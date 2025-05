Papa Leão XIV ativa redes sociais e faz primeira postagem; veja mensagem

RIO PARANÁ

O veículo carregado com insumos perdeu os freios e afundou no distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná

Na tarde desta terça-feira (13), equipes especializadas de mergulhadores conseguiram retirar o caminhão carregado com aproximadamente 39 toneladas de fertilizantes, que caiu no Rio Paraná, que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. A queda aconteceu no distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná.

Conforme divulgado ontem (12), pelo Correio do Estado, o acidente ocorreu quando o caminhão perdeu os freios em uma descida e seguiu desgovernado até a margem do rio, onde acabou afundando.

O local onde o veículo afundou tem profundidade estimada entre cinco e oito metros, e apesar da gravidade, o motorista conseguiu sair pela janela e nadar até a superfície.

As equipes de mergulhadores conseguiram retirar o caminhão de dentro do rio apenas depois de retirar toda a carga. Houve uma primeira tentativa de retirada ainda com a carga de insumos, mas não foi possível devido ao peso.

Por esse motivo, foi necessário retirar primeiros os sacos com insumos para só depois tentarem retirar o veículo.

CONEXÕES

Atualmente, Mato Grosso do Sul e Paraná têm conexão por meio de duas pontes sobre o Rio Paraná. A primeira está na BR-163, entre Mundo Novo e Guaíra, no extremo sul de MS. A outra ligação, entre Naviraí e o município paranaense de Icaraíma, é composta por uma série de cinco pontes sobre “braços” do rio. Esta terceira ponte ficaria mais ao norte, já próximo à ponte da Usina Sérgio Mota.

Atualmente, o escoamento agrícola até o porto de Paranaguá precisa ser contornado por São Paulo, na barragem de Porto Primavera, que conta com tráfego lento e restrição de peso para caminhões, já que o transporte passa sobre a barragem da usina Sérgio Mota.

