Cidades

Fruto Envenenado

Operação da PF mira ex-mulher de chefão do tráfico em condomínio de alto padrão

Jaqueline Maria Afonso Amaral é ex-esposa de Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola

Alison Silva

Alison Silva

21/08/2025 - 08h35
Jaqueline Maria Afonso Amaral, ex-mulher de Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho "Carambola" foi alvo de uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO), ação que cumpriu três mandados de busca e apreensão e bloqueou mais de R$ 2,7 milhões do Primeiro Comando da Capital (PCC) na manhã desta quinta-feira (21), em Campo Grande.

Segundo as investigações Jaqueline teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. As buscas foram realizadas em um condomínio de alto padrão sentido BR-262, logo após o Complexo Penitenciário de Campo Grande.

Jaqueline Amaral foi casada com Julinho Carambola por quase 20 anos

Jaqueline Amaral foi casada com Julinho Carambola por quase 20 anos 

Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos. Denominada Fruto Envenenado, a ação contou com auxílio da Polícia Militar Rodoviária.

Julinho Carambola 

Condenado a mais de 168 anos de prisão, Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, é apontado como braço direito de Marcola e dono do posto de segundo criminoso mais importante na hierarquia do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme apurado pelo Metrópoles, o chefão teria dado ordem para que a organização criminosa bancasse uma mesada à advogada, que chegou a receber R$ 15 mil em 2006.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do MS (PMMS), Polícia Penal Estadual (AGEPEN) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

Comandante preso 

O comandante da Polícia Militar Ambiental de Amambai, Jefferson Vaz Estigarribia, foi preso nesta quarta-feira (20) pela Polícia Federal. Durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, os agentes encontraram aproximadamente um quilo de maconha

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Ajura, deflagrada para investigar uma organização suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Ao todo, a ação policial cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens avaliados em cerca de R$ 263 milhões.

Cidades

Polícia apreende 300 kg de folha de coca em fiscalização de ônibus em MS

Droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo

21/08/2025 10h38

Foto: Divulgação Polícia

Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA) e fiscais tributários estaduais apreendeu 300 quilos de folha de coca em um ônibus interestadual, nesta quarta-feira (20), no Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande.

Segundo informações do portal Cenário MS, a droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo, que fazia a rota Corumbá–São Paulo. Nenhuma das bagagens tinha identificação de responsável.

Os motoristas do ônibus, que possui placas de Junqueirópolis (SP), foram ouvidos e liberados como testemunhas. Eles relataram que o veículo partiu de Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia, com destino final a São Paulo (SP).

A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte do material.

POLÍCIA

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de tortura

21/08/2025 10h30

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão FOTO: Divulgação PCMS

Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (20), acusados do crime de tortura contra um indivíduo que supostamente teria roubado dinheiro de um deles. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio decisivo da Polícia Militar, que atuou no primeiro momento da ocorrência.

De acordo com as informações, a vítima deu entrada no hospital de Inocência com um ferimento grave na orelha. Na ocasião, ele relatou ter sido agredido por um conhecido, em um local que já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência, encontraram o suspeito que confessou ter agredido a vítima com um golpe de faca, alegando legítima defesa.

Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, em novo depoimento, a vítima revelou ter sido submetida a sessão de tortura por três indivíduos.

Conforme o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria roubado dinheiro de um deles.

Durante o crime, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

Diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram as buscas pelos outros envolvidos, que foram encontrados e presos.

Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

