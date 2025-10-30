Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Pantanal de Mato Grosso do Sul vira tema de evento em Nova York

O evento levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música

Tamires Santana

Tamires Santana

30/10/2025 - 10h30
Esse ano, o Pantanal de Mato Grosso do Sul é tema do evento internacional Visit Brasil Gallery, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, em Nova York. O evento convida o público internacional a descobrir o Brasil com todos os sentidos.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esta é a ação do ano para o turismo de Mato Grosso do Sul. "A Galeria Visit Brasil vai culminar com o lançamento de uma campanha disruptiva, inovadora e fora da curva do nosso destino, que reúne elementos da natureza, sons do Pantanal, gastronomia pantaneira, conservação e, claro, a promoção do bioma para o mercado internacional com a presença de empresário sul-mato-grossenses nas rodadas de negócios”, explicou.

Em cinco dias, o evento reunirá mídia, autoridades, influenciadores, profissionais do turismo e o público americano em torno de uma narrativa que celebra o Pantanal como uma obra-prima viva. A cada estação, suas águas redesenham os contornos da terra, conduzindo ciclos de vida em uma coreografia natural de cores, sons e emoções refletida em cada espaço da Gallery.

“Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder fortalecer ainda mais a nossa marca com uma campanha robusta como essa. Temos certeza que terá um grande impacto no mercado internacional”, finaliza Wendling.

A programação será diversa, tendo em vista que, além de exposições fotográficas e audiovisuais que revelam a vibrante fauna, flora e as águas do Pantanal, a Gallery contará com rodadas de negócios entre parceiros estratégicos e empreendedores interessados em expandir conexões com o Brasil, palestras culturais com artistas e especialistas regionais e debates sobre sustentabilidade e inovação no turismo.

O público também poderá vivenciar apresentações culinárias ao vivo com chefs convidados, que irão destacar a rica herança gastronômica pantaneira preparando pratos tradicionais no local.

No evento, Mato Grosso do Sul levará à Nova York um pouco da vivência local com gastronomia, artesanato e muita música numa verdadeira viagem sensorial.

Isso porque, inicialmente, a música de MS será destaque no sábado (01/11) quando acontece o lançamento do projeto musical que traz os sons do Pantanal de Mato Grosso do Sul como protagonista.

Já na gastronomia, o chef Paulo Machado vai apresentar a cozinha pantaneira em duas aulas show. A primeira tem inspiração na Rota Gastronômica Pantaneira com a ‘chipa pantaneira’, um clássico de Mato Grosso do Sul que une a tradição guarani em uma massa leve de polvilho e queijo, símbolo das fronteiras do estado.

O Macarrão de Comitiva com aioli de pequi e brotos, prato da transumância no Pantanal feito com carne seca, alho e macarrão quebrado. O toque do aioli de pequi traz o sabor marcante do fruto nativo e a leveza dos brotos frescos. A aula finaliza com um drink de tereré, bebida gelada de erva-mate típica de Mato Grosso do Sul servida com limão e açúcar, além de um toque de cachaça para celebrar o espírito pantaneiro.

A segunda aula show é baseada na Rota das Águas e o chef vai fazer um ceviche de tilápia e mandioca, versão sul-mato-grossense encontrada nas embarcações turísticas do Pantanal. O prato combina o frescor do pescado com a textura da mandioca e o equilíbrio dos cítricos. Em seguida, ele serve doce de leite artesanal com queijo fresco, puro aconchego pantaneiro. Tudo acompanhado de ‘mate cocido’, uma infusão tostada de erva-mate com melado e gelo. Bebida refrescante e aromática que traduz a hospitalidade e a simplicidade do Pantanal.

Além disso, durante todos os dias de evento uma sala de projeção vai exibir o clipe da história da música ‘Trem do Pantanal’, dos compositores Geraldo Roca e Paulo, e um documentário sobre a concepção do projeto musical com os sons Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Haverá também exposição do rico e variado artesanato de Mato Grosso do Sul, uma verdadeira viagem pela cultura miscigenada. Cada peça conta histórias: os grafismos dos povos, a fauna e flora sul-mato-grossense esculpidas em madeira, traz peças em pedra, argila, ossos e até couro de peixe.

O EVENTO

Criada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur/Visit Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Gallery é um projeto itinerante inovador que transforma destinos brasileiros em experiências sensoriais únicas por meio da arte, moda, gastronomia e sustentabilidade. Mais do que uma exposição, é um convite para sentir o Brasil de dentro para fora — através de seus sabores, ritmos, tradições e paisagens. Esta edição é apresentada em parceria com os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que abrangem todo o bioma pantaneiro com cerca de 67% e 33% do território, respectivamente.

ACIDENTE

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

As vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande

30/10/2025 11h00

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio

Acidente na BR-262 deixa um morto e um ferido próximo a Anastácio FOTO A Princesinha News

Na madrugada desta quinta-feira (30), um grave acidente deixou um morto e um ferido na BR-262, a cerca de 12 quilômetros do trevo de Anastácio, próximo ao Hotel Fênix, sentido Miranda.

De acordo com informações do site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi chamado por volta da 1h15 e ao chegarem no local, a equipe se deparou com um veículo totalmente danificado e duas vítimas.

O motorista do carro, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida no local do acidente.

A outra vítima, um passageiro de 32 anos, apresentava um corte na região da cabeça, escoriações na cintura escapular e dores na mão direita. Ele foi socorrido consciente e orientado pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo informações do site local, as vítimas retornavam de Corumbá com destino a Campo Grande, após prestarem serviços na cidade pantaneira.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da perícia também estiveram no local para os procedimentos legais e o levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

"SAIIUU!!"

Aposta de Campo Grande ganha meio milhão de reais na Loteria Federal

Bilhete campo-grandense tirou a sorte grande na extração 6013-5 de quarta-feira (29/10)

30/10/2025 09h40

Bilhete campo-grandense que faturou R$500 mil saiu da lotérica Estrela Serviços, que fica localizada na rua das Balsas, número 402

Bilhete campo-grandense que faturou R$500 mil saiu da lotérica Estrela Serviços, que fica localizada na rua das Balsas, número 402 Reprodução/Internet

Cerca de duas semanas depois, outro campo-grandense faturou mais de “meio milhão” através da Loteria Federal, uma das doze modalidades de sorteios realizados pela Caixa, ganhando o prêmio máximo da extração 6013-5 de quarta-feira (29/10). 

Com o sorteio realizado no Espaço da Sorte, que fica localizado na popular avenida Paulista (SP), o bilhete que faturou o prêmio máximo saiu da unidade lotérica que fica a cerca de 990 quilômetros de distância. 

Sobre a modalidade, cabe explicar que cada bilhete possui 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes, com o valor do prêmio sendo proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Ou seja, com a Loteria Federal, você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Conforme o rateio da extração 6013-5, o bilhete campo-grandense que faturou R$500 mil saiu da lotérica Estrela Serviços, que fica localizada na rua das Balsas, número 402 do Conjunto Residencial Estrela do Sul 

Além dele, os seguintes bilhetes foram premiados ontem na Loteria Federal: 

  • 64470| Marialva (PR) - R$ 35.000,00
  • 65463| São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 64229| São Bernardo do Campo (SP) - R$ 25.000,00
  • 12430| Catanduva (SP) - R$ 20.363,00

Vale lembrar que, no último dia 15 outro campo-grandense foi sorteado e faturou meio milhão, através da extração 06009-7 da Loteria Federal, com o bilhete sortudo saindo da Lotérica Trevo Hiroy, que fica localizada no número 381 da rua Dolores, no bairro Vila Alba na Capital.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você pode escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.


