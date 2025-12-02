Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Pais reclamam de falta d'água, energia e de alunos sem recreio em escola integral

Semed afirma que técnica do órgão central fará uma visita à unidade amanhã (03), para verificar os fatos e tomar as providências necessárias

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/12/2025 - 13h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Localizada na rua Mangabeira número 28, no bairro Coophatrabalho em Campo Grande, uma das unidades públicas que ofertam o ensino em tempo integral na Capital, que deveria ser um "respiro", têm, na verdade, tirado o sono de muitos pais e mães que relatam episódios de alunos impedidos de usufruir do intervalo, episódios sem água e luz na unidade e dificuldade no diálogo com a direção e coordenação.

Os problemas em questão foram registrados na Escola Municipal Hilda de Souza Ferreira, com vários pais reclamando dos problemas que se acumulam com a instituição. 

Entre eles, por exemplo, o grupo de responsáveis reclamou ontem (1°) da falta de água na unidade integral, o que não foi comunicado por parte da direção aos pais que deixam seus filhos no primeiro horário de entrada. 

Mensagens trocadas através de grupos específicos de pais de alunos dessa escola mostram a preocupação, e também que os problemas não tratam-se de episódios isolados. 

Reprodução

Sobre o problema desta segunda-feira (1°), de falta de água e de energia, as conversas mostram que até por volta do meio-dia o problema da falta d'água ainda não havia sido sanado, com os banheiros sujos sem a possibilidade de dar descarga, sem que as crianças fossem dispensadas diante da situação. 

"Não sei se os pais foram comunicados [da falta d'água]. Acho absurdo a tamanha falta de respeito, então estou vindo eu, que não sou nada da escola e apenas a mãe de uma aluna, que pelo calor que está, os pais que quiserem buscar as crianças... é uma vergonha, a escola está no grupo e ninguém vem avisar os pais. Tentei contato e não deram nenhum retorno", narra uma mãe indignada.

Além da falta de água, pais e mães relatam até mesmo episódios de falta de luz elétrica, com as crianças mantidas na unidade sem a energia necessária para a devida refrigeração, seja por ventiladores ou pelos ares-condicionados. 

"Admirável essa diretoria! O 'cuidado' com as crianças neste calor", cita um dos responsáveis indignados. 

Sobre o diálogo com a equipe da unidade, os pais comunicam que até mesmo as tentativas de contato com a escola não são respondidos, com as mensagens não recebidas por "falta de internet" no momento. 

"Se acontecer algo grave e que não tenha internet, não vamos saber por isso? Para mim é muita falta de cuidado e respeito com as crianças e com nós, pais e responsáveis. Não é porquê as crianças estão lá que não devemos saber". 

Indignação de pais e mães

Amedrontados, os pais e mães reclamam que o principal ponto que incomoda é a "falta de zelo" por parte da "cabeça" por trás da gestão da instituição. 

O grupo de pais e mães, que optam por não divulgar seus nomes por medo de represálias, citam os mais diversos episódios em que os "descasos" foram observados. 

"O dia que pediram para buscar nossos filhos naquela tempestade, cheguei e também estava sem luz... todas as salas estavam com as portas fechadas, elas no escuro. Isso não existe. É admirável uma pessoa que encabeça uma gestão de uma instituição de ensino, não dá um parecer para os pais, mandar um recadinho. Pais, estamos sem energia no momento, vamos aguardar por mais algum tempo, caso não retorne dentro de uma, duas, três horas, é por gentileza buscar em seus filhos", diz uma mãe aflita, citando que sua filha está prestes a sair da escola, já que diante dos ocorridos a própria pequena teria desgostado da unidade 

Além dos problemas citados acima, mães e pais ainda citam episódios em que seus filhos têm sido deixados sem intervalo, desde 07h30 até 16h, o que segundo uma das mães têm levado uma criança de sete anos ao "auge do estresse". 

"Esses dias a babá que busca minha filha foi pegar ela, chamou cinco vezes e não saiu. Perguntei para minha filha o por quê, ela disse que a professora não deixou sair porque tinha que arrumar a sala", revela outra mãe. 

Há ainda a reclamação da falta de controle na saída e liberação dos estudantes, com uma dessas mães, que costuma contar com sua rede de apoio para buscar sua filha, alegando que teria ido buscar sua pequena e outros alunos em um primeiro dia específico e teria saído de lá com as crianças sem que alguém do corpo administrativo da escola fizesse esse controle, o que também não teria sido episódio isolado. 

