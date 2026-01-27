Paciente transplantado é agredido e perde a visão novamente em Campo Grande

Um homem que aguardava atendimento médico acabou perdendo a visão após ser brutalmente agredido, sem qualquer motivo, na manhã desta segunda-feira (26), em frente ao Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.
A vítima estava no local para acompanhar um transplante de córnea, procedimento pelo qual esperou cerca de dois anos e que havia devolvido sua visão, quando foi surpreendida pelo agressor. O golpe atingiu diretamente o olho esquerdo operado e causou uma lesão grave.
Por conta da violência, o paciente precisou passar por uma cirurgia de urgência e segue internado. Laudo médico já anexado ao inquérito aponta dano permanente e indica alta probabilidade de perda total da visão do olho atingido.
Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), iniciou diligências imediatas. Imagens de câmeras de segurança da região ajudaram na identificação do suspeito, que é um homem de 26 anos, morador de rua e já conhecido por comportamento agressivo naquela área.
Com apoio da Guarda Civil Metropolitana, as equipes intensificaram as buscas ao longo do dia. Durante a tarde, os guardas flagraram o mesmo suspeito cometendo uma nova agressão, novamente sem motivação, contra uma mulher, também em frente ao Instituto da Visão.
O homem foi detido no local e levado à delegacia pelo GOI. Levantamentos da Polícia Civil apontam que ele possui ao menos sete registros anteriores por crimes semelhantes, todos marcados por ataques repentinos e violência gratuita.
O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. O Instituto da Visão também publicou uma nota de esclarecimento e disse que segue oferecendo todo o apoio necessário ao paciente, incluindo suporte, logístico, hospedagem em hotel e transporte, confira:
Nota de Esclarecimento
"No dia de ontem, um de nossos pacientes foi vítima de uma agressão injustificada em via pública, em frente ao Instituto da Visão, fora do horário de funcionamento da instituição. A agressão resultou em lesão ocular em um olho previamente submetido a transplanta de córnea.
O Instituto da Visão prestou assistência médica imediata, incluindo a realização de procedimento cirúrgico de urgência. O paciente recebeu alta ainda no mesmo dia e segue em acompanhamento médico ambulatorial.
Além do atendimento médico, o Instituto da Visão segue oferecendo todo o apoio necessário ao paciente, incluindo suporte logístico, hospedagem em hotel e transporte. A Instituição também adotou todas as medidas legais cabíveis, colocando-se à disposição das autoridades competentes e fornecendo imagens e demais informações que possam contribuir para a apuração dos fatos e responsabilização do autor da agressão.
Reiteramos que, em seus 28 anos de história, o Instituto da Vi~soa nunca registrou qualquer episódio semelhante, tratando-se de um fato isolado e inédito. Como medida preventiva, estamos adotando ações para reforçar a segurança no entorno da instituição.
O Instituto da Visão permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos".
