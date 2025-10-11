Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Pela intercessão de Maria

Paciente oncológica agradece Nossa Senhora Aparecida pelo milagre da vida

Desenganada pela medicina após sofrer uma parada cardíaca durante uma sessão de quimioterapia, com a intercessão da Padroeira, Deus ouviu o clamor das orações e restaurou a vida de sua filha

Laura Brasil

11/10/2025 - 08h00
Gratidão pela mãe, Nossa Senhora Aparecida. É assim que Francisca Ires Bezerra Alves, de 72 anos, devota da Padroeira, estende o testemunho de mais uma graça alcançada em uma caminhada de anos lutando contra o câncer.

Desde criança participando da congregação, cerca de 25 anos nas pastorais e na Renovação Carismática Católica (RCC), Ires, como é conhecida entre amigos e familiares, nunca mais se afastou da igreja e mergulhou profundamente nos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana.

"A Ires entrou na Renovação Carismática Católica e teve um encontro pessoal com Jesus. Recebeu o batismo no Espírito Santo e aquela força que Jesus sempre prometeu aos apóstolos e a todos os que creem. Depois desse momento, a vida dela não foi mais a mesma. Ela mudou, ficou uma pessoa totalmente transformada, totalmente entregue", contou a irmã Francisca Irlane Nunes.

A mulher de sorriso fácil e comportamento acolhedor viu a vida ser transformada ao ter um encontro com Cristo e conhecer o amor de Nossa Senhora Aparecida, participando de vários ministérios e pastorais, sem nunca abandonar a devoção ao santo terço e às missas, que passaram a ser diárias até que começou a auxiliar no Ministério da Eucaristia.

"Ela foi firme na fé e continuou. Por toda essa firmeza em sua vida, a família foi sendo restaurada, porque, ao iniciar esse processo de conversão, ela os levou junto. Mais adiante, recebeu os frutos de todo esse momento. Eu acompanhei toda a trajetória desde o início, desde quando ela entrou para a Renovação. Posso dizer que ela fez uma entrega total da sua vida a Deus. Estava sempre de prontidão ao chamado e deu o seu ‘sim’. O que posso dizer é que ela deu o ‘sim’ de Maria, o sim verdadeiro para Deus", relatou Irlane.

Mesmo na adversidade de um câncer que retornou, uma luta que perdura por aproximadamente 13 anos, sendo esse o quarto. A fé nunca arrefeceu; o sorriso se manteve firme, e ela, que sempre orou pelos enfermos, servia na igreja como ministra da Eucaristia, entre outras tantas atividades, enfrentou tudo com coragem, como Maria: “Eis aqui a serva do Senhor”.

Ires, Ministra da Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora Aparecida / Reprodução Redes Sociais

Tratamento

Durante uma sessão de quimioterapia, começou a sentir falta de ar e apagou ao sofrer uma parada cardíaca, em junho deste ano, sendo levada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Campo Grande, onde ficou intubada em estado grave.

"Ela chegou a receber a cura de um câncer, mas, infelizmente, depois de oito anos, a doença voltou, e ela continuou a luta. Nunca a vi desanimada. Lógico que existiram momentos em que a carne fala, porque você sente. Enfim, às vezes temos altos e baixos", contou Irlane e completou:


"Na última vez, durante a quarta sessão de quimioterapia que ela fazia, devido a todos esses anos de tratamento, o corpo já estava fragilizado. Ela também tinha um probleminha no coração e, nessa última sessão, não aguentou, não resistiu. Precisou ser intubada e ficou oito dias sedada. E eu posso te falar que ela é um milagre. É um milagre".

Da esquerda para a direita: Bruno segurando a cachorrinha Belinha, Ires, Adalberto, a netinha Louise, e Renato / Reprodução Redes Sociais

Família Unida em Deus

Casada com Luis Adalberto Alves (o Pacu), de 76, com quem teve dois filhos, Renato Bezerra Alves, de 45 anos e Bruno Bezerra Alves, de 43 anos, a família que está inserida na comunidade seguindo os passos da matriarca passou pela provação.

Trabalhando em Itapema (SC), o gerente de projetos e filho caçula, Bruno, recebe um telefonema, é uma ligação do irmão mais velho Renato, que contou que a situação de saúde da mãe era grave.

Cerca de 1.207 quilômetros de distância de Campo Grande, comunicou o superior na empresa da situação da mãe e todos foram solícitos, entendendo como expressou nas palavras dele “mãe a gente só tem uma”.

A empresa agenciou a passagem para Campo Grande, e na janela de distância, mantendo os pensamentos e orações, ele chegou na Capital no dia 12 de junho.

"No hospital, na hora em que eu a vi inchada daquele jeito, intubada, eu falei: 'Agora já era, né? Agora não tem volta, não'. Orei e falei com Deus que, se fosse da vontade dele, que tudo corresse bem e que ela não sofresse", contou Bruno.

A família iniciou uma maratona de visitas, em que todos que passavam pelo hospital faziam uma oração, além de se revezarem nos cuidados com o pai, que não podia ser deixado sozinho em casa diante daquela situação.

"Meu pai começou a me pedir para ir à missa, e eu o levava. Falei pra ele: 'Pai, o que tiver que ser, será. Mas Deus é muito bom, se ela ficar na Terra, é porque ainda tem algo a completar'. E eu sempre em oração, pedindo a Nossa Senhora que continuasse abençoando nossa família", lembrou Bruno.
 


 

Em busca do milagre

O quadro de saúde se agravou quando os médicos constataram que ela estava com uma broncopneumonia. Nesse momento, os intensivistas faziam seu trabalho sem desistir, mas precisaram informar à família que a situação era delicada.

"Visitei ela no hospital. Estava irreconhecível, entre a vida e a morte. O médico não veio me atender; um técnico de enfermagem disse que ali só um milagre, só a fé. E como, desde criança, aprendi a ter fé com ela, que sempre foi meu maior exemplo, pensei comigo: se é para ter fé, eu tenho. E ali comecei a orar por ela, dentro da UTI. Senti uma paz muito grande", contou Renato.

Ao deixar o hospital, iniciou uma peregrinação para contatar as comunidades, padres e todos que conhecia dos grupos de oração, para que houvesse uma corrente de fé. "Porque, se era pela fé, então busquei pessoas que tinham fé para orar por ela".

De repente, a serva que doou a vida fazendo orações pelos enfermos em hospitais, pregando em grupos de oração e retiros, e espalhando as graças alcançadas por meio de Jesus Cristo se viu do outro lado.

Em uma cama de hospital, entubada, enquanto “ave-marias” e “santa-marias” eram puxadas por todos os amigos que fez dentro da igreja ao longo desses anos de caminhada, arrastando inclusive familiares que não tinham o costume de rezar e amigos que haviam se distanciado da fé.


 

Ministros da Eucaristia / Reprodução Redes Sociais

Ires, que participou por muitos anos do grupo de oração da igreja Perpétuo Socorro, frequenta a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Planalto,  tanto na igreja matriz quanto em outras comunidades deixando um rastro de amor por onde passou, teve formada em torno dela uma verdadeira corrente de oração.

"E as coisas foram acontecendo, dia após dia, até que houve um momento em que, orando por ela, tive uma visualização de Nossa Senhora no lugar de todas aquelas aparelhagens. Ali, senti uma grande calmaria, porque tive certeza de que, pela intercessão de Maria, de quem minha mãe é devota, e nós também, pela fé que temos na intercessão dela, ela esteve ali o tempo todo", testemunhou Renato.

"Tua fé te salvou"

Ires, com o auxílio dos médicos e das vozes de fé que elevaram suas palavras ao Senhor, aquela que deixaria o hospital somente pela graça de Deus, teve o clamor das orações ouvido.

"Deus resgatou ela, né? Pela nossa fé, perseverança e oração, por não termos desistido. Então, Deus não só resgatou ela, mas fortaleceu a vida de cada um de nós, que pudemos presenciar essa graça na vida dela e na nossa também. A luta continua, mas o milagre aconteceu, porque ela era tida ali praticamente como morta. Como o técnico de enfermagem me disse no primeiro momento, seria só pela fé. Quando os médicos e a equipe médica dizem isso, a gente sabe que, pela ciência, não há mais o que se fazer, só depender da ação divina. E ali, Deus realizou a ação dele na vida dela", concluiu Renato.

Trecho da palavra retirado do Facebook de Ires / Reprodução Redes Sociais

"Nas mãos do Senhor"

Irmãs em Cristo, como costumam se chamar, Maria Aparecida Pires Gonçalves Ferreira, de 72 anos, que iniciou a caminhada junto com Ires, contou que a vida dela é um verdadeiro testemunho da fé e da misericórdia de Deus na vida dos seus filhos.

