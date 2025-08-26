Parada há 30 anos, obra da 1ª rodoviária deve ser concluída

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está finalizando o projeto executivo para a conclusão da construção do espaço onde, há 35 anos, deveria ter sido implantado o Terminal Rodoviário de Campo Grande. Segundo o titular da Sisep, Marcelo Miglioli, após os detalhes da obra ficarem prontos, a prefeitura abrirá a licitação.
A construção do Terminal Rodoviário de Campo Grande na região do Cabreúva começou em 1991, mas está parada desde 1994.
Parte dela já está com a construção iniciada, onde será feito o Centro Municipal de Belas Artes. Com o valor de R$ 7,7 milhões, a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. está executando a reforma.
“Achamos uma solução para aquela rodoviária lá da Ernesto Geisel, aquilo é uma coisa triste para a nossa cidade.
Aquela obra foi paralisada em 1994 e até hoje estava sem solução, mas estamos dando uma solução para ela.
Ali vai ficar um projeto muito bacana, estamos fazendo a primeira etapa, que é o Belas Artes, que vai ser um centro de cultura, e já estamos na fase final do desenvolvimento do projeto para fazer ali no remanescente o prédio da Agetec [Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande] e o Parktec CG [Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande]”, informou o secretário ao Correio do Estado.
“Ali nós vamos fazer um sistema integrado de cultura com tecnologia, vai ficar um projeto bem bacana, que vai consumir 100% do espaço físico. A gente está fechando o projeto dessa segunda etapa e, fechado, a gente já põe em licitação”, completou Miglioli.
A estimativa é de que sejam gastos com a reforma R$ 28 milhões, que já estão disponíveis para essa etapa por meio de financiamento do governo federal.
Novela
A edificação do que seria o Terminal Rodoviário de Campo Grande começou em 1991, entretanto, muitos anos depois, em 2007, ficou estabelecido que ele seria o Centro Municipal de Belas Artes em 100% de seu espaço, até com sala de cinema.
Porém, o projeto foi reduzido, e o valor encaminhado para a obra e para esta finalidade ficou apenas para 28% da construção.
A mudança completa ocorreu 18 anos e o local ainda não foi concluído, mesmo com parceria firmada com o Ministério do Turismo no ano seguinte à criação do projeto.
28
Milhões de reais
Projeto para conclusão dos 11,7 mil metros quadrados onde deve ficar a Agetec e o Parktec CG deve custar cerca de R$ 28 milhões.
Em 2012, a empresa Mark Construções foi contratada, por R$ 6.649.730,08, para terminar a obra referente ao Centro de Belas Artes, que tinha previsão de ser concluída em um ano.
Porém, no ano seguinte, a empreiteira deixou o canteiro de obras sem ter executado todo o projeto.
A empresa, no entanto, ingressou com ação na Justiça em 2019, com o objetivo de receber o que, segundo ela, faltava ser depositado referente à construção do local.
Por este motivo, a Justiça determinou a paralisação da obra para que fosse feita uma perícia no local.
A construção só foi retomada em 2022, quando a Orkan Construtora Eireli foi a vencedora de nova licitação, no valor de R$ 5,1 milhões, para a conclusão do “puxadinho” da obra. Isto porque o Centro de Belas Artes vai ocupar 4.357,33 metros quadrados de área do local, que tem no total 16 mil m².
A construção foi novamente paralisada e, neste ano, foi retomada, após relicitação em que a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda. venceu a concorrência para executar o projeto, por R$ 7,7 milhões.
"Puxadinho"
A obra na parte que cabe ao Centro de Belas Artes prevê reforma completa, desde as instalações hidráulicas e elétricas, até a arquitetura, passando por iluminação, ares-condicionados, esgotamento e controle de água da chuva.
Consta no projeto a instalação de linha elétrica fechada, para-raios, redes de tubulação e saídas de emergência, com placas e luminárias de emergência, barra antipânico, degrau antiderrapante e guarda-corpo, previstos em lei para garantir a segurança de servidores e da população.
A pavimentação de parte do piso terá granito polido, madeira e carpete e haverá esquadrias metálicas. As portas de madeira também serão substituídas, e as paredes, revestidas com azulejos.