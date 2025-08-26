Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIMENTO

Parada há 30 anos, obra da 1ª rodoviária deve ser concluída

Prefeitura de Campo Grande está concluindo projeto executivo para a construção de parque tecnológico nos 72% da estrutura deixada por terminal que não saiu do papel

DAIANY ALBUQUERQUE

DAIANY ALBUQUERQUE

26/08/2025 - 10h30
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está finalizando o projeto executivo para a conclusão da construção do espaço onde, há 35 anos, deveria ter sido implantado o Terminal Rodoviário de Campo Grande. Segundo o titular da Sisep, Marcelo Miglioli, após os detalhes da obra ficarem prontos, a prefeitura abrirá a licitação.

A construção do Terminal Rodoviário de Campo Grande na região do Cabreúva começou em 1991, mas está parada desde 1994. 

Parte dela já está com a construção iniciada, onde será feito o Centro Municipal de Belas Artes. Com o valor de R$ 7,7 milhões, a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. está executando a reforma.

“Achamos uma solução para aquela rodoviária lá da Ernesto Geisel, aquilo é uma coisa triste para a nossa cidade.

Aquela obra foi paralisada em 1994 e até hoje estava sem solução, mas estamos dando uma solução para ela.

Ali vai ficar um projeto muito bacana, estamos fazendo a primeira etapa, que é o Belas Artes, que vai ser um centro de cultura, e já estamos na fase final do desenvolvimento do projeto para fazer ali no remanescente o prédio da Agetec [Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande] e o Parktec CG [Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande]”, informou o secretário ao Correio do Estado.

“Ali nós vamos fazer um sistema integrado de cultura com tecnologia, vai ficar um projeto bem bacana, que vai consumir 100% do espaço físico. A gente está fechando o projeto dessa segunda etapa e, fechado, a gente já põe em licitação”, completou Miglioli.

A estimativa é de que sejam gastos com a reforma R$ 28 milhões, que já estão disponíveis para essa etapa por meio de financiamento do governo federal.

Novela

A edificação do que seria o Terminal Rodoviário de Campo Grande começou em 1991, entretanto, muitos anos depois, em 2007, ficou estabelecido que ele seria o Centro Municipal de Belas Artes em 100% de seu espaço, até com sala de cinema.

Porém, o projeto foi reduzido, e o valor encaminhado para a obra e para esta finalidade ficou apenas para 28% da construção.

A mudança completa ocorreu 18 anos e o local ainda não foi concluído, mesmo com parceria firmada com o Ministério do Turismo no ano seguinte à criação do projeto.

28
Milhões de reais

Projeto para conclusão dos 11,7 mil metros quadrados onde deve ficar a Agetec e o Parktec CG deve custar cerca de R$ 28 milhões.

Em 2012, a empresa Mark Construções foi contratada, por R$ 6.649.730,08, para terminar a obra referente ao Centro de Belas Artes, que tinha previsão de ser concluída em um ano. 

Porém, no ano seguinte, a empreiteira deixou o canteiro de obras sem ter executado todo o projeto.
A empresa, no entanto, ingressou com ação na Justiça em 2019, com o objetivo de receber o que, segundo ela, faltava ser depositado referente à construção do local.  

Por este motivo, a Justiça determinou a paralisação da obra para que fosse feita uma perícia no local. 

A construção só foi retomada em 2022, quando a Orkan Construtora Eireli foi a vencedora de nova licitação, no valor de R$ 5,1 milhões, para a conclusão do “puxadinho” da obra. Isto porque o Centro de Belas Artes vai ocupar 4.357,33 metros quadrados de área do local, que tem no total 16 mil m².

A construção foi novamente paralisada e, neste ano, foi retomada, após relicitação em que a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. venceu a concorrência para executar o projeto, por R$ 7,7 milhões.

"Puxadinho"

A obra na parte que cabe ao Centro de Belas Artes prevê reforma completa, desde as instalações hidráulicas e elétricas, até a arquitetura, passando por iluminação, ares-condicionados, esgotamento e controle de água da chuva.

Consta no projeto a instalação de linha elétrica fechada, para-raios, redes de tubulação e saídas de emergência, com placas e luminárias de emergência, barra antipânico, degrau antiderrapante e guarda-corpo, previstos em lei para garantir a segurança de servidores e da população.

