Ônibus será gratuito em dias de Enem e vestibular; veja como garantir passe livre

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.
Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:
- 9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM
- 16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM
- 23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS
- 7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS
- 14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS
O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.
A isenção da tarifa aos candidatos ocorre somente nos dias de realização das provas.
O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes (ida e volta), para todas as linhas dos ônibus.
COMO OBTER O PASSE GRATUITO?
Para ter direito ao benefício, o estudante deve:
- Se cadastrar antecipadamente neste site;
- Informar dados pessoais;
- Informar número de inscrição na prova;
- Preencher o formulário;
- Imprimir o formulário; e
- Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.
A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).
ENEM
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerá em 9 e 16 de novembro no Brasil.
A primeira prova, em 9 de novembro, é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.
A segunda prova, em 16 de novembro, é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.
As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.
No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.
Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).
VESTIBULAR UFMS
Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.
O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.
As inscrições para o vestibular da UFMS estão abertas até 12 de novembro. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. São mais de 5.000 mil vagas em dezenas de cursos.
VESTIBULAR UEMS
Vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será realizado em 23 de novembro. As provas serão aplicadas, na parte da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.
As inscrições começaram em 19 de setembro e vão até 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 100. São mais de 800 vagas em dezenas de cursos.