme o aviso de continuidade publicado no Diogrande, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) informa que a abertura da sessão está marcada para acontecer às 08h, através do endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas de Campo Grande.

Vale lembrar que esses novos aparelhos das concorrentes foram testados no último dia 06, como bem acompanhou o Correio do Estado, em seis pontos de Campo Grande: 

Também é importante esclarecer que, com quatro principais interessadas na licitação, a empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações. 

Além disso, a nova vencedora deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Nesse processo há quatro principais empresas interessadas, todas com sede fora de Mato Grosso do Sul, sendo: 

  • Mobilis Tecnologia S.A. - Pinhais (PR)
  • Grupo Splice - Votorantim (SP)
  • Bless Processamento de Dados Ltda - São Paulo (SP)
  • CLD (Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda) - São Bernardo do Campo (SP)

Licitação de radares 

Essa ação é o próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação para gestão dos equipamentos, quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares, firmado em 2018 e administrado até 2024 pelo Consórcio Cidade Morena. 

Por todo esse tempo os contratos foram anualmente reajustados, com o último aditivo datando de 05 de setembro de 2023 publicado já fora do prazo, ocasião em que houve a correção em 3,40%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).

Isso fez o contrato entre o Consórcio Cidade Morena e a Prefeitura de Campo Grande saltar de R$ 22,9 milhões para R$ 23.718.091,70.

Conforme Portal da Transparência de Campo Grande, R$ 29.963.827,03 foram pagos pelo poder público ao Consórcio que, até agora, já anotou sete aditivos totais desde o contrato firmado em 2018, há seis anos. 

Sem os radares e suas respecitvas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Isso acontece pois, segundo o balanço de valores arrecadados com multas de trânsito, em março de 2024, a Agência embolsou R$ 2.894.135,91, com 18.478 registros de infração. 

Aqui também cabe destacar que, recentemente o vereador Marquinhos Trad (PDT) moveu ação, como bem acompanhou o Correio do Estado, para tentar anular aproximadamente 320 mil multas de trânsito que foram aplicadas na Cidade Morena nos últimos 11 meses. 

Falta de contrato

Anteriormente regido pelo segundo inciso do Artigo 57 de uma lei Federal (n. 8666) de 1993, esse texto legal foi revogado pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos de 1º de abril de 2021, porém, seja pela legislação Federal de 93, ou pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos (14.133), publicada de 1º de abril de 2021, o Executivo Municipal precisa lidar com limite da duração desses contratos. 

Como houve revogação de textos legais entre as leis de 93 e 2021, a administração pública precisa se atentar ao regime de transição previsto nos artigos 190 e 191 da nova lei de licitações, que cita: 

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

Isso porque, em contratos ligados à segurança pública e Forças Armadas, ou mesmo de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras exceções, há uma duração mais "dilatada" e os acordos podem se estender por até 10 anos. 

Desde o fim do contrato com o Consórcio Cidade Morena, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas; da possível suspensão do serviço ou nova prorrogação/licitação, porém, o devido retorno não foi obtido pela reportagem.

 

Dourados

Após 45 anos, produtor de arroz é multado por desviar água de córrego em MS

Ao Imasul, fazendeiro disse que realiza este tipo de atividade desde 1980

14/08/2025 12h15

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água Foto: Reprodução arquivo processual

O fazendeiro Diogo Otto Mata foi multado em R$ 320 mil por desviar água do Córrego Laranja Doce para sua plantação de 640 hectares de arroz, atividade que exerce há 45 anos na Fazenda Barro Preto, em Dourados, interior do Estado.

Autuado pelo Instituto do Meio Ambiente (Imasul) e investigado pelo Ministério Público Estadual, o produtor destacou, em defesa, que a captação d'água fora instalada no ano de 1980 e que a regulamentação sobre recursos hídricos e licença ambiental ocorreu apenas no ano de 2008, ou seja, passível de regulamentação há 17 anos.

Com a ajuda de um drone, o órgão constatou irregularidade e decidiu multar o produtor de arroz em R$ 500 por hectare plantado.  Conforme o Ministério Público, o espaço foi construído com auxílio de maquinários e pedras.

“Segundo informações através de vídeos e fotos com coordenadas (...) estavam retirando água para insumo de processo produtivo no plantio de arroz onde, devido ao uso do recurso hídrico sem controle, (o córrego) chegou a ficar praticamente escasso de água”, traz parte da denúncia levada ao Imasul, que recomendou que o fazendeiro regularize as licenças ambientais.

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de águaFoto: Reprodução/ Arquivo processual 

Conforme o art.66º Decreto Federal 6.514, de julho de 2008, “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, passível de multa entre R$ 500 e R$ 10 milhões”. 

O córrego é um dos afluentes do Rio Brilhante, faz junção com o Rio Dourados e deságua no Rio Ivinhema, um dos principais afluentes da Bacia do Rio Paraná. Autuado em janeiro deste ano, o produtor de arroz, segundo o Imasul, também prejudicou a Piracema, que se estendeu até março último. 

De acordo com o Ministério Público, a instauração de inquérito civil surge após a necessidade de averiguar se a extração de água realizada pelo fazendeiro estão alinhadas aos “princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer o potencial desenvolvimento das novas gerações, através do uso razoável das águas, a fim de manter a perenidade dos recursos naturais” documento assinado pelo promotor Amílcar Araújo Carneiro Júnior.

