Operação mira lavagem de dinheiro do PCC e tem alvos em cidade de MS

Governo de Mato Grosso do Sul confirmou o repasse necessário para a Prefeitura da Capital e transporte coletivo será retomado após quatro dias consecutivos sem ônibus na Cidade Morena

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Campo Grande (STTU-CG), Demétrio Freitas garantiu que ainda nesta quinta-feira (18) haverá a retomada do serviço Marcelo Victor/Correio do Estado

Confirmada após reunião na Câmara Municipal de Campo Grande, em que o Governo de Mato Grosso do Sul confirmou o repasse necessário para a Prefeitura da Capital, a greve dos ônibus chega ao fim nesta quinta-feira (18) após quatro dias consecutivos sem ônibus na Cidade Morena.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Campo Grande (STTU-CG), Demétrio Freitas garantiu que ainda nesta quinta-feira (18) haverá a retomada do serviço de transporte coletivo na Capital.

Com a greve encerrada, uma vez que Demétrio garante que diante do repasse não há a necessidade de uma assembleia com os motoristas, a Câmara Municipal deve reunir-se agora com o Ministério Público do Trabalho (MPT), com expectativa de que a conversa seja feita ainda hoje, para repassar que esse imbróglio foi finalmente resolvido e pedir as multas do sindicato sejam anuladas.

"A partir de agora vou procurar o Consórcio para saber qual vai ser o cronograma deles, as coisas lá acontecem rápido e esse dinheiro entrando com certeza vai ser distribuído para todos os trabalhadores, então não tem tanta dificuldade. No final da tarde já deve estar na conta de todos os trabalhadores, porque já deve estar tudo pronto, como é caso de débito é só questão do dinheiro entrar para ser distribuído", disse Demétrio.

Em complemento, ele reforça que "não é tão simples colocar todo mundo para trabalhar", o que colabora com a dificuldade de cravar um período exato em que os ônibus devem voltar a rodar. Porém, ele frisa "com certeza" que a grande maioria já estará de volta às ruas hoje (18).

Cabe lembrar que, a greve e o sindicato não representam apenas os motoristas, mas também todos os trabalhadores envolvidos, que vão desde os empregados na parte administrativa, mecânica, sendo aproximadamente 1,1 mil funcionários prejudicados com os atrasos.

Sobre os próximos pagamentos ainda, Demétrio explica que ao vincular os pagamentos vem junto a preocupação de receber o atrasado e não haver dinheiro para pagar o por vir.

"A incerteza continua. Esperamos que o Consórcio Guaicurus cumpra com o compromisso e não deixe acontecer mais isso. Mas a preocupação existe, de chegar em 05 de janeiro e ter o mesmo problema... espero que não aconteça, mas estamos preocupados", disse.

Conciliação

Sobre o papel da Câmara Municipal, Demétrio frisou que a classe ficou sem saber os caminhos após reunião com o desembargador e aplicação de uma "multa violenta" para o trabalhador, com a disponibilidade do presidente da Casa de Leis em conciliar entre as partes sendo classificada como "muito importante".

"Nós não íamos voltar a trabalhar sem o valor do pagamento. O trabalhador não quer e estava condicionado a isso. Quando o Papy se dispôs a ajudar e agilizou, foi muito rápido... a vereadora Luiza que sem nos ajudou, nos apoiando todos os dias. Os vereadores foram fundamentais para que a gente recebesse e tranquilizasse a população, que é a mais prejudicada, o trabalhador por não receber o salário e usuários por não poderem usar o transporte coletivo até para trabalhar", disse Demétrio em quebra-queixo após reunião.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Papy afirmou que está tentando negociar com o governador desde terça-feira (16) a possibilidade de antecipar o pagamento.

"Terça-feira eu falei com o governador, no sentido de ele antecipar a parcela de janeiro para agora, e a gente pagar os salários, e acabar a greve independente de quem tem culpa, se vai ter intervenção ou não. O importante agora era reunir forças para acabar com a greve que está acabando com a cidade em época de Natal. O governador precisava ver a possibilidade disso e me pediu um dia. Hoje ele me ligou cedo e confirmou que vai fazer o repasse. Já avisou a prefeita de forma antecipada para salvar a cidade e a greve", explicou Papy ao Correio do Estado.

4 dias de greve

Campo Grande amanheceu sem ônibus pelo quarto dia consecutivo nesta quinta-feira (18).

Mais uma vez, os terminais Morenão, Julio de Castilho, Bandeirantes, Nova Bahia, Moreninhas, Aero Rancho, Guaicurus, General Osório e Hércules Maymone amanheceram fechados sem nenhuma "alma viva".

Os pontos estão vazios. Em contrapartida, as garagens estão lotadas de ônibus estacionados.

A greve afeta 100 mil usuários, que usam o transporte coletivo diariamente para ir e voltar do trabalho.

Com isso, os usuários precisam recorrer a outras alternativas para chegar ao trabalho: bicicleta, a pé, carona, transporte por aplicativo, táxi ou mototáxi. A greve foi anunciada antecipadamente, estava prevista e não pegou passageiros de surpresa.

Possivelmente está já é a maior greve da história, superando a greve de 1994, quando o transporte coletivo paralisou por dois dias e meio. Os ônibus tomaram as ruas do centro e interditaram o trânsito há 31 anos, na gestão do ex-prefeito Juvêncio César. Na ocasião, motoristas murcharam os pneus dos ônibus em forma de protesto.

Além diso, esta é a segunda vez no ano em que a Capital fica sem transporte. Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus , com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram as atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo. O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

Os motoristas reivindicam pelo pagamento do mês, que foi pago 50%:

Pagamento do 5º dia útil venceu em 5 de dezembro

Pagamento da segunda parcela do 13º salário vai vencer em 20 de dezembro

Pagamento do vale (adiantamento) vai vencer em 20 de dezembro

O Consórcio Guaicurus alega que está em crise financeira e que não tem dinheiro para pagar a folha salarial, 13º salário e custos operacionais básicos (combustível, manutenção da frota e encargos).