A pavimentação de parte do piso terá granito polido, madeira e carpete e haverá esquadrias metálicas. As portas de madeira também serão substituídas, e as paredes, revestidas com azulejos.

 

especial 126 anos

Sinônimo de memória, 14 de Julho tem sido a espinha dorsal da região central

Há mais de um século, falar dessa via gigante é trazer à tona momentos de alegrias, histórias de superação e, mais recentemente, de modernização

26/08/2025 10h00

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercial Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em 2018, a Prefeitura de Campo Grande deu início a um dos maiores projetos de revitalização e intervenção urbana já realizados na Capital. Foram cinco anos de obras, que envolveram a instalação de fiação subterrânea, trazendo limpeza à paisagem, ampliação de 35 quilômetros de calçadas acessíveis, iluminação de LED, mobiliário urbano totalmente novo, com bancos, lixeiras e outros 78 conjuntos, além do plantio de 1.300 árvores.

No período de obras, o processo foi desgastante, especialmente para os comerciantes. A queda no movimento, as incertezas e a redução nas vendas foram alguns dos vários desafios. No entanto, vários resistiram. Hoje, a Rua 14 de Julho tem mais de 500 lojas e pontos comerciais, mostrando que está mais viva do que nunca.

Quem caminha pelo Centro hoje encontra calçadas largas, acessibilidade, arborização reforçada, postes modernos e iluminação que valoriza a arquitetura e a segurança. O visual renovado traz à rua um novo status de cartão-postal, sendo palco de eventos culturais, especialmente os bares, com shows de rock e encontros musicais, e datas comemorativas, como o Natal Iluminado.

Além de embelezar e valorizar a região, a revitalização trouxe novas lojas, cafeterias e fez reviver a vida noturna na região, que há anos estava parada. A abertura de bares, pizzarias, lounges e lanchonetes faz da 14 de Julho uma nova opção de lazer quando o comércio encerra as atividades. 

RUA QUE NUNCA DORME

Após uma reforma completa, a Rua 14 de Julho, onde a cidade nasceu, agora vive uma nova fase, com maior concentração de vida noturna, mas sem deixar de lado seu aspecto de via comercialBar é um dos vários abertos nos últimos anos na Rua 14 de Julho

Lapa para o Rio de Janeiro. Augusta para São Paulo. Lagoa para Florianópolis. 14 de Julho para Campo Grande. Claro que comparar é inevitável, mas é na mistura de rock, samba, pagode e eletrônico que a rua da Capital caminha para se tornar uma referência na vida noturna.

Quando as lojas comerciais fecham as portas, um novo público toma conta das ruas e desfruta de atrações para todos os gostos.

Kayky Sanches, de 31 anos, é proprietário do Má Donna Bar. Abriu seu negócio há pouco mais de um ano, e o impacto da revitalização da 14 de Julho é algo sentido em sua trajetória. Ele conta que a decisão de inaugurar o bar só foi possível graças às mudanças estruturais realizadas no Centro.

“Antes da revitalização, era inviável abrir qualquer comércio do meu tipo ali. Não havia calçadas adequadas e o fluxo intenso de veículos afastava o público. Depois da modernização, eu vi o potencial da 14 e decidi investir. Foi uma oportunidade de desenvolver a cultura e o lazer no coração da cidade”, afirma.

Para Kayky, mesmo que o período de obras tenha trazido dificuldades para muitos comerciantes, os resultados hoje mostram que a espera valeu a pena. 

“A revitalização veio para contribuir de fato com a rua. Na época, foi ruim para o comércio em geral, mas hoje Campo Grande só tem a ganhar com ela”, diz.

Ele explica que a movimentação de clientes aumentou significativamente e que o novo perfil da via trouxe uma parcela da população interessada em lazer e vida noturna, atraindo desde o público jovem até os mais experientes, já que “tem espaço para todo mundo”, como conta.

“A 14 está se tornando um ponto de encontro. Não é todo mundo ainda que conhece o que está acontecendo ali, mas eu acredito que daqui para a frente o movimento vai ganhar ainda mais força e público”, analisa.

E tem espaço mesmo. Na rua, é possível encontrar desde espetinho até pizza extragrande, copo de cerveja e drinques mais sofisticados, rodas de samba e DJ. Para alguns, é um lugar de curtir, para outros, um lugar para desestressar. 