"Testemunhei tudo o que ela passou e continua passando, com o mesmo sorriso nos lábios, a mesma paz no olhar e o mesmo amor caridoso por todas as pessoas. Há uma passagem bíblica que tem muito a ver com tudo o que ela vive: a passagem de Gálatas, que diz assim:
‘Fui crucificado com Cristo; assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.’" relatou Maria Aparecida e completou:

Esta é a realidade da Ires: ela está vivendo pela fé em Jesus Cristo, em meio a todas as batalhas das enfermidades, e chegou a esse ponto em que pode dizer e proclamar, porque eu proclamo, que a vida dela, a vida que ela vive agora, é pela fé no Filho de Deus, que a amou e se entregou por ela. Hoje, em resposta, ela se entregou e abraçou a cruz do sofrimento junto com Jesus. Então, como ninguém, ela pode dizer: ‘Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim’".
 

Imagem de Jesus Cristo Misericordioso e Ires que nunca deixou de crer / Reprodução Redes Sociais

"Eis que faço nova todas as coisas"

"Agradeço a Deus, aos meus familiares e a todas as pessoas que oraram por mim, de todas as paróquias, e a todos os amigos que estiveram unidos pela fé em grande oração. Agradeço porque Deus ouviu todas as preces que foram feitas e, mais uma vez, me colocou de pé. Estou aqui, lutando. Quero agradecer também, em especial, à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que sempre tem socorrido a mim, à minha família, aos meus familiares e aos meus amigos quando necessitam. Obrigada, mãezinha, por tanta graça recebida", disse Ires, que segue em tratamento e sempre em comunhão com Deus.

ATENÇÃO REDOBRADA

Prejuízo por poste derrubado beira R$8 mil e custo pode sair do bolso do consumidor

Mato Grosso do Sul terminou 2024 com 139 postes arrancados após serem atingidos e Energisa dá dicas de segurança nos casos de batidas e possíveis acidentes elétricos

11/10/2025 13h30

Para

Para "se livrar" da multa o motorista precisaria comprovar qualquer culpa de terceiro, como uma falha mecânica surpresa ou mau tempo, podendo inclusive ter a carteira de habilitação suspensa em caso de fuga do local.  Gerson Oliveira/Correio do Estado/Arquivo

Acidentes acontecem quase que cotidianamente em Campo Grande, não sendo raro os casos em que colisões acabam inclusive arrancando postes do chão, o que pode gerar um prejuízo de aproximadamente oito mil reais por equipamento, e preço esse que pode sair do bolso do próprio consumidor. 

Quem passava pela Avenida Mato Grosso na manhã de sexta-feira (10) pode ter se deparado com um poste caído pela avenida, equipamento esse que é importante diferenciar como sendo de iluminação pública, de responsabilidade, portanto, da Prefeitura. 

Com a Energisa auxiliando durante a retirada desse poste em questão, como bem esclarece o coordenador de Construção e Manutenção da companhia em MS, João Ricardo Nascimento, há casos em que o responsável a arcar com valor de um novo poste para a cidade será o próprio condutor. 

"Nas situações em que as equipes chegam ao local e conseguem identificar o motorista infrator, todos os dados são coletados, nós fazemos um orçamento envolvendo todos os custos de materiais e serviços, repassados ao motorista infrator", expõe. 

Também cabe lembrar que, as batidas de carros em postes causam outros reflexos, como as 2,5 mil pessoas que ficaram sem energia, por conta de uma colisão na Avenida José Barbosa Rodrigues, ocasião em que o veículo foi parar em área de matagal, encontrado com faróis e seta ligados, porém sem o motorista. 

É importante esclarecer que, se comprovada a culpa do motorista, ou o mesmo acabar se evadindo do local, esse será diretamente responsabilizado no primeiro caso ou o custo será repassado para a conta de luz da região, porém ele ainda poderá sofrer sanções mais graves caso seja posteriormente identificado. 

Ou seja, para "se livrar" da multa o motorista precisaria comprovar qualquer culpa de terceiro, como uma falha mecânica surpresa ou mau tempo, podendo inclusive ter a carteira de habilitação suspensa em caso de fuga do local. 

Acidentes com postes

Em casos de colisão com postes, já que o custo de substituição somente do poste já beira oito mil reais, é bom que o motorista deixe a preocupação de um possível custeio para depois pois há uma série de precauções necessárias para inclusive sair com vida nessas situações. 

Segundo balanço interno repassado pela Energisa, somente em 2024 foram registradas 139 batidas em postes no Mato Grosso do Sul, sendo pelo menos 68 até o mês de setembro deste ano. 

João Ricardo ainda explica que, no caso desses acidentes, há uma série de orientações a serem seguidas para que problemas ainda maiores, como acidentes elétricos, sejam evitados. 

"Sempre que possível, deve-se evitar sair do veículo nestes casos, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima".

Além de ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, João Ricardo reforça que é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada. 

