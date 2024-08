Pantanal terá R$ 300 milhões para recuperação econômica

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Produtores rurais do Pantanal, afetados pelas recentes queimadas e estiagem, poderão contar com uma linha de crédito exclusiva do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). A informação foi confirmada hoje (22) através da live semanal com o Boletim da Operação Pantanal.

Conforme anunciado pelo Secretário de Estado, o programa oferecerá cerca de R$ 300 milhões em recursos para auxiliar na recuperação da atividade econômica na região.

Somente neste ano, FCO geral disponibilizou cerca de R$ 200 milhões em recursos. Desta vez, com uma linha focada para o Pantanal, a linha de crédito disponibilizará mais R$ 300 milhões para os produtores.

Essa medida visa assegurar a reposição dos rebanhos e a continuidade da produção na região. Dentre os benefícios, o FCO Pantanal concederá aos produtores ampliação de carência, ampliação de prazo e renegociação de dívidas.

Em 2020, ano recorde de queimadas, o Programa FCO Rural foi o que obteve mais contratações na Planície Pantaneira, por meio das linhas de crédito de Desenvolvimento, FCO Verde e Pronaf.

Na época, foram financiados mais de R$ 88,2 milhões do valor total do trimestre, ou seja, 71,4% para o setor produtivo, chegando a 138 contratações entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Como acessar

Para acessar o financiamento do FCO, empresários e produtores rurais do Pantanal devem procurar uma das instituições financeiras credenciadas: Banco do Brasil, Bancoob (em ambos os estados), Sicredi e MT Fomento (em Mato Grosso), BRDE e Cresol (em Mato Grosso do Sul).

O FCO é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), pela Sudeco e pelo Banco do Brasil.

Alerta máximo

Com a previsão de um período seco e quente, o risco de novos incêndios no Pantanal é alto. O bioma já registrou um aumento significativo de queimadas em 2024, e as autoridades alertam para a necessidade de redobrar os cuidados.

O governo estadual continuará buscando recursos para o combate aos incêndios e para a recuperação da região. "Vamos manter o alerta máximo em relação aos incêndios florestais", afirmou o secretário Jaime Elias Verruk.

“Nós temos um período no mês de setembro que tem pouca sinalização de chuva. Durante esse período, vamos manter o alerta máximo em relação aos incêndios florestais”, disse o secretário.



