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Pantanal registra remoção inédita de onça de dentro de cidade para área remota

Animal fez série de ataques a animais domésticos na área urbana de Corumbá e por isso foi capturada e removida para a região da Serra do Amolar

Rodolfo César, de Corumbá

04/05/2026 - 19h00
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Uma onça-pintada, que recebeu o nome de Corumbella, acabou sendo retirada de área urbana de Corumbá e levada para um território remoto no Pantanal, na região da Serra do Amolar neste domingo. Esse animal representa um capítulo inédito no Brasil e coloca o Pantanal em evidência com relação ao trabalho de integração entre ciência, uso de tecnologia e engajamento social para mitigar o conflito de grandes felinos com pessoas.

Para garantir a operação, houve planejamento de cerca de 4 meses, envolvimento de 10 instituições diretamente e uso de helicóptero do Exército Brasileiro para deslocamento de mais de 200 km.

Para permitir que o animal seja monitorado em vida livre e em uma área de quase 300 mil hectares, a onça-pintada recebeu um colar GPS/VHF, avaliado em cerca de R$ 70 mil. Esse equipamento pode ficar entre 6 meses a 2 anos em funcionamento ininterrupto e para a Corumbella, os pesquisadores esperam que haja um acompanhamento de pelo menos 12 meses. A tecnologia depende também de funcionamento de um servidor, mantido por empresa que fornece o equipamento.

Com o Sistema de Posicionamento Global (GPS), a localização da onça é capturada via satélite e as coordenadas de latitude e longitude são informadas a um servidor.

Já o sistema de rádio Very High Frequency (VHF) emite sinal que pode ser captado pelos pesquisadores com equipamento específico. Como a região onde ela foi solta fica na fronteira entre Brasil e Bolívia, a determinação de ponto de localização vai ser emitida independente do país.

“Diferentemente de outros resgates realizados, nesse avançamos pela possibilidade de monitoramento pós-soltura do animal por meio de um colar GPS/VHF. Nesse caso, a integração entre tecnologia, pesquisa e envolvimento social está permitindo gerar informações detalhadas sobre a espécie e fortalecer a conservação local, configurando um caso considerado inédito no Brasil”, divulgou o Grupo Técnico Onça Urbana Corumbá-Ladário, que é formado por 26 instituições, entre elas o IBAMA, ICMBio/CENAP, Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Polícia Militar Ambiental de MS, Jaguarte, e pesquisadores associados.

O felino capturado no dia 2 de maio tem idade estimada de 4 anos, que é considerado adulto, pesou 72 quilos e teve a saúde em geral avaliada como “boa”. O animal foi submetido a uma série de exames entre os dias 2 e 3 maio para que fosse decidido qual o destino de soltura ou necessidade de algum tratamento, o que poderia ocorrer em Campo Grande. Como não houve identificação de problemas, a onça acabou sendo levada para a região da Serra do Amolar durante as primeiras horas do domingo (3).

Avistamentos e preocupação de moradores

O avistamento da Corumbella vinha sendo registrado em Corumbá, na região do Mirante da Capivara e na Cacimba da Saúde, por onde passa o Canal Tamengo, desde janeiro de 2025.

Com a tragédia que ocorreu na região do Touro Morto, em Aquidauana, quando o caseiro Jorge Ávalo foi atacado e devorado por uma onça-pintada em abril de 2025, os avistamentos em Corumbá ganharam outra repercussão.

A preocupação de moradores dessa região urbana de Corumbá com a proximidade do animal ficou maior. Além disso, a Corumbella chegou a predar dezenas de animais domésticos, aumentando a tensão entre o animal e a população.

“Diante da recorrência do comportamento de expansão de uso da paisagem antropizada (relacionado principalmente à predação de animais domésticos), foi definida a captura e remoção do animal. A medida já havia sido confirmada em março (2026) pelo ICMBio, por meio do CENAP (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros)”, detalhou o GT Onças Urbanas Corumbá-Ladário.

Para os pesquisadores e instituições que vêm acompanhando o caso de aparecimento de onças em áreas urbanas, essa aproximação registrada em Corumbá e também em outras partes do Brasil tem como resultado uma combinação de fatores ambientais e humanos.

“Temos indícios de que as mudanças climáticas e os incêndios florestais podem estar relacionados ao aparecimento da onça-pintada em áreas urbanas como Corumbá, embora não sejam os únicos fatores. Os eventos climáticos extremos — como as secas prolongadas — aumentam a ocorrência de incêndios no Pantanal, o que provoca perda de habitat, redução de abrigo e diminuição da oferta de presas naturais. Com isso, as onças podem ser forçadas a se deslocar para novas áreas em busca de alimento e água, aproximando-se de regiões urbanas ou periurbanas”, informaram os pesquisadores do GT.

O município de Corumbá foi atingido por graves incêndios florestais em 2020 e 2024. Além disso, o Mapbiomas apontou que o município pantaneiro sofreu uma redução de água em 261 mil hectares, o maior registro no Brasil, em 2023. “Após grandes incêndios, a paisagem fica alterada e menos capaz de sustentar a fauna, intensificando esses deslocamentos. Quando somados à expansão urbana e à presença de presas fáceis (como animais domésticos), esses fatores aumentam a chance de encontros com humanos”, informou a nota dos pesquisadores.

