Pai que perdeu filho de 17 anos perdoa motorista em MS

Segundo informações policiais, o condutor do veículo tentou realizar uma manobra em zigue-zague, perdeu o controle e, ao colidir com o muro, o adolescente teve o corpo arremessado

Laura Brasil

21/10/2025 - 13h59
O pai do adolescente, Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, que morreu após o carro em que estava perder o controle e colidir contra um muro, usou as redes sociais para afirmar que “escolheu o perdão”.

Por meio do Instagram, o pai, que postou uma foto ao lado do filho com os dizeres “Filhão, você era meu oxigênio”, publicou nos stories uma longa mensagem afirmando: “Em meio à dor, também escolho o perdão”.

Nesta segunda-feira (20), Felipe Matheus Araújo Neris, de 18 anos, que conduzia o veículo, foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED) após ter a prisão preventiva decretada.

Entenda

A vítima estava no porta-malas do veículo conduzido por Felipe Matheus Araújo Neris quando, na madrugada de sábado (18), ele perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra em zigue-zague, conhecida como “drift”, e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados.

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu.

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Leia a mensagem do pai da vítima

“A dor é imensa, mas a fé em Deus é maior. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco com orações, mensagens, ligações e presença nesses dias tão difíceis pela partida do meu amado filho Henrique! Que Deus recompense cada gesto de carinho com bênçãos e consolo. Em meio à dor, eu também escolho o perdão. Assim como Cristo nos ensinou, perdoo de coração o motorista do acidente. Que o Senhor o abençoe, o ilumine e o ajude a seguir em paz. Que meu filho descanse nos braços do Pai e continue vivo em nossos corações”, escreveu o pai, Julio Salmazo.

FRONTEIRA

Em meio à atentados, candidato à prefeito desiste da disputa em Pedro Juan Cabellero (PY)

Região fronteiriça com Ponta Porã e o Estado de Mato Grosso do Sul registrou segundo atentado com morte em menos de 24 horas e sucessor à cadeira principal da cidade diz receber ameaças

21/10/2025 12h35

Já nesta terça-feira (21) a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas

Já nesta terça-feira (21) a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas Reprodução

Em um cenário em que um segundo atentado com morte foi registrado no intervalo de menos de 24 horas, o parlamentar paraguaio, Santiago Benítez (ANR-HC), anunciou a retirada de sua candidatura à prefeitura de Pedro Juan Caballero (PJC), cidade fronteiriça com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã. 

Deputado que assumiu a cadeira com a morte do parlamentar Eulalio "Lalo" Gomes, Santiago é natural de Pedro Juan e já atuou como vereador de PJC, porém, segundo o portal local ABC Color, está desistindo da intenção de se sentar na cadeira maior de sua cidade natal. 

Longe cerca de 315 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, não é de hoje que a região de fronteira com o Paraguai carrega a infâme impressão de ser uma zona perigosa, concentrando 21% dos assassinatos de MS. 

Segundo o parlamentar justifica, a retirada de sua candidatura à prefeitura de PJC se dá justamente porque sua família estaria recebendo uma série de ameaças. 

"Depois de lançar minha candidatura, comecei a receber ameaças. Dei alguns nomes de pessoas que poderiam estar envolvidas, mas nunca consegui provar. Recusei para evitar brigas internas no partido e porque minha família está em estado de ansiedade", cita Santiago em trecho publicado pelo portal paraguaio.

Mesmo quando assumiu a atual cadeira, em 03 de setembro de 2024, para sua posse como deputado substituto, o parlamentar também enfrentou desafios que incluíram uma "recepção fria" por parte do setor "cartista". 

Cabe explicar que, esse movimento político paraguaio acontece dentro do chamado Partido Colorado, como é chamada a Associação Nacional Republicana (ANR), liderado por Horacio Cartes, empresário e ex-presidente do Paraguai (2013-2018).  

"Quando falamos de políticos e de política, não é perigoso, mas quando falamos de ‘narcopolítica’, é diferente. Eles estão camuflados; antes patrocinavam candidatos, agora se candidatam", diz o agora ex-candidato sobre sua decisão. 

Entenda

Ainda nesta segunda-feira Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito. 

Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, além dele o jovem paraguaio Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos, também foi baleado, porém não faleceu. 

No Hospital Regional de Pedro Juan Cabellero, a ocorrência foi atendida pelo médico Osmar Fariña, conforme divulgado pelo site Ponta Porã News, com o jovem paraguaio sendo atingido por pelo menos seis tiros. 

