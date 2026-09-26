Primeira onda de calor da primavera vai alcançar os 44°C em MS

Próximos dias serão de muito calor em Mato Grosso do Sul, com altíssimas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar.
Onda de calor, a primeira da estação de primavera 2026, está prevista para sábado (26), domingo (27), segunda-feira (28), terça-feira (29) e quarta-feira (30) no Estado.
Os termômetros devem alcançar facilmente os 44°C na região noroeste de MS, que abrange os municípios de Corumbá, Coxim, Sonora, Aquidauana e Miranda.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a bolha de calor está estacionada nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.
Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.
O Inmet divulgou alerta vermelho, de grande perigo, sobre Onda de Calor para MS. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.
"Condições atuais de elevadas temperaturas em todo o estado com as máximas em elevação que podem atingir 40 graus no domingo ou 41 graus", explicou Abrahão.
TEMPERATURAS NAS ALTURAS
Confira as temperaturas dos próximos dias:
CAMPO GRANDE
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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22°C / 35°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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24°C / 36°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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24°C / 36°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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24°C / 38°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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21°C / 39°C
Fonte: Inmet
CORUMBÁ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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24°C / 44°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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26°C / 44°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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27°C / 44°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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23°C / 44°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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18°C / 42°C
Fonte: Inmet
TRÊS LAGOAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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22°C / 40°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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24°C / 40°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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24°C / 42°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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26°C / 43°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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24°C / 42°C
Fonte: Inmet
DOURADOS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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20°C / 36°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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22°C / 39°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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23°C / 40°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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23°C / 41°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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19°C / 28°C
Fonte: Inmet
PONTA PORÃ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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20°C / 37°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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21°C / 37°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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23°C / 39°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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22°C / 38°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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18°C / 27°C
Fonte: Inmet
CUIDADOS
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado
PRIMAVERA
Primavera começa nesta segunda-feira (22) com virada no tempo em Mato Grosso do Sul: chuvas, raios, relâmpagos e ventos dão boas-vindas a estação das flores em todas as regiões do Estado. Já o inverno se despede com temporal e vendaval em MS.
Primavera começou às 20h05min de 22 de setembro e terminará às 17h50min de 21 de dezembro de 2026 em Mato Grosso do Sul.
A estação é caraterizada pela
- Floração de plantas
- Aumento da umidade
- Retorno das chuvas
- Dias mais longos/noites mais curtas
- Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)
Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.