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Em defesa de laranjais, deputado sugere força-tarefa de caça às murtas

A planta, utilizada principalmente para fins paisagísticos, é hospedeira de doenças que derrubam a produtividade cítricos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/10/2026 - 12h44
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Após investimentos da ordem de R$ 2 bilhões e prestes a chegar a 30 mil hectares de áreas com plantio de laranjais, produtores do setor estão cada vez mais preocupados com as doenças que estão fazendo com que abandonem outros estados e se instalem em Mato Grosso do Sul. 

E, representando o setor, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PL), defendeu nesta terça-feira (20) a criação de uma força-tarefa para a “caça às murtas” no Estado. Conhecida popularmente como “dama-da-noite”, a planta é hospedeira da bactéria associada ao Huanglongbing (HLB), ou greening, uma das doenças mais graves da citricultura e uma ameaça à expansão dos pomares no Estado.

Desde agosto de 2024 já existe lei estadual proibindo o transporte e o plantio da espécie. Porém, a legislação não prevê o corte das plantas que já existem. Um ano depois Campo Grande também criou uma lei municipal no mesmo sentido. Ela também não determina o corte.

A legislação de Campo Grande prevê somente que sejam criados programas de ajuda pública para substituição da planta, muito utilizada para cercas-vivas. Em Sidrolândia, muicípio que onde foram plantados em torno de 5 mil hectares de cítricos, a administração municipal criou um mutirão para erradicar as plantas. 

“É uma planta bonita, com uma flor muito cheirosa e muito comum em Mato Grosso do Sul, mas que esconde um verdadeiro perigo para nossas plantações. Ela pode contribuir para a disseminação de uma doença que compromete os pomares de citros e pode causar enormes prejuízos. Por isso, precisamos agir antes que o problema cresça”, alertou o deputado que no dia 4 de outubro foi eleito para seu oitava mandato consecutivo..

O parlamentar apresentou indicação ao Governo do Estado, à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), propondo um levantamento da presença da murta nos municípios e a elaboração de um plano estadual para sua supressão, erradicação e substituição da planta.

PARCERIAS

A proposta prevê também a participação das prefeituras e da população. Para o deputado, é preciso identificar onde a planta está presente, orientar os moradores sobre os riscos e promover a substituição por outras espécies ornamentais.

“Em todo lugar que a gente passa, é comum encontrar murta. Muita gente tem essa planta no jardim sem saber do risco que ela representa para a citricultura. Precisamos levar informação para a população e fazer um grande trabalho coordenado, por meio da Iagro e em parceria com os municípios, para identificar, remover e substituir essas árvores”, reforçou.

A preocupação ganha ainda mais importância diante do crescimento da citricultura em Mato Grosso do Sul. O setor está entre as novas frentes de diversificação da produção agrícola e tem potencial para atrair grandes investimentos, gerar empregos e movimentar a economia dos municípios.

“É uma ação preventiva. Estamos cuidando dos investimentos que estão chegando, dos produtores que estão apostando na citricultura e, principalmente, das oportunidades que essa cadeia pode gerar para Mato Grosso do Sul. Se queremos ser um Estado cada vez mais próspero, precisamos proteger aquilo que estamos construindo”, concluiu.

(Com informações da assessoria)

ELEIÇÕES 2026

Ônibus serão gratuitos em Campo Grande no domingo de eleição

Transporte coletivo funcionará com frota de dias úteis durante o segundo turno

20/10/2026 12h23

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Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25)

Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25) Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande

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Os moradores de Campo Grande poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente no próximo domingo (25), quando será realizado o segundo turno das eleições de 2026. A medida confirmada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), prevê a circulação dos ônibus com a programação habitual dos dias úteis, para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. 

Assim como ocorreu no primeiro turno, em 4 de outubro, não haverá cobrança de passagem nas linhas do transporte coletivo urbano da Capital. 

A gratuidade atende à Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta de transporte público gratuito nos dias de votação, com frequência compatível à praticada de segunda a sexta-feira.

No domingo, os eleitores de Mato Grosso do Sul voltarão às urnas para escolher o presidente da República. A disputa pelo Governo do Estado foi definida ainda no primeiro turno. 

