Operação Ano Novo da PRF termina com um morto e 32 feridos

feminicídio tentado

Indivíduo de 61 anos agrediu a convivente 17 anos mais nova após noite de bebedeira, tentando fugir entre municípios no interior do MS

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos Reprodução/PCMS

Longe menos de cem quilômetros da Capital, um indivíduo de 61 anos foi capturado e preso enquanto tentava fugir por entre municípios no interior do Mato Grosso do Sul, após esfaquear sua convivente no domingo (04) e deixar essa mulher em estado grave durante o último fim de semana.

Segundo informado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos, identificada inicialmente pelas iniciais C.S.S.

Através de agentes da Polícia Militar, os policiais civis foram informados de que uma mulher teria dado entrada em um hospital do município, ferida a golpes de faca, o que fez com que as forças de segurança fossem imediatamente acionadas.

Esse acusado foi preso por agentes das polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil, em ação conjunta entre as delegacias tanto de Ribas do Rio Pardo quanto de Água Clara, município para o qual o homem se dirigiu após o crime.

Entenda

Por meio de diligências os policiais identificaram o destino do indivíduo, que levantaram tratar-se de um homem que mantinha um "relacionamento de natureza casual" com a vítima e ambos estariam bebendo ainda no sábado (03) para domingo (04).

Já na manhã de ontem (04), conforme a PC em nota, esse casal teria começado a discutir entre si, momento em que o homem teria se munido de uma faca e partido para cima da mulher, desferindo golpes contra a vítima.

Depois disso, ele teria tomado rumo à Água Clara a bordo de um Fiat Cronos, com a polícia do município avisada e, prontamente, montando cerco para tentar capturar o até então suspeito.

Avistado o automóvel de cor branca, o homem foi abordado por volta de 11h do domingo (04), ao lado de sua filha maior de idade como passageira, momento em que foi dada voz de prisão e feita a condução do acusado.

Em complemento, a PC reforça em nota que esse indivíduo não possuía antecedentes ligados à casos de violência doméstica ou familiar, nem mesmo qualquer medida protetiva em seu desfavor.

Até a manhã desta segunda-feira (05) a mulher continua internada em estado grave, e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo.

Números da violência

Compilados os dados do ano passado em balanço, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com 39 feminicídios, o terceiro pior índice da série histórica, atrás apenas de 2022 e 2020, com 44 e 40 vítimas respectivamente.

Dados compilados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que faltando 17 dias para "virar" o ano, até 14 de dezembro de 2025 o MS registrava 20.637 vítimas de violência doméstica.

Reprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Enquanto isso no presente, o gráfico de barras com dados atualizados até 04 de janeiro revela uma triste realidade, tanto sobre 2025 quanto sobre 2026, já que os 12 últimos meses fecharam o ano como o pior índice da série histórica em número de vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul: 21:882.

Reprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Em complemento, o cenário não parece apresentar uma melhora ou qualquer tendência de queda, já que os quatro primeiros dias deste 2026 já registraram 278 vítimas de violência doméstica, uma média diária de 69 mulheres neste ano, diante aproximadamente 59 vítimas por agressões a cada dia no MS em 2025.

Assine o Correio do Estado