“A 14 de julho aberta à noite foi uma inovação em Campo Grande. É um lugar onde você pode conhecer pessoas novas, porque tem uma diversidade de público muito grande. Você pode escolher entre ficar tranquilo ou aproveitar mesmo, pode escolher o tipo de vibe que você quer para a sua noite”, conta Caroline Silva, de 23 anos.

A jovem é frequentadora assídua da rua. Ela conta que esse espaço era a parte que faltava para a Cidade Morena.

“O incentivo aos bares, aos investimentos noturnos foi um grande acerto para a cidade. É muito bom ver essa movimentação e Campo Grande tão cheia de vida. Todo mundo elogia bastante, e eu estou lá praticamente todo fim de semana”, conta, aos risos. 

Ela reforça a rua como ponto de encontro em função das opções de entretenimento e lazer disponíveis.

“É um lugar de encontrar pessoas que, talvez, você não encontraria em outros lugares, já que o público é muito variado. Você pode se encontrar com os amigos, com um namorado, pode desestressar, tanto que toda segunda-feira tem o Samba do Trabalhador, que é justamente um ambiente para você sair do trabalho e ouvir um samba, um pagode, além dos programas especiais nos fins de semana. Eu espero que dure muito, eu só ouço elogios”, afirma. 

Com o sucesso alcançado, o Má Donna já faz parte de planos futuros de ampliação. 

“Queremos tornar o ambiente cada vez mais confortável para as pessoas. É muito gratificante ver a 14 sendo ocupada, com a população buscando lazer, cultura e diversão. É lindo ver a cidade se transformando dessa forma”, conta Kayky. 

NOSSA IDENTIDADE

Mais que uma rua, a 14 de Julho representa parte de Campo Grande. Sua requalificação urbanística não apenas preservou sua memória, mas a projetou para o futuro, tornando o Centro um espaço de convivência, lazer e turismo.

A rua foi fundada em 1909, com as demais ruas da região central da Capital. Considerada o coração de Campo Grande, a via era, na fundação da cidade, a via que dava acesso à principal rua comercial da cidade, a Rua 26 de Agosto.

Inicialmente, a via recebeu o nome de Rua 14 de julho em homenagem à Queda da Bastilha. A intenção era fazer uma alusão à modernidade e, na época, a Revolução Francesa e seus ideais passavam a mensagem que se queria para o centro de Campo Grande.

126 anos

Frio não intimida e público lota arquibancadas para desfile de 26 de agosto

Número oficial não foi divulgado, mas expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o evento, em comemoração aos 126 de Campo Grande

26/08/2025 09h15

Público foi bem agasalhado para acompanhar o desfile de 26 de agosto

Público foi bem agasalhado para acompanhar o desfile de 26 de agosto Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O frio de 13°C que Campo Grande registrou na manhã desta terça-feira (26) não intimidou os campo-grandenses, que lotaram as arquibancadas para desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas as além das arquibancadas lotadas, havia pessoas em pé acompanhando o tradicional evento.

O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.

A funcionária pública Rosana Cavassa participa dos desfiles desde pequena e, neste ano, levou a neta de 2 anos, pela primeira vez.

"A gente antigamente tinha aula de educação moral e cívica e todo desfile a gente assistia, eu sou de Corumbá e nossos pais sempre nos levavam e eu acostumei, e agora estou trazendo a minha neta pela primeira vez, é um gesto cívico a gente prestigiar as escolas e as Forças Armadas", disse.

Além disso, a sobrinha e afilhada de Rosana debutaram no desfile, pela Casa de Ensaio.

A empresária Diana de Souza acordou ainda mais cedo e participou da corrida do facho, que começou às 6h, e ficou para assistir a filha, que também desfilou. Ela elogiou a organização.

"Eu tinha mais [costume de assistir o desfile] quando era criança, minha mãe sempre trazia, então já assisti bastante, depois de adulta que eu dei uma parada, mas a gente sempre gostou de vir", contou.

A prefeita Adriane Lopes (PP) também esteve presente e afirmou que acredita que o público tenha sido recorde.

"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.

Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.

"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou. 

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), não compareceu ao desfile.

Desfile

O tradicional desfile cívico-militar teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado.

O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.

Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para às 11h30.

Passam pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

Para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central foram interditadas, sendo elas:

   

  • Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Rua Maracaju x Rui Barbosa
  • Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
  • Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
  • Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
  • Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

    

