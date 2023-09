AVANÇO TECNOLÓGICO

A parceria público-privada ainda irá fornecer internet para os moradores de todos os municípios com a instalação de fibras ópticas em 119 praças públicas

O Centro de Operações de Rede (COR), central que irá coordenar e monitorar as atividades da Infovia Digital, projeto do governo de MS, que está em desenvolvimento e prevê levar conectividade para todos os municípios de MS por fibra óptica,foi inaugurado nesta sexta-feira (18), no Parque dos Poderes.

Em operação em quase 100% de Campo Grande, as fibras de internet também já estão em funcionamento em Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Rio Brilhante. Até o final de 2024, a meta de MS é ter os 1.634 prédios públicos estaduais existentes em todo MS conectados na internet por meio da Infovia.

Promovida por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Executivo estadual e a empresa de tecnologia Sonda Brasil, o empreendimento prevê a instalação de quase 7 mil km de fibra óptica, dos quais já estão instalados aproximadamente 800 quilômetros. ]

A necessidade do projeto nasceu da baixa velocidade de conexão disponibilizada para os órgão públicos, bem como para as escolas e universidades. Agora, a partir da Infovia,, a velocidade de transmissão de dados sai de 4MBps para 30MBps, o que será refletido na qualidade do serviço prestados nas repartições públicas e também nas unidades de ensino.

A rede também irá aumentar a capacidade total de transmissão de dados, que passa dos atuais de 4 Gbps para 215Gbp. Além disso, é prevista redundância em, no mínimo, 50 cidades para evitar que um rompimento ocasional da rede, interrompa a prestação do serviço.

Durante seu discurso de inauguração do Centro de Operações, o governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB), enfatizou que a Infovia não é apenas uma obra de infraestrutura, mas também é uma forma de promover uma nova cultura e trazer a modernidade para o estado.

“Daqui a 30 anos, o legado ainda estará aqui por meio de uma nova cultura que começamos a implantar hoje. Não estamos fazendo obras de infraestrutura ou fazendo só a digitalização do processo, estamos transformando um modelo de funcionamento que daqui pra frente só vai avançar, em uma velocidade muito mais rápida”, destacou.

Conforme o anunciado, além de prédios públicos e escolas estaduais, a internet também ficará disponível para que moradores dos municípios possam usufruir, já que, além de conectividade, o empreendimento também irá levar serviços de telefonia e será disponibilizado em 119 praças públicas espalhadas pelo estado.

Em Campo Grande, as praças escolhidas para receberem a internet pública foram a da República da Bolívia, Bosque da Paz, Recanto dos Pássaros, Praça do Peixe e na do Jardim Noroeste. Quando essa etapa for concluída, a Capital terá alcançado 100% da meta posta pelo governo para Campo Grande.

PARCERIA COM A SONDA BRASIL

A empresa de soluções tecnológicas Sonda Brasil foi contratada por meio de leilão promovido na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, em 2022, ainda durante a gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB), que foi quem assinou o projeto.

O orçamento prevê um investimento de R$ 2,29 milhões por mês e a empresa terá o direito de explorar o serviço por 30 anos.

Neste tempo, a conectividade será expandida para favorecer serviços de videomonitoramento em ruas, rodovias, bem como em praças públicas de todo MS.