Paraíso das Águas decreta luto e suspende aulas após morte de jovens afogados

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas decretou luto oficial de três dias e suspensão das aulas nesta terça-feira (28), após a morte de dois jovens afogados no domingo (26).
Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, e Tiago Andrade Rezende, de 18 anos, morreram afogados, na tarde de domingo (26), na “prainha” do Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros de Campo Grande.
Até então, os dois jovens estavam desaparecidos nas águas, mas, foram encontrados sem vida na tarde de segunda-feira (27).
Ambos nasceram e cresceram em Paraíso das Águas e são muito conhecidos e queridos no município. Velório e sepultamento ocorrem nesta terça-feira (28).
O luto oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município nesta segunda-feira (27). Confira o trecho redigido:
O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semecel), Guerino Périus, cancelou as aulas na Rede Municipal de Ensino, exclusivamente nesta terça-feira (28), em solidariedade à família das vítimas.
"Por tudo o que Paraíso das Águas está passando, nós decidimos suspender as aulas amanhã [28 de outubro de 2025]. A nossa solidariedade cristã para todos os familiares, a nossa força, coragem. Precisamos ter muito carinho, respeito e solidariedade neste momento. Vamos participar dos atos fúnebres para amanhã e as aulas estarão suspensas", informou o secretário por meio de vídeo publicado nas redes sociais.
Conforme apurado pela mídia local, um grupo de amigos se refrescava nas águas do Rio Sucuriú, em um ponto popularmente conhecido como "prainha" - barranco de areia raso, localizado entre o Rancho do Tereré e a Ponte da Pedra - quando uma menina se afogou e os dois rapazes foram tentar salvá-la.
Mas, eles foram arrastados pela força da correnteza, se afogaram e morreram. De acordo com populares, no momento em que o grupo se banhava no rio, o tempo “virou” e fortes ventos formaram uma “tromba d’água”, que deixou a correnteza forte.
O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na tarde de domingo (26) e acharam os corpos na tarde de segunda-feira (27). Bombeiros de Campo Grande se deslocaram até Paraíso das Águas para auxiliar na ocorrência.
O município emitiu nota de pesar pelo falecimento dos jovens:
"A Prefeitura de Paraíso das Águas, em nome do Prefeito Municipal Ivan Xixi, do vice-prefeito Roberto Carlos, dos secretários municiais e todos os servidores e colaboradores do executivo municipal, expressa condolências e toda solidariedade às famílias dos jovens IGOR PEREIRA ROSA PANIAGO E TIAGO ANDRADE REZENDE, que precocemente nos deixaram.
É com profundo pesar que expressamos nossa dor diante da perda de pessoas ainda tão jovens, cuja partida precoce e inesperada nos comove profundamente.
Em momentos como este, as palavras se tornam pequenas diante da imensidão do sofrimento, restando-nos apenas a solidariedade, o consolo mútuo e a esperança de que suas memórias permaneçam vivas como luz e exemplo para todos que tiveram o privilégio de conviver com eles.
A Prefeitura de Paraíso das Águas publicou em edição extra do Diário Oficial luto oficial de 3 dias.
Que deus conforte e traga força às famílias e aos amigos desses jovens filhos de Paraíso das Águas".