Corumbela, que vinha atacando animais domésticos fazia mais de um ano, foi capturada sábado e exames apontaram que é sadia
Depois de passar por uma série de exames e receber um colar para monitoramento, onça foi solta em uma área de 300 mil ha

Pedro Juan Caballero

Santos desembarca na fronteira em busca da 1ª vitória na Copa Sul-Americana

Clube paulista enfrenta o Recoleta nesta terça-feira

04/05/2026 18h00

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Foto: Franz Mendes / Divulgação

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Com a presença de Neymar e pressionado a conquistar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Rio Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã. 

O alvinegro praiano desebarcou no Aeroporto Internacional de Ponta Porã por volta das 16h30 desta segunda-feira e causou alvoroço entre centenas de torcedores que aguardavam o clube santista já em clima de festa no desembarque. 

De acordo com a Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero o confronto deve movimentar cerca de 18 mil turistas. A bola rola às às 20h30 (horário de MS). 

A partida 

Lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos, o time paulista encara um adversário direto, que soma três e também ainda não venceu na competição. O confronto ganha peso ainda maior porque Deportivo Cuenca (4 pontos) e San Lorenzo (5) duelam pela liderança da chave, o que pode ampliar a distância para o último colocado.

A partida marca o fim de uma sequência de quatro jogos longe da Vila Belmiro. Apesar de não ter perdido fora de casa (com empates diante de Bahia, Palmeiras e o próprio San Lorenzo), o Santos acumula seis partidas sem vitória na temporada, aumentando a pressão por uma reação imediata.

O principal reforço para o duelo é o retorno de Neymar, poupado no fim de semana no Campeonato Brasileiro. O atacante volta ao time titular após se envolver em uma confusão recente com Robinho Jr. e carrega a responsabilidade de liderar a retomada do bom desempenho da equipe.

Durante sua ausência, o técnico Cuca viu evolução coletiva, com destaque para o argentino Benjamín Rollheiser, autor de três gols no período e cotado para atuar ao lado do camisa 10. Ainda assim, o treinador mantém Neymar como peça central para a “arrancada” santista tanto no clube quanto de olho em uma possível convocação para a seleção brasileira.

Do lado paraguaio, o Recoleta aposta no apoio da torcida, que esgotou os ingressos, e na força do mando de campo para buscar seu primeiro triunfo e ultrapassar o rival na tabela. A expectativa é de casa cheia no estádio com capacidade para 25 mil torcedores. 

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Goleiros: Diógenes, João Pedro e Brazão

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Ananias e Adonis Frías

Laterais: Igor Vinícius e Escobar

Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser e Gabriel Bontempo

Atacantes: Neymar, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Thaciano, Moisés, Barreal e Mateus Xavier

*Com informações de Estadão Conteúdo

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Shampoo de Cavalo

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Raylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco

04/05/2026 17h42

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Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano Divulgação

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A médica-veterinária e influenciadora digital Raylane Diba Ferrari, de 29 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (4), em Campo Grande (MS), suspeita de comercializar shampoos de uso veterinário como se fossem produtos destinados a humanos.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos representavam risco à saúde dos consumidores.

A prisão ocorreu no pet shop de propriedade da investigada, localizado no bairro Universitário, região sul da Capital. Nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores, Raylane utilizava vídeos e publicações para divulgar os itens. 

Conforme as investigações, a veterinária vendia produtos originalmente destinados a cavalos e também a cães, mas anunciava os itens como eficazes para uso humano, especialmente com a promessa de recuperação de cabelos danificados por processos químicos, como descoloração.

Além da comercialização irregular, a suspeita também alterava a fórmula dos shampoos. Segundo a apuração, ela adicionava um suplemento vitamínico veterinário com alta concentração de vitamina A, substância indicada para uso animal, o que poderia aumentar ainda mais os riscos à saúde dos consumidores.

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humanoRaylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco 

A prática é considerada irregular e proibida pela Anvisa, responsável pela regulamentação de cosméticos, produtos de higiene e medicamentos no país.

Atuação do CRMV-MS

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) já acompanhava o caso, que teve início a partir de denúncia. Durante a operação realizada nesta segunda-feira, a entidade lavrou um Termo de Constatação voltado especificamente à conduta da profissional.

Em resposta à reportagem do Correio do Estado, o órgão se pronunciou, informando que:

“A ação de hoje reforça a prioridade do CRMV-MS na fiscalização do exercício profissional. Quando produtos veterinários são adulterados para uso humano, há desvio de finalidade e quebra de todo o protocolo de segurança e de registro técnico exigido por lei. Nosso papel é garantir que o médico-veterinário atue como guardião da saúde, respeitando rigorosamente as normas vigentes e a finalidade dos insumos que manipula”, afirmou o presidente do Conselho, Thiago Leite Fraga.

As provas, entre elas vídeos publicados pela própria médica-veterinária em redes sociais, como TikTok e Instagram, foram reunidas pela equipe técnica e encaminhadas à delegacia, onde irão subsidiar o inquérito.

A ação que resultou na prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo, com apoio do Procon, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As investigações apontam que os produtos eram manipulados e vendidos sem qualquer autorização dos órgãos competentes, o que pode configurar crime contra as relações de consumo, além de outras infrações sanitárias.

O caso segue sob investigação, e as autoridades apuram a extensão da comercialização dos produtos e o número de possíveis consumidores afetados.

 

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