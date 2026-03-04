Pacotão de R$ 9 milhões vai levar asfalto para 100% das Moreninhas

Pavimentação e obras de melhoria contemplarão todo o complexo das Moreninhas - Chico Ribeiro/Seilog/Arquivo

Um pacote de investimentos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai concluir a pavimentação de 100% das ruas no complexo habitacional das Moreninhas.

Com um aporte de R$ 9 milhões, os bairros Moreninha III e Moreninha IV devem passar por mais uma etapa de obras de infraestrutura, com a implantação e restauração asfáltica e drenagem de águas pluviais.

O edital para a licitação da obra foi divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a empresa vencedora será anunciada no dia 20 de março.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o investimento nos bairros é “histórico”.

"Estamos realizando um investimento histórico nas Moreninhas, com obras estruturantes que envolvem pavimentação, drenagem e uma nova ligação viária que vai melhorar significativamente a mobilidade da região. Nosso objetivo é entregar infraestrutura completa, com solução técnica adequada, garantindo mais segurança, valorização do bairro e qualidade de vida para quem mora por lá. As Moreninhas têm uma importância histórica e social para Campo Grande, e investir aqui é investir nas famílias que vivem e trabalham na região", afirmou.

As obras irão contemplar a Avenida Baobá, Rua Antônio Hostorio Rezende, Rua Antônio Pires de Oliveira, Rua Candida Menezes Cintra, Rua Clotilde Chaia, Rua Sambura, Rua Doralice Menezes, Rua Elpídio Reis, Rua Tertuliano Silva, Rua João Adolfo Cintra, Rua Maria Cândida de Rezende, Rua Mauricio Cantero, Rua Natividade Quevedo, Rua Oriomar Fernandes, Rua Jaraguamuru e Travessa Janeiras.

Essa etapa das intervenções fazem parte de um conjunto de obras, desde as em fase de licitação como as concluídas, e investimentos que somam aproximadamente R$ 135,2 milhões.

Entre as obras já concluídas, está a chegada do asfalto e drenagem das águas da chuva no bairro Moreninha IV, nas ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira, Elias Saad e Clotilde Chaia, com valor de R$ 1,3 milhão.

Em 2023, foram concluídas as etapas de pavimentação, drenagem e restauração do pavimento na Avenida Cafezais, com um investimento de R$ 11,3 milhões.

Também foram realizadas a implantação asfáltica, drenagem e recapeamento na Avenida Alto da Serra e adjacências, abrangendo as avenidas Gury Marques e Alto da Serra, além das ruas Buenópolis, Inconfidente, Ubirajara, Guarani, Floreal, Salmorão, Jaguariuna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Crispim Moura, Bento de Souza, Osni Moura, Olívia Moura, Luiz Baptista Pereira de Almeida, Equipe Barrichelo, Equipe Gugelmim, Camocim, Macambira e Peruíbe, bem como as travessas Manoel José Toledo, Joana A. Souza e Licarião Freire, com investimento de R$ 50,7 milhões.

Ainda no bairro Moreninha IV, as melhorias contemplaram as ruas Maria Cândida de Rezende, Orlomar Fernandes, Ivo Osman Miranda e Copaíba, com investimento de R$ 1,4 milhão.

Em fase licitatória, também está o projeto de pavimentação e drenagem do acesso às Moreninhas, que fará a integração da Avenida Alto da Serra com a Avenida Salomão Abdala, criando uma nova conexão das Moreninhas com o bairro Rita Vieira. O investimento estimado é de R$ 60 milhões, com previsão de publicação do edital ainda no primeiro semestre de 2026.

Pista de skate

Ainda faz parte do pacote de investimentos no bairro a construção de uma pista de skate com vestiários, no valor de R4 1,5 milhão, com previsão de entrega em junho de 2026.

A estrutura prevê uma pista no padrão da Confederação Brasileira de Skate, com 1.019 metros quadrados, além de vestiários amplos e funcionais, com estrutura necessária para sediar eventos nacionais.

O projeto prevê uma circulação segura, separação entre as áreas Street e Park, com espaços amplos incluindo obstáculos como quarter pipe, rampas com inclinações, china banks, caixote, trave, speed bump, palco manual, corrimão, hubba, bowl park, spine, mureta, escada e corner.

“A pista de skate vai consolidar as Moreninhas como um marco para o desenvolvimento do esporte e para o uso comunitário na região”, afirmou o Governo do Estado.