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Onça que morreu após ser atropelada na BR-262 tem material genético coletado para estudo

O animal foi flagrado em vídeo por um motorista de ônibus se arrastando na rodovia após ser atropelado por um veículo e morreu no último sábado (18)

Karina Varjão

Karina Varjão

19/04/2026 - 17h45
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Uma onça-pintada que morreu no último sábado (18) após ser vítima de atropelamento na BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá em Mato Grosso do Sul teve seu materia genético coletado pelo grupo de pesquisa Reprocon, Reproduction for Conservation), nome de um grupo de pesquisadores ligados à UFMS que se dedicam a estudos inovadores focados em animais.

O animal protagonizou uma cena dramática que vou registrada por um motorista de ônibus. Nas imagens, a onça macho se arrastava pelo asfalto após o impacto com um veículo na estrada. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada mas, ao chegar até o local, o animal já estava morto. 

O animal se arrastava pela rodovia e não resistiu / Reprodução Redes Sociais

Segundo a PMA, o trecho onde ocorreu o acidente está situado em uma região do Pantanal com fluxo intenso de fauna silvestre, especialmente no período noturno. 

"Nesse contexto, a PMA reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores que trafegam pela rodovia, com a adoção de velocidade compatível e práticas de direção defensiva", explicou o órgão. 

Uma equipe da Reprocon também esteve no local e coletou material biológico do animal, a fim de isolar as células vivas e preservar a genética da onça no biobanco de pesquisa. 

"Já coletamos o tecido, que lá na UFMS vamos fazer o cultivo para biopreservar as células que estão aqui. De 2023 para cá, este é o 8º animal que a gente preserva depois de vir a óbito por colisão veicular. Por um lado, nós estamos preservando o animal, mas por outro lado, estamos perdendo mais um indivíduo nesse trecho, impactando a fauna e flora do Pantanal", afirmou o doutor Gediendson Ribeiro, médico veterinário do Reprocon.

O material será armazenado em uma incubadoura para que as células se multipliquem e pode ficar guardado por anos. Pesquisadores do ramo já estudam a possibilidade de desenvolver a técnica de clonagem, que pode se realidade no Brasil para animais. 

A prática pode ser usada não só em espécies em extinção, mas também em situações que demandem a necessidade de preservar os genes da espécie, evitando problemas no cruzamento de animas com algum grau de parentesco.

Materia foi coletado pela Reprocon e armazenado em laboratório / Reprodução Reprocon

Fauna pantaneira na rodovia

De acordo com o grupo, uma série de medidas deveria ser tomada para evitar episódios como este, como a criação de faixas de contenção, túneis para passagem de animais e radares nas vias. 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está executando um amplo Plano de Mitigação de atropelamentos de fauna silvestre ao longo da BR-262, em Mato Grosso do Sul, uma das rodovias com maior incidência de mortes de animais no País. As intervenções abrangem 278,3 quilômetros entre Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, em uma região que corta áreas sensíveis do Pantanal.

Com investimento estimado em R$ 30,2 milhões, o plano prevê a instalação de 18 trechos de cerca condutora de fauna, somando 170 quilômetros. A medida busca direcionar os animais para estruturas seguras de travessia. Também estão previstas sete passagens superiores e dez novas passagens inferiores, além da adequação de outras oito já existentes.

Além de 170 quilômetros de cercas para tentar reduzir o número de atroplementos de animais silvestres no trecho pantaneiro da BR-262, entre Aquidauana e Corumbá, o  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promete ativar ao menos 20 radares em trechos críticos da rodovia. 

Estudos do Ibama feitos em 2023 haviam apontado a necessidade de instalação de 22 equipamentos. Doze chegaram a ser implantados, mas a maior parte está desativada. Agora, com o pacote de investimentos de R$ 30,2 milhões, este número vai chegar a duas dezenas ao longo dos 284 quilômetros considerados críticos. 

Dados do Ibama mostram que disparou a quantidade de animais mortos por atropelamentos nos últimos anos. Em 2011, a média era de 1,67 atropelamento por dia. Dez anos depois, em  2021, esta média havia saltado para 10,5 mortes diárias. 

Em doze meses monitorados pelo instituto Via Fauna (dezembro de 2020 a novembro de 2021) foram encontradas 3.833 carcaças. Entre as maiores vítimas estavam 516 jacarés; 305 tatus-galinha; 301 graxains; 300 cachorros-do-mato; 268 tatus-peba; 155 capivaras e 137 tamanduas-mirim. Nenhum destes está na lista de animais ameaçados de extinção. 

Porém, os pesquisadores também encontraram 59 tamanduas-bandeira; 19 cutias, 14 lontras, 13 antas, 12 bugios pretos, 5 cervos do pantanal, um lobo-guará e uma onça-pintada, todas espécies ameaçadas de desaparecerem da natureza. 

A explicação, segundo o Ibama, é o aumento do tráfego de veículos na rodovia e o afugentamento dos animais em direção às rodovias causado pelas queimadas que atingiram o Pantanal ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2020.

Reconhecimento

Segurança pública de MS ganha destaque internacional por resultados no combate ao crime

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

19/04/2026 17h00

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Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileira divulagação

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A segurança pública de Mato Grosso do Sul ganhou projeção internacional ao ser apresentada como exemplo de boas práticas no enfrentamento à criminalidade durante a conferência “Brazil Project”, realizada em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O evento reuniu autoridades, especialistas e a comunidade acadêmica da Universidade de Harvard e do MIT para discutir temas estratégicos para o futuro do Brasil, como segurança pública, fortalecimento institucional e desenvolvimento econômico.

Representando o Estado, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”.

Durante a apresentação, ele destacou os avanços obtidos por Mato Grosso do Sul na redução dos índices de criminalidade e no combate ao crime organizado, especialmente na região de fronteira.

Segundo Videira, a posição geográfica do Estado, que faz divisa com Paraguai e Bolívia, impõe desafios constantes, mas também evidencia a importância das ações de segurança pública desenvolvidas.

Ele ressaltou que o Estado tem se consolidado como referência nacional, com índices abaixo da média brasileira e atuação estratégica no combate ao tráfico de drogas.

“O convite para participar de um evento desse porte demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Temos uma extensa faixa de fronteira seca, onde atuamos de forma efetiva no enfrentamento ao tráfico, que abastece outros estados e até outros países”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo secretário foi o papel do Estado na chamada Rota Bioceânica, projeto logístico que deve transformar Mato Grosso do Sul em uma importante porta de entrada e saída de mercadorias entre o Brasil e países da América do Sul.

Apesar das oportunidades econômicas, o corredor também representa um desafio adicional para a segurança pública, devido ao risco de atuação do crime organizado.

“Esse corredor pode ser explorado por organizações criminosas, por isso já faz parte do nosso planejamento estratégico. Estamos atentos e inseridos nesse debate desde o início”, pontuou.

Estado apresenta queda nos índices de criminalidade, aumento nas apreensões de drogas e reforça papel estratégico na fronteira brasileiraEscreva a legenda aqui

Além do combate ao tráfico e às organizações criminosas, o Estado também apresentou resultados positivos na redução de crimes patrimoniais, reforçando a eficácia das políticas públicas adotadas nos últimos anos.

Índices positivos

Os dados mais recentes confirmam o avanço da segurança pública no Estado. Em 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 196,5 toneladas de drogas, a segunda maior marca da história da corporação.

O volume representa um aumento superior a 30% em relação a 2024, quando cerca de 150 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação.

O recorde histórico segue sendo o de 2020, com 264 toneladas apreendidas, período marcado pelo auge da pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a dinâmica do tráfico na região de fronteira.

Já em 2026, os números indicam continuidade desse crescimento. Apenas no primeiro trimestre do ano, foram apreendidos mais de 94,8 mil quilos de drogas, o que representa um aumento de 87,7% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados pouco mais de 50 mil quilos.

Queda nos crimes

Paralelamente ao aumento das apreensões, no Estado também registrou queda nos principais indicadores de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, em 2025, houve redução de 15,9% nos casos de roubo em comparação com o ano anterior. O número de ocorrências caiu de 3.130 para 2.631 registros.

Entre as modalidades com maior redução está o roubo seguido de morte, que apresentou queda de 23,5%. Também se destacam o roubo ao comércio (-21,3%), o roubo em via urbana (-17,4%), o roubo de veículos (-11,5%) e o roubo em residências (-8,9%).

Os furtos também apresentaram retração, ainda que mais moderada. Em 2024, foram contabilizados 33.265 registros, enquanto em 2025 o número caiu para 32.739 ocorrências, representando redução de 1,6%.

O furto de veículos foi o destaque, com queda de 17,2%, seguido pelo furto em residências, que apresentou diminuição de 1,2%. Especialistas apontam que a redução desses índices tem impacto direto na sensação de segurança da população e contribui para a melhoria da qualidade de vida.

Impacto econômico e ambiental

A melhora nos indicadores de segurança pública também influência diretamente o ambiente de negócios. A redução da criminalidade é um dos fatores considerados por empresas na hora de investir, o que pode impulsionar a atração de novos empreendimentos para o Estado.

Além disso, durante o evento internacional, também foram discutidas estratégias de combate a crimes ambientais. Mato Grosso do Sul destacou ações preventivas voltadas à preservação de biomas como Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, reforçando o papel da segurança pública na proteção ambiental.

O painel contou ainda com a participação de autoridades como o deputado federal Mendonça Filho, relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Câmara, e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá.

Reconhecimento internacional

Considerado um dos principais fóruns de debate sobre o Brasil no exterior, o “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras, estudantes e pesquisadores para discutir soluções para desafios nacionais.

A edição de 2026 teve como foco os desafios institucionais do país, com destaque para a segurança pública e o fortalecimento do Estado de Direito.

Para o governo do Estado, o reconhecimento internacional reforça a eficácia das políticas públicas adotadas e amplia a visibilidade do Estado no cenário global. A participação no evento também abre espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas.

Com resultados expressivos na redução da criminalidade e no combate ao crime organizado, Mato Grosso do Sul busca consolidar um ambiente mais seguro, atrativo para investimentos e favorável ao desenvolvimento econômico e social.

campo grande

Chuva com vendaval derruba parte da estrutura na Expogrande; Veja vídeos

Parque de exposições, que já estava aberto ao público, foi fechado na tarde deste domingo devido à estragos causados pelo temporal

19/04/2026 16h44

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Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal

Várias tendas e estruturas montadas na Expogrande foram danificadas durante temporal Foto: Reprodução

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Algumas regiões de Campo Grande foram atingidas por um temporal na tarde deste domingo (19), em Campo Grande. No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde está sendo realizada a Expogrande, parte da estrutura foi danificada pelo vendaval.

Vídeos postados nas redes sociais pelo cantor Max Henrique mostram quando tendas montadas na área de shows são levadas pelo vento.

Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.

Neste domingo é o último dia oficial da Expogrande 2026, com entrada gratuita, e os portões já estavam abertos no momento em que se iniciou o temporal.

Relatos publicados por pessoas que estavam no local apontam que os portões foram fechados ao público e que o Serviço de Atendimento Móve de Urgência (Samu) foi acionado, mas não há informações se há feridos.

Para esta noite, estava previsto show da dupla Jads e Jadson. Até a publicação desta reportagem, não havia informações se haverá cancelamento da apresentação.

O cantor Max Henrique também faria uma apresentação no stand da rádio FM Cidade, mas afirmou nas redes sociais que o show está incerto devido aos estragos causados pelo temporal.

 

Temporal

O temporal rápido que atingiu a cidade já estava previsto e é consequência da onda de calor que atinge o Estado. 

Pancadas fortes de chuva e ventos intensos foram registrados em diversas regiões como no Centro, Aero Rancho, Guanandi, Jardim Noroeste, Vila Jacy, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Vilas Boas e Tiradentes. 

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece o último dia da 86ª Expogrande, o temporal levou tendas das estruturas montadas . No stand da Rádio 97 FM, tendas voaram e os grids de aço montados no palco principal de shows da Exposição entortaram, a parte destinada aos Camarotes ficou destruída e banheiros químicos ficaram tombados. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o aquecimento diurno é o principal influenciador para as pancadas de chuva e tempestades, condição atrelada à onda de calor que chegou ao Estado. 

De acordo com a previsão, os ventos poderiam chegar a valores superiores a 50 km/h.

 

 

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