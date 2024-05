Onda de Calor permanecerá com temperaturas de 40ºC e sensação térmica de 42ºC

MATO GROSSO DO SUL

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior

Conforme publicado na edição desta quinta-feira (02) do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, foi finalmente confirmada a "repaginação" do edifício da Governadoria, onde também se encontra a sede da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Pelas mãos da Maksoud Rahe Construtora Ltda., a obra custará R$ 13.383.310,31 para basicamente "ampliação e reforma".

Com edital datado do ano passado, a abertura das propostas aconteceu em janeiro, com o resultado da habilitação publicado em oito de abril, após passar pela Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul).

A previsão para o prazo de execução, conforme edital, são 540 dias consecutivos (cerca de um ano e três meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

Local histórico

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior, por R$ 309.157,44, aprovados ainda em 2020.

Esse prédio foi erguido graças ao projeto do então governador, Pedro Pedrossian, e do arquiteto Élvio Garabini, profissional que deixou sua assinatura em diversos edifícios espalhados por Mato Grosso do Sul, como a primeira sede do Hemosul.

Ainda em 1981, esse edifício começou a ser erguido junto de todo o complexo do Parque dos Poderes, que também só deu os primeiros passos de revitalização quase quatro décadas após sua inauguração.

Quanto ao complexo do Parque, em julho de 2022 o Correio do Estado abordou a primeira reforma completa, entregue no dia 30 daquele mês, cinco meses antes do previsto, pelo gasto de R$ 20.110.334,12, contemplando drenagem do trecho.

Além disso, itens simples, como pista de caminhada às margens da reserva do Parque, ou a ciclovia implantada e academias ao ar livre, também foram executados nessa ocasião.

**(Colaborou Naiara Camargo)

Assine o Correio do Estado