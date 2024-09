PF deflagra Operação e apreende drogas e armas em 3 cidades do MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Federal deflagrou a Operação Carbón Blanco que tem o objetivo de evitar o tráfico transnacional de drogas e armas de fogo, praticados por organizações criminosas em diversos municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da PF, ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, e quatro mandados de prisão temporária, além da suspensão de atividades de pessoa jurídica em Ponta Porã/MS, Campo Grande/MS, Camapuã/MS, São Paulo/SP e Birigui/SP.

As investigações iniciaram em janeiro de 2024, quando os responsáveis encaminharam aproximadamente uma tonelada e meia de cocaína. À época, o carregamento estava sendo transportado no interior de uma carga de carvão, apreendido em Araçatuba/SP.

Após a ocorrência, foi identificado que a organização criminosa era especializada neste tipo de delito, que, supostamente, internalizou extensa quantidade de cocaína, além de diversas armas de fogo ilegais, todas em âmbito nacional.

Durante a ação, três pessoas jurídicas e um estabelecimento usado de fachada foram interditados em Ponta Porã/MS. No local, foram apreendidos veículos de luxo, celulares e aproximadamente R$ 24 mil em espécie, um total de R$1,5 milhão em bens.

Segundo informações, os celulares apreendidos irão colaborar para o prosseguimento das investigações.

Dados de cocaína

Segundo números da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp), a apreensão de cocaína no MS neste ano já ultrapassou a cada das 10,5 toneladas. Até agora, o mês de abril foi aquele com maior volume de quilos da droga confiscados, com 1,9 mil kg.

Ao comparar com os últimos cinco anos (2020 a 2024), este ano é o terceiro com maior quantidade apreendida, atrás de 2023, que registrou 18 toneladas, e 2022, com 16,7. Porém, há de se ressaltar que ainda restam três meses completos para acabar o ano e, se a média mensal for mantida, irá encerrar com a frente de 2022 e se tornar o segundo mês com maior quilos apreendidos. Confira o gráfico dos últimos 10 anos:

Fonte: Sejusp

Dados de armas de fogo

Ainda de acordo com a Sejusp, 1.138 mil armas de fogo foram interceptadas por agentes neste ano. Aquela mais frequente nas apreensões é revolvér, com 277, pistola, com 208, e espingarda, com 78. Março foi o mês com maior quantidade de armas confiscadas, com 173.

Na comparação com os últimos cinco anos, 2024 fica atrás de todos, sendo o maior número registrado durante 2023 inteiro, com 2.250 mil armas apreendidas. Em seguida vem 2021, com 1.931 mil; 2022, com 1.762; e 2020, com 1754. Confira o comparativo dos últimos 10 anos:

Fonte: Sejusp

