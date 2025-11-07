Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO BLINDAGEM

Operação do Gaeco desmantela esquema de tráfico de drogas dentro de presídio

A organização criminosa contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito

Tamires Santana

Tamires Santana

07/11/2025 - 11h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta sexta-feira (07), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS), deflagrou a  Operação Blindagem, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa armada dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes, corrupção ativa e passiva, usura, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais que atuava dentro de um presídio.

A estrutura era comandada de dentro do sistema prisional e contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito, além de integrantes nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com o MPMS, as investigações duraram mais de dois anos e revelaram que a organização criminosa atuava em diversas frentes, enviando drogas para cidades do interior do Mato Grosso do Sul e para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos. 

Um método de destaque era a utilização de caminhões com fundo falso para garantir a ocultação dos entorpecentes, ao passo que, no compartimento de carga, transportavam produtos lícitos do gênero alimentício, acompanhados de nota fiscal, visando a dificultar que órgãos de repressão descobrissem tal estratégia em eventual fiscalização nas estradas.

Além disso, o grupo realizava remessas por Sedex, utilizando os Correios, e também transportava drogas em veículos de passeio e utilitários, inclusive por meio de passageiros transportados em vans.

Também foram constatados vínculos da organização criminosa com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que fornecia suporte por meio de membros de sua alta cúpula, para ampliar o tráfico e aplicar punições violentas a quem estivesse em débito com o grupo criminoso, além da identificação de práticas de extorsão mediante uso de arma de fogo, violência e restrição da liberdade de vítimas, justamente para a obtenção do pagamento de dívidas do tráfico de drogas.

Investigação

A investigação começou a partir da apreensão do telefone celular do líder da organização criminosa, que utilizava o aparelho no interior de uma cela de presídio no interior do Estado. A partir de então, foi possível chegar à outra faceta do grupo criminoso, que é a corrupção de servidores públicos, que garantiam a ele o acesso a aparelhos celulares, informações sigilosas de sistemas restritos ao estado e, o mais importante, à permanência em presídios menores, no interior do Estado, de onde coordenava livremente as práticas ilícitas.

A operação deflagrada nesta manhã, teve o objetivo de cumprir 35 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Ponta Porã e Corumbá, além de Porto Belo (SC), Balneário Piçarras (SC), Itanhaém (SP) e Birigui (SP). Até o fechamento desta matéria, não havia informações de quantos mandados foram cumprido de fato.

As diligências em Mato Grosso do Sul contaram com apoio operacional de equipes do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais e Força Tática, todos da Polícia Militar, além da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - (AGEPEN).

No Estado de São Paulo, o apoio operacional foi conduzido pela Polícia Civil e no Estado de Santa Catarina, pelo Gaeco e pela Polícia Militar. A Ordem dos Advogado do Brasil de Mato Grosso do Sul - (OAB/MS) também acompanhou os trabalhos.

Operação Blindagem

O nome da operação faz alusão ao fato de que integrantes da organização criminosa, em razão da prática de corrupção de servidores, recebiam proteção durante o cumprimento de suas penas, garantindo, com isso, a permanência em unidades prisionais de menor rigidez no aspecto de segurança e também a transferência de internos que consideravam inimigos. Além disso, recebiam informações privilegiadas sobre movimentação de presos e dados de acesso restrito em bancos de dados públicos.

Assine o Correio do Estado.

Juventude

Governo destina R$ 120 mil para show sertanejo na Cidade do Natal

Show de Munhoz e Mariano acontece neste final de semana em Campo Grande

07/11/2025 11h30

Compartilhar
Munhoz e Mariano

Munhoz e Mariano Reprodução

Continue Lendo...

A primeira edição do evento "Cidade da Juventude", em Campo Grande, terá como atração principal o show da dupla sertaneja Munhoz & Mariano. O governo estadual destinou R$ 120 mil para a apresentação, que acontecerá no dia 9 de novembro de 2025.

A contratação direta da dupla, sem processo licitatório, foi publicada em diário oficial nesta sexta-feira (7). O extrato do contrato cita a "inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição", com base no Artigo 74, Inciso II da Lei 14.133/21. A justificativa é que a M2 Produções Artísticas LTDA (CNPJ 30.984.692/0001-10) é a empresária exclusiva da dupla, sendo, portanto, a única empresa capaz de fornecer o serviço específico.

O show está previsto para começar às 19h30 no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, conhecido popularmente como Cidade do Natal, com duração de 1 hora e 30 minutos. 

