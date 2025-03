Operação da Policia Civil com a PRF interdita prostíbulo no interior de MS

Cidades

Vacinação também conta com drive-thru a partir desta quarta-feira (2)

Após receber 440 mil doses de vacina contra a Influenza, o Governo do Estado montou uma “força-tarefa” para frear o crescimento dos casos gripais em Mato Grosso do Sul. A distribuição do novo lote de imunizantes acontece já nesta terça-feira (1º). Com a nova remessa, o Estado já totaliza 524 mil doses recebidas em 2025.

Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui:

trabalhadores da Saúde;

puérperas; professores dos ensinos básico e superior;

povos indígenas;

pessoas em situação de rua;

profissionais das forças de segurança e de salvamento;

profissionais das Forças Armadas;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros;

trabalhadores dos Correios;

trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

trabalhadores portuários;

funcionários do sistema penitenciário, detentos e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Na última semana, foram entregues 84 mil doses, garantindo o abastecimento de 77 das 79 cidades do estado, vacina que já contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B.

A SES também está repassando mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para garantir a infraestrutura necessária à imunização.

Os coordenadores municipais já foram orientados sobre a estratégia da campanha e podem iniciar a vacinação assim que receberem os imunizantes, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Oficialmente, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início oficial em 7 de abril, com o Dia D programado para 10 de maio.

"O envio dessas 440 mil doses reforça o compromisso do Governo do Estado com a proteção da população contra a Influenza. Nossa prioridade é garantir que todos os municípios recebam os imunizantes o mais rápido possível, permitindo que a vacinação avance sem interrupções. A imunização é fundamental para reduzir internações e complicações decorrentes do vírus, especialmente entre os grupos prioritários. Contamos com o engajamento da população para proteger a saúde coletiva”, afirma o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é altamente transmissível. A estratégia estadual é reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo, além de vacinar 90% dos grupos prioritários do Calendário Nacional de Vacinação, que inclui crianças, gestantes e idosos.

Drive-thru da vacinação

Outra alternativa para imunizar a população de forma mais rápida, é o drive-thru da imunização articulado também pela SES, e que tem início nesta quarta-feira (2) e se estende até o dia 17 de abril. O drive funcionará no Quartel do Corpo de Bombeiros da Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

O horário de atendimento de segunda a sexta-feira será das 18h às 22h; e aos sábados e domingos em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. A iniciativa conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

