Cidades

campo grande

Oficial de Justiça é agredida ao cumprir mandado de busca e apreensão

Veículo seria apreendido por dívida com banco e proprietário ameaçou e agrediu a oficial, em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

11/09/2025 - 17h45
Uma oficial de justiça do quadro de servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul foi agredida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um veículo, na última terça-feira (9), em Campo Grande.

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a servidora estava acompanhada de um representante do banco credor e foi até o endereço para executar ordem judicial de busca e apreensão do veículo.

Ao chegarem ao local, o carro estava estacionado em via pública e o proprietário foi informado de que deveria entregar as chaves. Ele pediu para retirar os pertences, sendo autorizado.

No entanto, ao entrar no veículo, o homem deu partida, indicando que poderia fugir, mas foi advertido que não adiantaria, pois o bem seria apreendido de qualquer forma.

O proprietário respondeu que já havia quitado a dívida e ameaçou a oficial de Justiça, dizendo que estava armado. Em seguida, ele saiu do veículo, apertou com força o braço da oficial e a empurrou.

A servidora disse que só não caiu porque foi amparada pelo representante do banco. Em depoimento, o homem confirmou que a mulher sofreu agressões.

No momento dos fatos, uma viatura que realizava rondas pela região passou pelo local e atendeu a ocorrência.

Somente após a chegada dos policiais o homem entregou as chaves do veículo e foi conduzido à delegacia.

Na Delegacia de Polícia Civil, a mulher registrou o boletim de ocorrência. Ela apresentava hematoma no antebraço esquerdo, enquanto o suspeito tinha pequeno ferimento na mão esquerda, mas segundo ele, foi causado pelo trabalho de pedreiro que realizara pouco antes do ocorrido.

Ele negou as agressões e disse que houve apenas um desentendimento quando foi retirar os pertences de dentro do carro.

O homem passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (11) e, como não houve pedido de representação, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, para a prisão preventiva, o juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do processo.

O magistrado, porém, advertiu o suspeito de que ele não foi absolvido do delito, tampouco condenado, mas apenas responderá ao processo criminal em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.

Oficial de Justiça

A função do oficial de justiça é atuar como um elo entre o Poder Judiciário e as partes em um processo, executando ordens judiciais como citações, intimações, penhoras e despejos.

Ele realiza diligências externas para garantir o cumprimento das decisões do juiz, realizando atos que exigem presença física para concretizar o direito, como a busca e apreensão de bens ou pessoas.

O cidadão não pode se recusar a receber ou dar seguimento às determinações de um oficial de justiça sem consequências, pois isso pode levar a penalidades como multas, condução coercitiva, ou até mesmo a uma condenação criminal por desobediência, além de poder implicar na presunção de verdade dos fatos alegados pela parte contrária no processo.

A recusa em receber ou assinar a intimação não impede que o processo continue e pode agravar a sua situação legal, sendo sempre o mais aconselhável procurar um advogado para avaliar a situação e as possibilidades de defesa ou negociação.

TEMPO SECO

Condições climáticas em MS ligam o alerta para incêndios florestais

Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e falta de chuvas significativas são tendências no estado nesta época do ano

11/09/2025 18h07

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30% Bruno Henrique / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul atravessa um período crítico caracterizado pela combinação de estiagem prolongada, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Esse cenário tem intensificado de forma significativa o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em diferentes regiões do estado. 

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a causa para estas condições, de acordo com análise técnica elaborada pelo entro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

As temperaturas máximas superaram os 38°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

Ainda de acordo com a análise técnica, os próximos dias permanecem com índices de perigo de fogo em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos. 

A ausência de precipitações significativas agrava a situação. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. Porto Murtinho lidera o registro, com 94 dias sem acumular mais de 10 mm de chuva.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Em escala sazonal, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão probabilística para o trimestre setembro-outubro-novembro de 2025 aponta que a maior parte do estado se encontra sob níveis de risco de fogo de Atenção.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Entre outubro e dezembro de 2025, a tendência é de temperaturas acima da média e chuvas mal distribuídas, o que deve prolongar a vulnerabilidade ambiental.

Clima

Aquidauana fica entre as cidades mais quentes do Brasil e calor em MS não tem data para ir embora

As máximas no Estado devem chegar aos 41°C até a próxima semana e o calor não tem data para ir embora

11/09/2025 18h00

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

A cidade de Aquidauana, distante 190 quilômetros de Campo Grande, registrou nesta quinta-feira (11) a quarta maior temperatura registrada no Brasil de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros no Portal do Pantanal chegaram aos 41,2°C na tarde de hoje e a umidade ficou abaixo dos 20%, índice considerado perigoso para a saúde, compondo o ranking brasileiro juntamente de Lagoa da Confusão, no Tocantins (41,3°C), Goiás (42,4°C) e São Miguel do Araguaia, em Goiânia (42,9°).

Sem previsão de chuva e nem frio para os próximos dias, o calorão volta a dar as caras em todo o Estado. De sexta-feira (12) a domingo (14), a previsão é de tempo firme em todo Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a ocorrência de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados concentram as menores mínimas, que podem variar entre 16°C e 19°C. As máximas nessas regiões devem ficar entre 29°C e 34°C. 

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, que abrange Porto Murtinho até Corumbá, as mínimas podem chegar a 21°C e as máximas alcançarem os 41°C. 

Nas regiões de Anaurilândia, Três Lagoas e Camapuã, as mínimas não devem chegar a menos de 19°C e as máximas também podem chegar aos 41°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C. 

O CEMTEC também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, característico de um ambiente atmosférico grandemente prejudicial à saúde, tornando o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste. 

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado. 

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h. 

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros. 

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:

  • Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
  • Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
  • Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol  nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
  • Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
  • No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
  • Tome banhos frios;
  • Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.

 