Esse atendimento em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, pode ser feito através do telefone: 0800 722 7272, do aplicativo Energisa On, pelas redes sociais e até no site da companhia.

"Para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, diz o coordenador em complementa. 

Por fim, João Ricardo conclui lembrando que a principal orientação é estar atento ao trânsito, o que muitas vezes já basta para evitar acidentes. 

“Se o condutor estiver atento e dentro do limite de velocidade permitido nas vias, as chances de se envolver em um acidente com poste caem consideravelmente. Sempre orientamos que os cuidados sejam redobrados em curvas também”, finaliza.

 


**(Com assessoria)

INQUÉRITO CIVIL

Campo Grande diz que 'falta gente' para ambulâncias próprias, mas há para alugadas

Executivo afirma que pediu ajuda ao Ministério da Saúde e não foi atendido na gestão federal passada e que, sem previsão orçamentária municipal, a Capital não estava pronta para arcar com a ampliação a partir de 2024

11/10/2025 12h00

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano

Entrega de ambulâncias do SAMU ao município em abril deste ano Marcelo Victor/Correio do Estado

Sem uma previsão orçamentária para ampliação da frota de ambulâncias, após receber 12 novas por parte do Governo Federal entre 2024 e 2025, o Executivo de Campo Grande ainda mantém um contrato para o aluguel de cinco viaturas e deixa seis veículos próprios parados alegando que "não há gente" para essas equipes. 

Ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforçou que, apesar de já estarem devidamente "documentadas e asseguradas" - que eram os principais condicionantes para as novas ambulâncias começarem a rodar - apenas uma parte das viaturas recebidas pelo Governo Federal está em operação. 

"As demais entrarão em atividade conforme a formação das novas equipes, visto que as novas ambulâncias mencionadas destinam-se exclusivamente à ampliação das equipes de suporte básico, não podendo ser utilizadas para reposição ou manutenção da frota atual", afirma a Sesau em nota de retorno. 

Vale lembrar que, ainda no início de junho a própria chefe do Executivo de Campo Grande, Adriane Lopes, chegou a afirmar que é mais barato ao município locar os veículos do que manter uma frota própria e, conforme exposto no relatório de vistoria da coordenadora geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional, Isabella Maria de Souza, a Capital ainda roda com cinco (05) viaturas provenientes do contrato de aluguel. 

Esse relatório é posterior à recente instauração de inquérito civil, e detalha, entre outros pontos, que Campo Grande não estava preparada, do ponto de vista do planejamento orçamentário, para receber as novas ambulâncias. 

Gestão do caos

Ainda conforme exposto pela Sesau ao Correio do Estado, Campo Grande precisou desativar oito ambulâncias em 2021, "após desgaste acentuado por anos de uso intenso e falta de peças de reposição". 

A Prefeitura aponta que chegou a encaminhar diversas solicitações de reposição ao Ministério da Saúde, sem o devido retorno imediato da gestão federal passada. 

Durante o primeiro ano da atual gestão federal, em 2023, o Ministério da Saúde assumiu uma situação em que Campo Grande rodava com apenas quatro ambulâncias de suporte intensivo e quatro de suporte básico, com cerca de 1/3 da frota da Samu parada. 

Análise dos dados levantados entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2023, pelo Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), mostra que o estado de conservação das ambulâncias de Campo Grande chamou atenção inclusive do legislativo municipal. 

Justamente porque, diante de R$ 3,6 milhões investidos à época, na manutenção das 18 viaturas que compõem a frota do município, a Capital operava com metade da sua capacidade, já que duas entraram em processo de desfazimento por não possuírem condições de uso e apenas oito estavam rodando e operantes. 

O Executivo reconhece o período como de "condições severas" e impactos no tempo de resposta e qualidade dos atendimentos: "o que gerou grande preocupação e exigiu uma resposta rápida do município", a partir de quando é adotada a ação emergencial e temporária da locação de ambulâncias. 

Esse contrato de R$ 1.910.974,20 para aluguel de ambulâncias foi firmado em 22 de maio, com a A&G Serviços Médicos, valor total pago exclusivamente pela locação de viaturas, portanto sem regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra.

Isso tudo após uma verdadeira "novela" de suspensão e retomada do processo de licitação que se estendia pelo menos desde novembro de 2023. 

Ambulâncias próprias vs. alugadas

Porém, como bem acompanha o Correio do Estado, através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado em novembro de 2024 a vinda de 20 novas ambulâncias para Mato Grosso do Sul, das quais a maior parte (seis no total) seriam destinadas para Campo Grande. 