Programação

O evento "Cidade da Juventude" é voltado principalmente para jovens de 15 a 29 anos e oferece uma extensa programação cultural e de lazer totalmente gratuita, de 7 a 9 de novembro.

A abertura oficial acontece hoje (7), a partir das 18h30, com o Flash Mob Dançaê, seguido pela cerimônia de abertura e apresentações do projeto. Os grupos Pagode 67 e Sampri se apresentam no primeiro dia.

No sábado (8), a programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, o espetáculo teatral “Jogo da Virada”, Concurso de Cosplay, palestra da influenciadora Malu Pires e o show de Chicão Castro.

O domingo (9), dia do show de Munhoz & Mariano, começa com a tradicional Festa das Cores às 16h30, seguida por apresentações de K-Pop e premiações do Jovem do Ano e do Concurso de Redação. A dupla sertaneja sobe ao palco às 19h30 para encerrar o evento.

Além dos palcos, o evento contará com Feira Geek, podcast ao vivo, exposição de carros antigos, praça de alimentação, área kids gratuita, e espaços como o Núcleo Start Juv, voltado para educação e inovação.

O evento é uma realização do governo estadual com parcerias de instituições como UFMS, IFMS, SEBRAE, SENAC, Fundação Manoel de Barros, cooperativas e entidades privadas.

 

"AINDA MAIS BARATO"

Prefeitura corrige 'um centavo' em contrato milionário para coleta de lixo

No interior do Estado, Financial mantêm-se no comando do lixo da "Cidade das Águas" há 20 anos e têm como sócio o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande

07/11/2025 11h11

Compartilhar
Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década.  Reprodução/Semea/Pref.TL

Continue Lendo...

Através do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (07), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou uma retificação que corrige em "um centavo" a contratação milionária de empresa para ser a responsável pela coleta e demais serviços em Três Lagoas. 

Tecnicamente, apesar de irrisório, o valor torna essa "recontratação" na conhecida Cidade das Águas ainda mais barata, já que no resultado recente a Financial reduziu 30% do valor da coleta para se manter na prefeitura de Três Lagoas. 

No extremo leste de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 326,5 quilômetros de Campo Grande, a empresa em questão está há cerca de duas décadas comandando o lixo da conhecida "Capital Mundial da Celulose", tendo como sócio-administrador Antônio Fernando de Araújo Garcia, que também aparece como o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande.

Conforme divulgado hoje, essa contratação de empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos, foi originalmente publicada com informações incorretas na homologação. 

Isso porque, ao invés do valor de R$19.858.503,37 inicialmente divulgado, o correto seria uma contratação por 19 milhões 858 mil 503 reais e 36 centavos. Confira: 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. Reprodução/DOE-MS

Relembre

Originalmente, essa licitação que abriu disputa sobre a gestão do lixo em Três Lagoas poderia, inclusive, levar a um contrato de R$ 286 milhões, com a Financial saindo vencedora do certame por uma proposta 30,6% menor que o máximo previsto pelo município.

Nesse processo, nota-se justamente que a concorrência "apertou" os cintos no certame, já que a proposta inicial da Financial era levar a licitação contra as interessadas, a Kurica Ambiental e a Revita Engenharia, por R$28.620.707,26.

Enquanto uma das outras proponentes ainda tentou "brigar" na disputa, baixando a proposta inicial de R$28.650.429,21 para um lance de 19.879.000,00, o valor cerca de 30 mil reais mais barato da empresa campo-grandense foi quem saiu vencedor. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, ainda conforme o edital, a contratação prevê os seguintes serviços e as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

Histórico do lixo em Três Lagoas

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Caso conquiste tal prorrogação, a empresa alcançará a marca de 30 anos sob o comando do lixo em Três Lagoas, já que depois de 2005 a Financial reassumiu o serviço vencendo uma segunda licitação já em 2019 (por R$8,8 milhões - após uma série de contratações emergenciais antes do fim desse processo). 

Por decisão recente de 1.ª instância, proferida pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, o ex-prefeito de Três Lagoas foi condenado por improbidade administrativa, como abordado pelo Correio do Estado, em contratos firmados justamente com a empresa de coleta de lixo do município. 

Em sentença assinada pela Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, os condenados foram obrigados a devolver de forma solidária R$7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados,  firmados entre 2017 e 2019. 

Para a magistrada, a emergência alegada para justificar os contratos teria sido artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular. 

Inclusive, os valores praticados pela empresa contratada seriam superiores aos de mercado, como exposto em laudo pericial, e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 22 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?