Nesse sentido, outra mãe detalha exatamente a mesma situação descrita acima. 

"Meu pai quem vai buscar os netos. Esses dias fui buscar minha filha, não perguntaram quem eu era, e sou bem diferente da minha filha, eu morena e ela branca de olho verde, loira, dá uma diferença enorme... simplesmente anunciaram ela, que veio até mim e fomos embora. Mas não vou buscar sempre, então qualquer pessoa que souber o nome pode retirar?", questiona. 

O que diz a Semed

Questionada pela equipe do Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirmou que acompanha com seriedade as situações relatadas na Escola Municipal Hilda de Souza Ferreira, na Coophatrabalho. 

Entretanto, até o contato via assessoria de comunicação do município de Campo Grande, a Pasta ainda não teria recebido qualquer registro oficial que confirmasse as práticas mencionadas. 

Sobre a falta de água ontem (1°), a Semed indica que a escola apresentou oscilações de energia e interrupção temporária de água e de energia, que eles dizem ter sido "rapidamente solucionada" com apoio da Secretaria. 

Diferente do que afirmam os pais, de que desde o primeiro horário da manhã até o meio-dia ainda não teriam sido reestabelecidos os fornecimentos essenciais, a Semed aponta que: "devido à brevidade do ocorrido, não houve tempo hábil para comunicação prévia às famílias".

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirma que uma técnica do órgão central fará uma visita à unidade amanhã (03), para verificar os fatos e tomar as providências necessárias.

Abaixo, você confere a resposta da Semed na íntegra: 

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que acompanha com seriedade as situações relatadas na Escola Municipal Hilda de Souza Ferreira, na Coophatrabalho.

A Semed não recebeu registros oficiais que confirmem a prática mencionada. Ainda assim, uma técnica do órgão central realizará visita à unidade na quarta-feira para verificar os fatos e tomar as providências necessárias.

Na manhã desta segunda-feira (1º), a escola enfrentou oscilações de energia e interrupção temporária de água. A situação foi rapidamente solucionada com apoio da Semed. Devido à brevidade do ocorrido, não houve tempo hábil para comunicação prévia às famílias.

A direção da unidade segue em acompanhamento e orientação contínua da Semed. A equipe técnica verificará a situação durante a visita e fará as orientações cabíveis para o aprimoramento da comunicação com os responsáveis.

A Semed reforça seu compromisso com a transparência, a segurança e o bem-estar dos alunos e permanece à disposição para novos esclarecimentos".

 

Assine o Correio do Estado 

GRATUITO!

'Aulão de Véspera' para vestibular e PASSE da UFMS é nesta quinta-feira (4)

Aula terá foco em conteúdos que cairão na prova; provas ocorrem neste fim de semana

02/12/2025 11h30

Compartilhar
UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande

UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande Gerson Oliveira

Continue Lendo...

‘Aulão de Véspera’ ocorrerá nesta quinta-feira (4), das 18h30 às 21h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Cidade Universitária, em Campo Grande.

O aulão é destinado a candidatos que vão fazer o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), em 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com foco nos conteúdos que cairão na prova.

O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, é ofertado pelo Cursinho da UFMS. As vagas são limitadas e as inscrições ocorreram de 17 a 25 de novembro.

O Cursinho UFMS oferece aulas on-line e presenciais ministradas por professores de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, além de elevar o nível de conhecimento, o aulão também aumenta o nível de confiança.

 “A preparação para o aulão deste ano está sendo construída com uma estratégia pensada exclusivamente para elevar o nível de confiança e conhecimento dos alunos que sonham com uma vaga na UFMS. Os professores estão refinando as aulas para abordar os conteúdos mais exigidos no Vestibular e serão resolvidas questões que simulam o estilo de prova da UFMS”, explicou o coordenador.

VESTIBULAR E PASSE

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro, em dois domingos seguidos. As provas ocorrem nos próximos dois finais de semana.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h (horário de MS), em Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

Os exames podem ser realizados no formato presencial ou on-line, de acordo com o curso escolhido. A prova é aplicada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

02/12/2025 10h43

Compartilhar
Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino Foto / Divulgação

Continue Lendo...

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)

2

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado