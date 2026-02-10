Operação Carnaval terá como foco combater embriaguez ao volante nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026, com a intensificação da fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A operação segue segue até a Quarta-feira de Cinzas (18).
Durante o período, os policiais policiais rodoviários federais reforçarão o policiamento em mais de 4 mil quilômetros em 11 rodovias federais que atravessam o Estado.
Neste ano, a temática central da Operação Carnaval será o combate à alcoolemia, principal fator associado aos acidentes de trânsito mais graves.
Conforme a PRF, equipes se concentrarão nos locais com maior fluxo de veículos.
Apesar das ações priorizarem o enfrentamento à embriaguez ao volante, também serão coibidas outras condutas de risco, como excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.
Comum em algumas operações, nesta edição não haverá restrição de tráfego no período de Carnaval.
2025
No ano passado, a Operação Carnaval foi realizada entre os dias 28 de fevereiro a 5 de março, e terminou com o registro de 29 acidentes, sendo 11 considerados graves. Uma pessoa morreu e 38 pessoas ficaram feridas.
Nos flagrantes de trânsito, a PRF registrou 2.983 infrações, entre elas, 254 por ultrapassagens, 175 de não uso do cinto de segurança e 61 por transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança.
Os policiais rodoviários federais realizaram ainda 6.040 testes de alcoolemia, que resultaram em 74 motoristas autuados e nove presos.
Dicas de segurança
A PRF orienta que, antes de viajar, os condutores verifiquem as condições do veículo, com atenção especial aos itens de segurança, como freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.
A viagem deve ser planejada para evitar longos períodos de condução ininterrupta, respeitando pausas de descanso, especialmente após quatro horas ao volante.
A PRF ressalta ainda que todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, e crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados, conforme a legislação. Bagagens devem ser acomodadas em compartimentos próprios, evitando riscos em caso de acidentes.
Os motoristas devem respeitar a sinalização, os limites de velocidade e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos e com segurança.
Segundo a PRF, ultrapassagens mal executadas estão entre as principais causas de mortes nas rodovias federais.
Em caso de chuva, é fundamental reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância de segurança entre os veículos.
Em situações de emergência nas rodovias federais, a orientação é acionar a PRF pelo telefone 191.