Essas seis ambulâncias em questão foram recebidas em dezembro do ano passado, com outras sete entregues no dia 25 de abril de 2025, compra essa também garantida com recursos federais. 

Essas sete ambulâncias para Campo Grande foram entregues no lançamento inédito do "Samu Indígena", representando um investimento de R$ 2.734.000,00, oriundos do Ministério da Saúde/ Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Dessa leva, segundo a prefeitura, são seis ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, com o primeiro tipo de veículo equipado com torniquetes, faixas, ataduras, prancha rígida para acidente e redblock, composta por  técnico de enfermagem e um condutor socorrista. 

Diferente do imaginado, as novas ambulâncias não resolveram o problema de imediato, já que as viaturas ficaram meses empacadas em uma verdadeira novela no processo de emplacamento. 

Em 18 de junho houve a primeira tentativa de contratação direta para o emplacamento dos veículos hospitalares, que fracassou devido à falta de um interessado.

Esse problema só se resolveu com a contratação direta em 30 de junho da empresa Placas do Xefe, que fica na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande, com a prefeitura "correndo contra o tempo" antes que chegasse o fim do prazo de locação das demais ambulâncias. 

Problemas de equipe

Conforme o relatório que data do último dia de setembro, a conclusão da 32ª e 76ª Promotorias de Justiça de Saúde Pública aponta que a ausência de previsão orçamentária municipal foi um dos principais pontos que impediram a formação de equipes com as novas ambulâncias, paradas desde abril deste ano. 

"O serviço funciona atualmente com 14 equipes habilitadas, porém dispõe de apenas 12 ambulâncias ativas, sendo cinco delas provenientes de contrato de aluguel. Adicionalmente, observa-se que não há reserva técnica de viaturas", cita a conclusão do relatório. 

Em resposta, o Executivo apontou em ofício que o Samu em Campo Grande é habilitado e qualificado pelo Ministério da Saúde para operar com uma frota composta por 10 ambulâncias de Suporte Básico de Vida (USB) e 04 de Suporte Avançado de Vida (USA), além de uma equipe de motolância para atender a população campo-grandense. 

Segundo o próprio executivo, com as seis ambulâncias recebidas em 28 de abril deste ano, o município estaria prestes a funcionar com uma frota de 20 equipes, porém, ainda dependem da habilitação e qualificação das equipes de ampliação de Suporte Básico. 

Com a ausência de programação orçamentária específica para aumentar os custos devido à futura expansão da equipe neste 2025, o município enfrenta uma insuficiência de técnicos de enfermagem, diante de um déficit significativo nas escalas das equipes habilitadas. 

Com base no relatório sobre o déficit de pessoal, sobre o Suporte Básico, há a necessidade de 04 técnicos de enfermagem para compor escala fixa (de segunda a sexta-feira no período diurno) e 33 desses profissionais para suprir a demanda de plantões do período noturno e dos finais de semana. 

Para essa expansão de seis novas equipes,seria necessária ainda a contratação adicional de 18 técnicos de enfermagem para o quadro fixo e outros 30 desses profissionais para as escalas de plantão, segundo análise da coordenadora Isabella Maria de Souza Bezerra de Carvalho Mendonça. 

"Muitos técnicos de enfermagem realizam os processos seletivos para admissão no Samu como plantonistas, assumem a escala, mas passados alguns meses, após tornarem-se lotados no serviço como profissionais fixos, eles têm solicitado desistência da escala de plantão, obtendo apenas a situação de lotação no serviço que possui a tão disputada jornada de 30 horas semanais. Tendo uma cota de 8 plantões mensais mais o rateio atual das sobras remanescentes, o técnico chega a sair com 12 plantões na escala mensal", expõe a Sesau. 

Segundo a Pasta, os editais para sanar o deficit são abertos anualmente, com três processos em 2024 e o primeiro de 2025 sendo feito entre março e abril, esse, por exemplo, que foi finalizado em maio e teve aprovação de cinco candidatos. 

Ainda conforme o Executivo, três desses cinco aprovados assumiram como plantonistas, número que "está longe de suprir a demanda", sendo que há um novo processo seletivo programado para este mês de outubro. 

Para o MPMS, a situação de manutenção do aluguel em detrimento das viaturas próprias revela "não apenas o dispêndio excessivo de recursos públicos em contrato oneroso de locação", mas também uma "ineficiência no aproveitamento das ambulâncias doadas". 

"Que, embora aptas ao uso sob o aspecto documental, seguem paradas desde abril, gerando a consequente degradação dos automóveis", conclui o documento de instauração do recente inquérito civil. 

 

