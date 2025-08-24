Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

Três lagoas (MS)

Mulher, de 60 anos, se engasgou com espinha de peixe em Três Lagoas e teve que ser transferida para Campo Grande devido à gravidade da situação

Idosa foi reanimada por 16 minutos no HRMS, mas não resistiu e faleceu Gerson Oliveira

Maria Rodrigues dos Santos, de 60 anos, morreu vítima de perfuração no esôfago após engasgar com uma espinha de peixe, na noite deste sábado (23), no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), localizado na avenida Engenheiro Lutero Lopes, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a idosa se engasgou com uma espinha de peixe há uma semana. A partir de então, começou a sentir dores abdominais, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar.

Com isso, buscou atendimento médico e realizou exames no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o resultado dos exames indicou pneumomediastino grave e transfixação do esôfago, provocado possivelmente pela espinha de peixe.

Devido a gravidade do caso, foi transferida, neste sábado (23), para o setor vermelho do HRMS, em Campo Grande, onde deu entrada em PCR em assistólia, que é o procedimento de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) com administração de adrenalina.

Foi tentada a reanimação por 16 minutos, mas, ela não respondeu às massagens cardíacas e faleceu às 19h41min deste sábado (23).

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Fato Atípico na na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.

Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.

Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.

Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.

Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.

Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

Posicione-se atrás da vítima

Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)

Feche uma mão e abra a outra

Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa

Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra “J”, como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra.

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.