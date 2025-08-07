Operação conjunta mira em receptadores de fios de cobre furtados em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano, deflagrou, nesta quinta-feira (7), a operação integrada “Ferro Velho”, contra crimes de furto e receptação de fios de cobre, em conjunto com a Polícia Civil (PC) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Conforme a PM, além dos fios de cobre, também foram combatidos crimes de furto de outros materiais de alto valor, devido ao aumento de casos que tem causado prejuízos significativos à população e aos serviços públicos da Capital.

A operação foi realizada simultaneamente nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Participaram do trabalho os efetivos das unidades da PMMS, das delegacias da Polícia Civil e das unidades da GCM,

As equipes intensificaram fiscalizações e abordagens em locais suspeitos de receptação ilegal de materiais metálicos, especialmente fios de cobre.

Os materiais apreendidos, bem como as pessoas eventualmente detidas ou presas em flagrante, foram encaminhados às delegacias das respectivas regiões para os procedimentos legais cabíveis.

Um balanço da operação, com o quantitativo de materiais irregulares apreendidos e pessoas presas, será divulgado apenas na parte da tarde.

Segundo a PM. além dos prejuízos financeiros, o furto de cabos e componentes metálicos compromete serviços essenciais como iluminação pública, telecomunicações, sistemas de transporte e até a segurança pública.

A operação tem caráter preventivo, repressivo e de fiscalização administrativa, contando também com o apoio das Agências Locais de Inteligência da PMMS para o mapeamento dos pontos críticos.

O total de materiais irregularidades apreendidos, assim como o número de presos e eventuais outras informações serão repassadas pela Polícia Militar em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira.