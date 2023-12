Campo Grande

Programação segue até o dia 7 de janeiro, com atrações culturais, praça de alimentação, city tour e muito mais

Nesta quinta-feira (7), às 18h, será realizada a abertura da Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, evento que faz parte da programação da Prefeitura de Campo Grande para as festividades deste fim de ano.

O grande destaque da noite é o show da Família Lima, banda gaúcha com quase 30 anos de carreira que promete encantar o público com todo seu carisma, talento e versatilidade, apresentando um repertório que traz desde clássicos da música brasileira até peças eruditas.

A Orquestra Jovem do Sesc MS completa a programação musical da noite.

O Espaço Municipal de Cultura Vila Morena permanecerá aberto para o público em clima de Natal até o dia 7 de janeiro de 2024. Neste um mês de funcionamento, o local oferecerá todos os dias, das 17h às 22h, entretenimento para todas as idades, com Praça de Alimentação, Parada Natalina - que acontecerá sempre às 21 horas -, Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Alimentação

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia – Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D’Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

City Tour

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Transporte Público Especial

A partir desta quinta-feira (7) começa a funcionar a linha especial do transporte coletivo Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho, com o objetivo de atender a população que deseja visitar a Cidade do Natal.

O trajeto de ida e volta é sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, de segunda à sexta-feira.

A primeira saída da Praça será às 15h45 e às 23h37 encerra com o recolhe na praça. Em média, o ônibus sairá a cada 30 minutos.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 7 de janeiro de 2024, quando encerram as atividades e programações na Vila Morena.

Rua 14 de Julho

Ontem foi a realizada a abertura oficial da programação de Natal na 14 de Julho. Pelo menos 5 mil pessoas prestigiaram as apresentações do Pocket Musical Matilda e o Ballet “A Esperança” da Cia de Artes do Ministério Mana.

A Parada Natalina, com a chegada da tão aguardada Família Rena, foi o ponto alto da noite.

Nesta quinta-feira (7) continua a programação no centro, com apresentação a partir das 19h com o Coral Alceu Viana e o cantor sertanejo Roger Araújo, às 20h.

Na 14 de Julho, a Parada Natalina será todos os dias, às 19h30.

Recorde de Público

No ano passado, a programação de Natal da Prefeitura aconteceu de 15 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, com mais de 107 atrações nos altos da Avenida Afonso Pena. A comemoração cumpriu com o compromisso de celebrar o Natal, receber o Ano Novo e oferecer entretenimento à população. Gastronomia, apresentações culturais, casa do Papai Noel além de brinquedos e diversões fizeram a alegria de crianças e adultos.

O casamento do Senhor e Senhora Rena foi o ponto alto, com a celebração no dia 27 de dezembro de 2022.

Ao todo, mais de 500 mil pessoas prestigiaram o evento durante os 30 dias de funcionamento da Cidade do Natal.

