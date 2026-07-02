Campo Grande lança pacote de R$ 280 milhões e inicia obras de asfalto - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Campo Grande lança nesta quinta-feira (2) o programa Vira CG Infraestrutura, considerado uma das maiores iniciativas de mobilidade urbana e infraestrutura viária previstas para este ano na Capital.

Com investimento superior a R$ 280 milhões, o pacote contempla obras de pavimentação asfáltica, drenagem, recapeamento e implantação de ciclovias, com previsão de beneficiar 29 bairros e mais de 200 ruas.

O lançamento do programa será marcado pela assinatura da ordem de serviço da primeira obra, que será executada no Jardim das Nações, na região do Anhanduizinho. A cerimônia aconteceu às 16h, na Rua Hikaru Kamiya, nº 366.

A primeira etapa prevê investimento superior a R$ 10,3 milhões para a execução de obras de pavimentação e drenagem em 17 vias do Jardim das Nações.

Ao todo, serão implantados aproximadamente cinco quilômetros de malha asfáltica, atendendo uma demanda histórica dos moradores da região.

Segundo a administração municipal, além de melhorar as condições de tráfego, as intervenções devem reduzir problemas provocados pela falta de drenagem, facilitar o acesso aos bairros, ampliar a segurança viária e contribuir para a valorização dos imóveis.

Durante o lançamento, a prefeita Adriane Lopes destacou que as obras fazem parte de um planejamento voltado à expansão da infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade.

"Cada obra de pavimentação e drenagem significa dignidade e melhores condições de vida para as famílias de Campo Grande", afirmou.

Anhanduizinho será a primeira região contemplada

O Jardim das Nações foi escolhido como ponto de partida do programa por integrar a região do Anhanduizinho, considerada uma das áreas prioritárias do cronograma de investimentos.

Ao todo, oito bairros da região receberão obras de pavimentação e drenagem, que somam 27,5 quilômetros de vias distribuídas em 41 ruas. O investimento destinado exclusivamente à macrorregião é de R$ 78,2 milhões.

A expectativa da prefeitura é que as intervenções contribuam para reduzir transtornos causados por ruas sem pavimentação, especialmente durante os períodos de chuva, quando o acúmulo de lama e enxurradas dificulta o deslocamento de moradores e veículos.

Pacote prevê obras em toda Campo Grande

O programa Vira CG Infraestrutura prevê a execução de aproximadamente 80 quilômetros de pavimentação e drenagem ao longo de 2026.

Além da abertura de novas frentes de asfalto, o planejamento contempla obras de recapeamento de vias já existentes, implantação de ciclovias e ações de reordenamento viário em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a prefeitura, os recursos destinados ao programa já estão assegurados por meio de operações de financiamento contratadas pelo município e de emendas da bancada federal.

A administração municipal informou ainda que grande parte dos processos licitatórios já foi concluída ou se encontra em fase de contratação, permitindo que novas obras sejam iniciadas gradualmente nos próximos meses.

Com o lançamento do programa, a expectativa é acelerar a expansão da infraestrutura urbana em Campo Grande, ampliando a cobertura de pavimentação e drenagem em regiões que ainda enfrentam problemas históricos de mobilidade e acesso.