OMS promete fazer todo o possível para encontrar origem da covid-19

Discussão

Tratativas são parte da gestão do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena

O Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande/MS (CMDDI), realizará neste sábado (18), uma reunião para tratar das Políticas Públicas voltada aos Povos Indígenas no Contexto Urbano de Campo Grande.

As tratativas são parte da gestão do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI/MS).

“Receberemos nossos caciques e lideranças das aldeias desta capital (Campo Grande), para dialogar, discutir, consensuar, propor e encaminhar as demandas de fato existentes e levantadas pelos nossos representantes presentes. Independente de bandeira partidária e área de atuação de cada líder indígena, ficou acertada a participação dos Caciques e Lideranças para discutir o andamento, prioridades e destinação dos investimentos no Estado”, destacou o presidente do CMDDI, Auder Romeiro Larrea .

De acordo com o líder, a reunião norteará as prioridades de cada comunidade local, “independente da questão política ideológica". Além do exposto, as tratativas pretendem buscar meios para garantir empregos, qualificação de jovens e mulheres indígenas a fim de buscar inclusão institucional indígena.

“Já chega do ‘Não Índio’ falar por nós, temos que falar de nós para nós e que alcance nossas vozes ao Poder Público. Aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, a luta histórica de resistência sempre foi forte e alinhada”, destacou Larrea.

Segundo ele, os indígenas locais sempre serviram como cabos eleitorais a projetos falidos.

“Nas discussões políticas de inclusão nos órgãos públicos, ficamos, todavia, na última fila e não queremos mais, já chega! Basta! Queremos de fato, o Protagonismo dos Povos Indígenas, não apenas no discurso político ou em alguns discursos de antropólogos que querem ser até mais que os próprios parentes indígenas, não consultam, não ouvem, e não respeitam as culturas tradicionais de cada povo”, frisou.

As conversas serão por habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, assistência social, cultura, lazer, esporte e outras políticas de inclusão.

"Para deliberarmos com a Prefeita Municipal de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal tendo os temas muito alinhados, pois queremos trabalhar juntos com a Prefeita, com o Governador, para ter em Brasília investimentos que o Estado precisa para os Povos Indígenas através do Ministério existente", finalizou.

