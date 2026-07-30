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Ossada humana é encontrada em mata; Polícia apura caso em Campo Grande

Restos mortais foram localizados após incêndio atingir área de vegetação no Bairro Zé Pereira; vítima ainda não foi identificada.

Welyson Lucas

30/07/2026 - 18h21
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O encontro de uma ossada humana em uma área de mata de Campo Grande deu início a uma investigação da Polícia Civil para esclarecer a identidade da vítima e as circunstâncias da morte. O achado mobilizou equipes da Polícia Militar, da Perícia Oficial e do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), responsáveis pelos primeiros levantamentos técnicos no local.

Os restos mortais foram localizados por um homem que passava pela região da Rua Alexandre Marques, no Bairro Zé Pereira. Ao perceber a presença de um crânio e de outros ossos espalhados pelo terreno, ele acionou a Polícia Militar.

Após a confirmação do achado, a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Durante a análise do terreno, os peritos localizaram a ossada no ponto indicado pelo homem.

Embora a causa da morte ainda seja desconhecida, os investigadores trabalham com a suspeita de que os restos mortais estivessem no local havia bastante tempo, já que a vegetação alta dificultava a visualização da área.

A ossada só foi localizada após um incêndio, ocorrido há quatro dias, atingir o terreno e reduzir a cobertura vegetal.

Além do crânio, foram encontrados praticamente todos os demais ossos do corpo, incluindo fêmures e costelas, o que indica que a ossada está praticamente completa.

Até o momento, não há indícios suficientes que apontem para a ocorrência de um homicídio.

A identidade da vítima também permanece desconhecida. Os restos mortais foram encaminhados ao Imol, onde serão submetidos a exames antropológicos e, se necessário, a testes genéticos que poderão permitir a identificação da pessoa e eventual comparação com registros de desaparecidos.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais.

Somente após os resultados dos exames será possível determinar a causa da morte, estimar há quanto tempo o corpo permaneceu no local e verificar se há relação com algum registro de desaparecimento na Capital ou em municípios da região.

O caso foi registrado inicialmente como morte por causa indeterminada e segue sob investigação. As autoridades destacam que todas as hipóteses permanecem em aberto até a conclusão dos trabalhos periciais.

Trânsito

Motociclista morre um dia após ser arrastada por ônibus em Campo Grande

Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, estava internada em estado grave na Santa Casa desde o acidente registrado na Avenida Marechal Deodoro; colisão foi registrada por câmeras de segurança.

30/07/2026 17h28

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Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande.

Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande. Foto: Reprodução Rede Social

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A motociclista Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande. A jovem estava internada na Santa Casa desde a tarde de quarta-feira (29), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Page, na região sul da Capital. Conforme apurado pela reportagem, Andreia conduzia uma motocicleta quando acabou sendo atingida por um ônibus do transporte coletivo e ficou presa sob o veículo.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a dinâmica da colisão. Nas gravações, é possível ver que a motociclista para antes de atravessar o cruzamento, aguarda a passagem de outros veículos e, em seguida, inicia a travessia. Nesse momento, ela é atingida pelo ônibus e arrastada por alguns metros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada, mas morreu nesta quinta-feira.

A morte da jovem transforma o caso, inicialmente tratado como lesão corporal no trânsito, em uma ocorrência com vítima fatal.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes, que irão analisar as imagens das câmeras de segurança, os laudos periciais e os demais elementos colhidos durante a apuração para esclarecer a dinâmica da colisão e eventual responsabilidade pelo acidente.

O caso reforça o alerta para os riscos no trânsito urbano, especialmente em cruzamentos de grande movimentação, onde a atenção de motoristas, motociclistas e demais condutores é fundamental para prevenir acidentes graves.

 

Acidente Fatal

Motorista morre após carreta tombar na MS-164

Condutor, identificado preliminarmente como "Magrão", não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil apura as causas do acidente ocorrido nas proximidades do distrito de Itamarati.

30/07/2026 16h29

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Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local.

Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local. Foto: Divulgação

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Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (30) terminou com a morte do motorista de uma carreta na rodovia MS-164, em Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A vítima, identificada como Vagno Nascimento dos Santos, de 30 anos, conhecido pelo apelido de "Magrão", morreu após a carreta que conduzia tombar nas proximidades do distrito de Itamarati.

Segundo as primeiras informações apuradas, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e a carreta tombou às margens da pista. O impacto foi suficiente para provocar ferimentos graves no motorista, que morreu ainda no local antes da chegada do atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram mobilizadas para atender a ocorrência. Além do resgate, os agentes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança do tráfego e permitir o trabalho da perícia técnica.

Os peritos iniciaram os levantamentos para identificar as circunstâncias que provocaram o acidente. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica do tombamento nem indícios da participação de outros veículos na ocorrência.

Após a conclusão dos exames periciais no local, o corpo do motorista será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Ponta Porã, onde passará pelos procedimentos necroscópicos antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica. Entre as hipóteses que deverão ser analisadas estão eventual falha mecânica, problemas nas condições da pista, excesso de velocidade ou outros fatores que possam ter contribuído para o tombamento da carreta.

Enquanto as equipes trabalham na remoção do veículo e na finalização da perícia, o trânsito na MS-164 pode apresentar interdições parciais e lentidão no trecho próximo ao distrito de Itamarati. Novas informações deverão ser apresentadas pelas autoridades à medida que o inquérito avançar.

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