De acordo com a Agetran, todas as linhas do transporte coletivo de Campo Grande deverão operar conforme o plano funcional dos dias úteis, evitando a redução da frota normalmente registrada aos domingos.

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo serviço na Capital, ficará encarregado de acompanhar a movimentação de passageiros e poderá ampliar a quantidade de veículos em circulação, caso seja necessário.

O monitoramento terá atenção especial a três períodos de maior demanda: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

Durante a operação, a Agetran também acompanhará o funcionamento do sistema e poderá determinar ajustes na quantidade de ônibus para garantir o atendimento à população.

SEGURANÇA PÚBLICA

Quadrilha suspeita de furtar caminhonetes em MS é alvo de operação e quatro acabam presos

Um dos suspeitos, de 19 anos, confessou participação em 12 furtos de veículos em cinco municípios do Estado

20/10/2026 12h15

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Ação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Mato Grosso do Sul

Ação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Mato Grosso do Sul Divulgação/Polícia Civil

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Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes Toyota Hilux e SW4. O grupo atuava em diferentes municípios do Estado e, conforme as investigações, parte dos veículos era levada para o Paraguai. 

Entre os presos está um jovem de 19 anos, que confessou participação em 12 furtos de veículos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Naviraí e Mundo Novo. Ele também admitiu ter incendiado uma das caminhonetes furtadas em Dourados. 

As investigações tiveram início após uma prisão em flagrante realizada pela PRF no dia 11 de outubro, em Eldorado, município localizado na região sul do Estado. Na ocasião, os policiais abordaram um automóvel suspeito de prestar apoio logístico aos responsáveis por furtos de caminhonetes registrados em Dourados.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foram realizados os procedimentos de praxe. A partir da ocorrência, as forças de segurança intensificaram o compartilhamento de informações para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação da quadrilha.

Com a análise de imagens das câmeras de segurança, cruzamento de dados e levantamentos de inteligência, os investigadores conseguiram estabelecer conexões entre furtos ocorridos em Dourados, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e outras cidades sul-mato-grossenses.

Outras prisões

Já no dia 18 de outubro, uma nova abordagem da PRF, desta vez no município de Japorã, resultou na recuperação de uma Toyota Hilux que havia sido furtada poucas horas antes em Dourados. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Defron.

Um dia depois, em 19 de outubro, outros dois suspeitos foram presos durante uma abordagem na BR-163, em Eldorado. Ambos foram levados à Defron, em Dourados, para os procedimentos cabíveis.

Durante os interrogatórios, um dos investigados, de 19 anos, revelou detalhes sobre a atuação do grupo criminoso. Segundo seu depoimento, ele era responsável por abrir as caminhonetes e transportar parte dos veículos furtados até o território paraguaio.

O jovem também confessou ter participado de outros 12 furtos em cinco municípios e assumiu a responsabilidade por incendiar uma das Hilux.

Com as novas prisões, o número de suspeitos detidos nas ações realizadas entre os dias 11 e 19 de outubro chegou a quatro.

Ainda conforme a investigação, a quadrilha atuava principalmente durante a madrugada e tinha como alvos caminhonetes estacionadas em vias públicas.

Os integrantes possuíam funções específicas dentro do esquema criminoso. Enquanto alguns ficavam responsáveis por localizar os veículos, abrir as portas e dar partida nas caminhonetes, outros prestavam apoio logístico e realizavam o transporte até a região de fronteira.

Após os furtos, os veículos eram retirados rapidamente das cidades e levados em direção ao Paraguai, onde, segundo a suspeita da polícia, seriam entregues a receptadores.

A preferência pelos modelos Toyota Hilux e Hilux SW4 também chamou a atenção dos investigadores, que passaram a relacionar ocorrências registradas em diferentes municípios.

A operação contou com a participação da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados, da Defron, da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), das delegacias regionais de Naviraí e Dourados, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.

Apesar das quatro prisões, as diligências continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha, além de financiadores e receptadores dos veículos furtados.

As equipes também trabalham para localizar as outras caminhonetes que ainda não foram recuperadas.

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