Cabe apontar que nenhum disparo chegou a atingir órgãos vitais, mas enquanto alguns tiros atingiram o ombro e tórax, Eduardo chegou a ser atingido diretamente na mandíbula, o que deixou uma fratura exposta e ferimento grave, segundo o médico em entrevista à Rádio Império. 

Já nesta terça-feira (21) a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas desde a morte do brasileiro na mesma cidade de Pedro Juan Cabellero. 

Desta vez, César Michel Arguello morreu durante atendimento em hospital particular, enquanto um segundo baleado no atentado, Leandro Ramón Villalba, ainda recebia atendimentos na mesma unidade. 

Ambos estariam em um lava-jato localizado no bairro San Gerardo (São Geraldo), em PJC, quando dois homens encostaram uma moto e um deles passou a atirar contra as vítimas. 

Sobre o atentado que matou o brasileiro, Santiago Benítez disse que Pedro Juan Cabellero possui muitos pontos positivos mas ainda há o que se corrigir, sendo necessário um envolvimento da segurança. 

"Peço às autoridades que enfatizem a prevenção. Um serviço de inteligência é necessário. As estatísticas sobre infrações puníveis caíram, mas ainda as temos", disse. 

 

INTERIOR

Após acidente com carreta de minério, Corumbá ganhará novo Portal de Entrada da cidade

Prefeito garantiu que projeto já está cadastrado no sistema do Governo Federal para captação de recursos e afirma que mineradora

21/10/2025 11h51

Na noite do último sábado, 18 de outubro, o Portal de Entrada de Corumbá foi atingido por um caminhão de minério

Na noite do último sábado, 18 de outubro, o Portal de Entrada de Corumbá foi atingido por um caminhão de minério Reprodução/PMC/Renê Marcio Carneiro

Distante aproximadamente de 427 quilômetros da Capital, parte do portal de entrada do município de Corumbá foi destruído após o monumento ser atingido por uma carreta de minério, sendo que a Cidade Branca deve agora ganhar um novo pórtico para recepcionar os visitantes. 

Quem anuncia a novidade é o próprio prefeito, Dr. Gabriel Alves de Oliveira (PSB), que após reunião com representantes responsáveis ontem (21) garantiu já ter um projeto cadastrado junto ao sistema do Governo Federal para captação de recursos. 

Segundo o chefe do Executivo de Corumbá, a reunião com representantes da mineradora LHG e da empresa terceirizada responsável pelo caminhão ainda definiu as responsabilidades das partes. 

Conforme exposto pelo Executivo em nota, essas duas empresas "prestarão todo o suporte necessário às ações decorrentes do incidente".  

Nessa reunião também estiveram presentes: 

  • Fábio Barbosa (gerente de Logística da LHG),
  • Kelver Lino (coordenador de Meio Ambiente da LHG),
  • Cecílio Neto (responsável pela empresa terceirizada de transporte de cargas),
  • Nilson dos Santos Pedroso (secretário de Governo e Gestão Estratégica),
  • Jossiely Godoi da Silva (sec. Infraestrutura e Serviços Públicos),
  • Josileia Marques (adjunta de Governo e Gestão Estratégica),
  • Roberto Lins (procurador-geral),
  • Silvanei Barbosa Coelho (superintendente da Defesa Civil) e
  • Ricardo Cândia (superintendente de Serviços Públicos).

Relembre

Na noite do último sábado, 18 de outubro, o Portal de Entrada de Corumbá foi atingido por um caminhão de minério do qual, como cita a mineradora em nota divulgada pela prefeitura, "a carreta se desprendeu do cavalo mecânico e colidiu com a estrutura". 
 
Sem qualquer pessoa ferida, os danos foram apenas materiais e técnicos da prefeitura fizeram a análise da situação, sendo que o objetivo é "modernizar" esse acesso.

Localizado no principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama, logo no dia seguinte à colisão os avaliadores da Defesa Civil já apontavam para a necessidade de demolição, diante dos riscos futuros de novos acidentes por queda de partes da estrutura. 

Nas palavras do prefeito de Corumbá, um novo "moderno" acesso deve garantir uma estrutura mais segura, melhoria para o tráfego local, além da possibilidade de valorização da identidade regional de Corumbá aos olhos logo de quem chega na Cidade Branca. 

