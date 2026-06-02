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DOURADOS

Para fugir de atentado do CV, rapaz se esconde atrás da companheira

A mulher foi atingida na região entre a face e o pescoço. O homem levou um tiro de raspão no pé

João Pedro Flores

02/06/2026 - 08h45
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Na noite desta segunda-feira (1), uma mulher identificada como Edilaine Trindade, de 38 anos, ficou gravemente ferida após ser usada como escudo por Wagner Belgado Berwing, de 23 anos, que fugia de um atentado de criminosos do Comando Vermelho (CV). O caso ocorreu em Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, imagens captadas por câmeras de segurança registraram o momento que os criminosos chegaram em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desce e entra no quintal da residência onde estava o casal, após isso desfere os tiros e sai rapidamente.

A Polícia Civil relata que os tiros seriam direcionados a Wagner, a mando de membros do Comando Vermelho. Para se proteger do atentado, o rapaz colocou a mulher em sua frente.

Edilaine foi atingida com dois tiros entre a região da face e do pescoço. Wagner foi atingido com um tiro de raspão no pé.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal se deslocaram até o local dos fatos para execução dos trabalhos.  As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida.

A motivação do crime e a identidade dos autores ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação. 

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MATO GROSSO DO SUL

Operação caça mulheres apontadas como integrantes de facção criminosa

Polícia Civil cumpre 14 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo; investigação teve origem em operação realizada em 2023

02/06/2026 09h30

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Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual

Operação Éris foi deflagrada nesta terça-feira (2) e tem como alvo mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Éris, que tem como alvo um núcleo feminino ligado a uma organização criminosa com atuação em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão em cidades dos quatro estados.

A ação é coordenada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Nova Andradina, com apoio de unidades policiais de diferentes regiões sul-mato-grossenses e das forças de segurança dos estados envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em 2024, a partir da análise de materiais apreendidos durante a Operação Artus, realizada em dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridas medidas judiciais que resultaram na prisão preventiva de 34 integrantes de uma facção criminosa originária de São Paulo, mas com ramificações em outros estados do País.

Durante o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram a existência de uma estrutura própria formada por mulheres que atuavam de maneira organizada dentro da facção. Conforme a apuração, as integrantes exerciam funções específicas e mantinham uma atuação coordenada em diferentes regiões, seguindo uma hierarquia interna.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos que embasaram os pedidos de prisão e de busca e apreensão, posteriormente autorizados pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados são cumpridos nos municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Campo Grande, Rochedo, Maracaju, Amambai, Corumbá, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Selvíria, Água Clara e Três Lagoas. Também há ações simultâneas em cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência a Éris, personagem da mitologia grega associada à discórdia. A denominação simboliza a ofensiva policial voltada à desarticulação da estrutura criminosa investigada, especialmente o núcleo feminino identificado ao longo das apurações.

A operação segue em andamento e o balanço final das medidas cumpridas deverá ser divulgado após a conclusão dos trabalhos.

Facções também foram alvo de operação do Bope

A ofensiva da Polícia Civil ocorre um dia após outra ação de combate às organizações criminosas em Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (1º), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) deflagrou a Operação Malleus, que resultou na prisão de cinco pessoas em Campo Grande, Corumbá e Água Clara.

Os alvos possuíam mandados de prisão em aberto por crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação, ameaça, desacato e participação em organização criminosa. Durante a operação, dois homens morreram em confronto com as forças de segurança.

Segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha, a ação integra uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime organizado no Estado. De acordo com o comandante, somente nos cinco primeiros meses deste ano, a Polícia Militar cumpriu 1.867 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul.

Rocha afirmou ainda que as forças de segurança mantêm monitoramento constante sobre integrantes de facções criminosas e defendeu que o cenário sul-mato-grossense permanece sob controle, sem avanço significativo dessas organizações no território estadual.

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BOPE

Em meio à polêmica com os EUA, MS endurece combate a facções

Bope prendeu integrantes do PCC em cidades do Estado; organização foi classificada como terrorista pelo governo americano

02/06/2026 08h00

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Mato Grosso do Sul fez uma ofensiva contra as facções criminosas e prendeu cinco membros de “alta periculosidade” do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Campo Grande, quase uma semana depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, classificar a organização como terrorista.

