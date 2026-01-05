Operação Ano Novo da PRF termina com um morto e 32 feridos

Uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas, neste feriadão de Ano Novo 2025-2026, entre 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.
Ao todo, 28 acidentes foram registrados nesse período, sendo 6 considerados graves, além de 1.759 excessos de velocidade, 265 ultrapassagens indevidas, 24 flagrantes por alcoolemia ao volante e 138 infrações por falta de cinto de segurança/transporte de crianças fora da cadeirinha.
A única morte é de uma mulher de 47 anos, que faleceu em acidente gravíssimo, na tarde deste domingo (4), no KM-400 da BR-163, entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul.
No ano passado, houve 19 acidentes, 24 feridos e 2 mortos.
Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 4.078 quilômetros em 7 rodovias federais de MS (BR-163, BR-262, BR-060, BR-158, BR-267, BR-376 e BR-487) entre 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026.
O objetivo foi o de prevenir acidentes e mortes em estradas, preservar vidas, combater alcoolemia ao volante e notificar ultrapassagens indevidas/não uso de aparatos de segurança (cinto de segurança e cadeirinha/bebê conforto).
A Operação Ano Novo 2025-2026 está inclusa na Operação Rodovida, que abrange a fiscalização de estradas federais no Natal, Ano Novo, férias escolares e Carnaval, ocorrida em dezembro, janeiro e fevereiro.
ACIDENTES FATAIS
Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.
Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, nas cidades ou em rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.
As principais causas são excesso de velocidade, falha em ceder a passagem, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas, como chuva forte.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:
- Não dirija caso consuma bebida alcoólica
- Não dirija cansado ou com sono
- Use cinto de segurança
- Respeite a sinalização
- Respeite o limite de velocidade da via
- Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
- Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor