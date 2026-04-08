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MATO GROSSO DO SUL

Operação mira grupo que movimentou R$ 1 bilhão com eletrônicos ilegais e vendas online

Ação cumpre mandados em seis estados e revela esquema sofisticado com uso de empresas de fachada, "laranjas" e marketplaces

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/04/2026 - 11h00
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Uma força-tarefa deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Platinum, com foco em desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, suspeita de atuar com contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. A ação tem desdobramentos em Dourados (MS) e em outros cinco estados.

As investigações apontam que o grupo operava de forma interestadual e até internacional, com uma estrutura dividida por funções. Havia equipes responsáveis pela compra de produtos no Paraguai, transporte das mercadorias, além da comercialização em plataformas digitais.

Entre os itens vendidos irregularmente estão celulares, eletrônicos, equipamentos de internet via satélite, robôs aspiradores e até perfumes. Os produtos eram anunciados principalmente em marketplaces, o que ajudava a ampliar o alcance das vendas.

As apurações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas em comboio por veículos de passeio. A partir disso, foi possível identificar um esquema mais amplo, que utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas para movimentar recursos e dar aparência de legalidade às operações.

Somente entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões em uma única plataforma de vendas online. No total, a estimativa é de que as atividades tenham alcançado cerca de R$ 1 bilhão.

A organização também mantinha empresas criadas exclusivamente para emissão de notas fiscais frias, além de “laranjas” usados na abertura de contas bancárias e constituição de empresas.

Alguns integrantes ainda atuavam nas redes sociais, vendendo cursos e mentorias sobre e-commerce e importação, estratégia que ajudava a dar aparência legítima ao esquema.

A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra.

A ação conta com a participação de mais de 150 agentes públicos, entre policiais federais e servidores da Receita Federal, que também atua na parte de fiscalização e apreensão de mercadorias.

As investigações seguem em andamento.

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BALANÇO | FISCALIZAÇÃO

Com tio de ex-secretário, 'Lista Suja' do trabalho escravo de MS têm 10 novos nomes

Cadastro atualizado de empregadores indica que 81 trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão em Mato Grosso do Sul entre as dez novas propriedades

08/04/2026 10h56

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A inclusão só ocorre após a conclusão de processos administrativos e os nomes permanecem publicados por dois anos.

A inclusão só ocorre após a conclusão de processos administrativos e os nomes permanecem publicados por dois anos. Reprodução/Sinait/SindicatoNacionalAuditoresFiscaisdoTrabalho

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Para além da inclusão de grandes nomes, como Amado Batista e a BYD no cadastro cadastro de empregadores responsabilizados pela submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão, a chamada "Lista Suja" do Mato Grosso do Sul ganhou 10 novos nomes entre os quais aparecem agora até mesmo tio de ex-secretário municipal.

Atualizada semestralmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no início desta semana, após a conclusão dos devidos processos administrativos em duas instâncias com garantia de ampla defesa foram adicionados 169 novos casos. 

Desses números, que correspondem por ocorrências registradas no período entre 2020 e 2025, aparecem 102 pessoas físicas e 67 jurídicas na última atualização da "Lista Suja", que vão desde o cantor Amado Batista e a montadora chinesa BYD em nível nacional, ambos com fiscalizações executadas em 2024. 

Como bem esclarece o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), a inclusão da BYD se dá por causa de uma operação realizada em dezembro de 2024, na construção de uma fábrica em Camaçari (BA). 

Nessa ocasião, trabalhadores estrangeiros foram flagrados por Auditores Fiscais do Trabalho em condições degradantes de alojamento e submetidos a restrições de liberdade e jornadas exaustivas.

No caso do cantor Amado Batista, a inclusão se deu em razão de duas autuações ocorridas em propriedades rurais localizadas em Goiás, em 2024, envolvendo trabalhadores encontrados em condições irregulares.

Pela última publicação do cadastro de empregadores, Mato Grosso do Sul soma atualmente um total de 28 nomes na Lista Suja do trabalho escravo, sendo 10 novos casos entre os quais aparecem até mesmo o tio do antigo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) de Campo Grande. 

'Lista Suja' de MS

Como bem acompanha o Correio do Estado, até a última atualização, feita em outubro de 2025, Mato Grosso do Sul acumulava 25 fazendas na Lista Suja do trabalho escravo, com sete deixando a publicação mais recente para a entrada de outras 10. 

Ou seja, desde a publicação feita há seis meses, seguem na lista os nomes de: 

  • Airton de Araujo Gomes - Fazenda São José/Corumbá - 9 vítimas resgatadas;
  • Alberto Junior Pellin - Fazenda Sucuri II/Caracol - 5 vítimas resgatadas;
  • Altemar Estevam - Fazenda Represa/Ribas do Rio Pardo - 12 vítimas resgatadas;
  • Aparecido Christofolli - Fazenda São Cristovão I/Nova Andradina - 19 vítimas resgatadas;
  • Carlos Alberto Tavares Oliva - Fazenda Rebojo/Corumbá - 4 vítimas resgatadas;
  • Claudinei Leite de Queiroz - Fazendo Santo Antônio/Corumbá - 1 vítima resgatada;
  • Cláudio Martinho Rojas - Fazenda Bandeirantes/Porto Murtinho - 7 vítimas resgatadas;
  • Fazenda Cerradinho LTDA - Fazenda Formoso/Bonito - 8 vítimas resgatadas;
  • João Silva de Souza - Fazendo São Lourenço/Ponta Porã - 5 vítimas resgatadas; 
  • LLB Prestadora de Serviços LTDA - Fazenda Campo Alegre/Corumbá - 8 vítimas resgatadas;
  • Márcio Antônio de Carvalho - Fazenda Boa Sorte/Porto Murtinho - 7 vítimas resgatadas;
  • Márcio Antônio Nantes - Fazenda Vaca Branca/Nova Alvorada do Sul - 5 vítimas resgatadas;
  • Nilson Pereira Bento - Fazenda Invernada do Piri/Porto Murtinho - 1 vítima resgatada;
  • Nilton de Araújo Gomes - Fazenda São José/Corumbá - 7 vítimas resgatadas;
  • Sumaia Carvão Vegetal LTDA - Fazenda Piúva/Aquidauana - 9 vítimas resgatadas;
  • Valdinei Aparecido Roque - Fazenda Pedra Negra/Aparecida do Taboado - 20 vítimas resgatadas;
  • Virgilio Mettifogo - Fazenda Marreta/Dourados - 7 vítimas resgatadas;
  • Wanderlei Lopes - Fazenda Guarujá/Caracol - 11 vítimas resgatadas

Para além desses, a atualização periódica do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão traz dez novos nomes, entre os quais se destacam o de Edmur Miglioli Junior. 

Tio do ex-chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Ednei Marcelo Miglioli, o empregador aparece como titular do estabelecimento Fazenda Formosa. 

O nome de Edmur já esteve presente em meio aos noticiários no passado, já que um pedido de providências protocolado por ele junto à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, ainda em 2015, teria sido um dos estopins que levou, à época, à prisão do então deputado federal Edson Giroto.

Agora, localizada na zona rural de Anastácio, município distante aproximadamente 137 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a propriedade do tio do ex-secretário aparece listada como tendo três trabalhadores envolvidos em atividades com condições análogas à escravidão, segundo o MTE. 

Dos 10 novos nomes, somam-se ao tio de Giroto ainda os seguintes nomes: 

  • AGROPECUARIA FORMOSA LTDA | Fazenda Formosa, Bonito - 07 trabalhadores envolvidos
  • AGROPECUARIA GMS LTDA | Fazenda Novo Futuro, Maracaju - 04 trabalhadores 
  • Haroldo Henrique Rapozo Luizari | Fazenda Retiro São José, Porto Murtinho - 22 trabalhadores
  • Jessica Aparecida dos Santos | Fazenda Progresso, Deodápolis - 11 trabalhadores
  • José Domingos Lot | Fazenda São João, Paraíso das Águas - 16 trabalhadores
  • Leonice Vilharga de Brito | Fazenda São Camilo, zona rural, Camapuã - 01 trabalhador
  • Luis Alberto de Souza | Fazenda Sobradinho, zona rural, Caracol - 03 trabalhadores
  • Marcelo Botassini Ambiental Ltda. | Fazenda Bertoncin, Coxim - 10 trabalhadores
  • Valdir Fernandes Pessoa | P.A Tamakavi, lote 118, zona rural, Itaquiraí - 07 trabalhadores

Somados, os novos nomes são listados por ocorrências registradas envolvendo 81 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em Mato Grosso do Sul no período. 

Lista suja

Criada em 2003, a “Lista Suja” foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 como uma medida de transparência ativa, já que é direito de todo cidadão o acesso à informação e dever dos órgãos públicos a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral. 

Publicada semestralmente, a lista tem como objetivo dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo, que envolvem a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho (AFT), Polícia Federal (PF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU) e, eventualmente, outras forças policiais.

A inclusão só ocorre após a conclusão de processos administrativos e os nomes permanecem publicados por dois anos.
**(Colaborou Karina Varjão)

 

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FISCALIZAÇÃO

Loja fecha as portas após ter mais de mil tênis falsificados apreendidos em Campo Grande

Estabelecimento também vendia os produtos sem ter nota fiscal de origem e estava com o alvará de funcionamento vencido

08/04/2026 10h30

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Uma loja de tênis no centro de Campo Grande teve que fechar após fiscalização do Procon Mato Grosso do Sul. Denúncias levaram à apreensão de mais de mil pares de tênis com indícios de falsificação, na manhã de terça-feira (7). A atividade comercial está suspensa temporariamente.

Além da falsificação dos produtos, o Procon verificou que o estabelecimento estava com o alvará de localização e funcionamento vencido. Além disso, realizava a venda dos tênis sem nota fiscal de origem, com ausência de informações obrigatórias, como numeração e identificação do fabricante.

Ao todo foram apreendidos 1.232 pares de tênis, entre adultos e infantis. Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal.

A empresa tem 20 dias para apresentar defesa junto ao Procon Mato Grosso do Sul.

Caso recente

Esta não é a primeira vez que o Procon realiza a operação em lojas de tênis no centro de Campo Grande. No dia 23 de janeiro, uma fiscalização da autarquia resultou na apreensão de mais de mil pares de tênis com indícios de falsificação.

Na ocasião, a quantidade de pares de tênis apreendidos foi semelhante à esta, resultando em 1.212 itens recolhidos.

Em casos que envolvem contrafação, ou seja, a reprodução não autorizada e falsificação de marca registrada, o caso é encaminhado para Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), enquanto os itens apreendidos são entregues à Receita Federal.

Como denunciar

Para o registro de uma denúncia, o consumidor pode recorrer ao telefone 151, aplicativo MS Digital ou ao site www.procon.ms.gov.br. O processo permite o anonimato, contudo é sempre necessário informar o endereço do local denunciado e, quando possível, enviar fotos e vídeos que comprovem sua denúncia.

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