Ontem as equipes da Polícia Militar e do Bope atuaram em conjunto para deflagrar a Operação Malleus em três municípios, Campo Grande, Água Clara e Corumbá.

De acordo com informações repassadas pelo tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva durante coletiva de imprensa, a ação resultou em cinco prisões, todos os alvos com reincidência de crimes hediondos.

Tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva, comandante do Bope, explicou em coletiva a operação contra membros do PCC no Estado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Erasmo Venâncio Barbosa é o preso com maior acúmulo de crimes. Nas suas “costas” estão passagens como estupro de vulnerável, violência doméstica, tráfico de drogas e associação de duas ou mais pessoas com o tráfico.

Na sequência, Rafael Henrique Ruiz de Souza é suspeito de homicídio simples, lesão corporal dolosa, roubo, tráfico de drogas e promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, único crime cometido por outro alvo, Rafael Macedo de Souza.

Por fim, aparecem duas mulheres entre os mandados de prisão. Rafaela Costa dos Santos é suspeita de vender, fornecer (ainda que de graça), servir, ministrar ou entregar bebidas alcoólicas ou produtos que podem causar dependência química ou psíquica a crianças ou adolescentes, além de integrar o PCC. 

Já Kethleen Novaes de Souza esteve envolvida com o tráfico de drogas.

“Lógico que a gente dá uma atenção a esse integrante que se diz de organização criminosa, mas o que a gente apura, na realidade, é que são desorganizados, descapitalizados, e que aqui o Estado não impera, e se depender da polícia militar e do Bope, não vão imperar”, afirma o comandante da instituição.

O tenente-coronel não detalhou qual era a função de cada alvo dentro da facção criminosa, mas afirmou que os presos vão “desde esposa de criminoso, que de uma forma ou outra se envolveu, até elemento que realmente fazia parte de alguma função-chave dessa organização”.

Rocha disse que os passos seguintes da operação devem acontecer nos próximos dias, com mandados de prisão sendo cumpridos até em outros estados, em cooperação com outras forças policiais. 

Ainda de acordo com o comandante, o Bope cumpriu 1.837 mandados de prisão somente este ano em Mato Grosso do Sul.

“É importante ressaltar que essa operação do Bope é uma ação que acontece de tempos em tempos, é algo da nossa rotina. Nós estamos empenhados no combate dessas facções. Ainda continuamos com alguns pontos e alguns autos em andamento”, afirmou o tenente-coronel.

Esta é a segunda operação de forças policiais do Estado contra facções, em abril o Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assalto e Sequestro (Garras) realizou uma ação em Coxim.

TERRORISTAS?

Na quinta-feira, a Secretaria de Estado do governo dos Estados Unidos emitiu um comunicado em que informa a designação dos grupos criminosos PCC e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas internacionais. A medida será efetivada na sexta-feira.

Apesar da designação um dia após o encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o secretário de Estado, Marco Rubio, a gestão Trump já estudava há meses o enquadramento dos dois grupos e mantinha diálogo com o governo brasileiro sobre a intenção de efetivar esse plano.

O objetivo da designação pelos EUA é facilitar o congelamento de ativos do narcotráfico, a investigação e o monitoramento de membros das facções, a troca de informações de inteligência, a aplicação de sanções financeiras, o banimento de vistos e a criminalização do apoio material, com armas, dinheiro ou treinamento, entre outros.

Vale lembrar que ambas as facções têm forte atuação em Mato Grosso do Sul, especialmente na região fronteiriça do Estado, que faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai.

Tanto que, na semana passada, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prendeu, em Campo Grande, uma mulher suspeita de participação no Comando Vermelho voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

No mesmo dia dessa operação, empresas em Iguatemi foram apontadas como tentáculos do PCC em Mato Grosso do Sul durante a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Operação Carbono Oculto. 

Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, estiveram na mira dos mandados de busca e apreensão por envolvimento com a organização criminosa.

* Saiba

O fim da trégua entre PCC e Comando Vermelho já havia sido noticiado pelo Correio do Estado em maio do ano passado. Desde então, crimes de execução entre grupos rivais têm sido mais frequentes na fronteira.

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