Cidades

Brasil - Chile

Parte física da Rota Bioceânica anda, mas a burocracia ainda é ameaça

Na Roda de Negócios Brasil-Chile, nesta terça-feira (2), o tempo de espera na alfândega foi apontado como algo que precisa ser alinhado entre os países

Laura Brasil

03/09/2025 - 15h00
Enquanto a parte estrutural da ponte da Rota Bioceânica avança, como a alça de acesso e a estruturação da aduaneira, que ficará a encargo da Receita Federal, para não impedir o fluxo da rota, terá que passar por um processo de desburocratização.

A questão foi abordada durante o evento Roda de Negócios Brasil–Chile, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, ressaltou que o principal entrave identificado está na burocracia brasileira e apontou que, para que o fluxo de carga não fique travado, é preciso articulação entre governadores e  representantes dos países trabalhando no alinhamento do projeto.

“A Rota já é considerada uma realidade. Vamos discutir daqui a pouco os gargalos que já existem, planejados na rota, e encontrar uma solução para que esses gargalos não impeçam que a rota consiga fluir na imaginação do que é necessário, do que é preciso. Eu acho que todos esses pares que estão aqui estão, de certa forma, comprometidos com um objetivo muito claro: fazer com que a rota seja realmente um canal de integração”, pontuou Longen.

O presidente da Fiems destacou que o processo de desburocratização precisa começar pelo Brasil, permitindo o fluxo que levará às riquezas produzidas pelo país por meio da rota.

“Normalmente, a liderança dos gargalos é o Brasil, que muitas vezes cria dificuldades. A Receita Federal é o principal gargalo que temos, e desburocratizar a rota é uma condição nossa, em termos empresariais, que precisamos colocar na mesa. Não podemos deixar a burocracia tomar conta da nossa rota. Esse é um objetivo muito claro da iniciativa privada.”

O percurso da Rota Bioceânica passa pelo município de Porto Murtinho, segue rumo ao Paraguai, Argentina e Chile, até o Oceano Pacífico, e deve reduzir o tempo para que os produtos cheguem aos países asiáticos, em um trajeto mais curto pelo oceano.

Entrave alfandegário

Em novembro de 2023, como acompanhou o Correio do Estado, durante a expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), um caminhão enviado para estrear a Rota Bioceânica, com 13 toneladas de carne bovina, ficou parado na alfândega devido à falta da documentação. O destino era Iquique, no Chile passando por Ponta Porã 

Escoamento

A estimativa do governo do Estado é reduzir em 90% o tempo de espera dos processos de importação e exportação, com a estruturação do projeto aduaneiro e de segurança para a Rota Bioceânica.

Traçando um comparativo, no serviço alfandegário de entrada e saída de mercadorias entre o Estado e o Paraguai, que ocorre em Ponta Porã, município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, já houve registro de espera de 20 dias.

Com a integração, a previsão do governo do Estado é que esse tempo para formalização dos documentos caia para dois dias.

Estudos

O modelo alfandegário foi tema de estudo do professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Flávio Sunakozawa, que auxiliou na pesquisa de um modelo estratégico-operacional para o Estado.

“Como a Rota não está concluída, ainda não existe nenhuma normativa em relação à aduana, até porque vamos construir uma Central de Alfândega em Porto Murtinho. Neste local serão instaladas a Receita Federal, Anvisa, Ibama, PRF, Polícia Federal e outros órgãos que se fizerem necessários. Ainda estamos na fase de tratativas com os países vizinhos, principalmente o Paraguai, além da Argentina e do Chile”, explicou.

O professor da UEMS frisou que será necessário fazer tratativas sobre o serviço aduaneiro da rota de entrada e saída de mercadorias, com a participação do Governo Federal, responsável pela área.

“É importante negociar no sentido de diminuir o tempo de fiscalização, com implementação de equipamentos e uso de inteligência artificial, que serão importantes para o trabalho alfandegário, com segurança e rapidez”, disse.

Rota

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário com extensão de 2,4 mil quilômetros que ligará os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico e Pacífico, partindo do Brasil e chegando aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina.

O projeto que começou a ser debatido em 2014 e que iniciou em 2017 tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

Conforme estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os custos para o envio da produção sul-mato-grossense serão reduzidos, além do tempo de viagem, que será encurtado em até 17 dias rumo ao mercado asiático.

A Rota Bioceânica, conforme os mais otimistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará. 

** Colaborou Neri Kaspary

Cidades

Ufólogo que contata Et Bilu diz que descobriu oitava nota musical

O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira: uma nota que foi ouvida pela primeira vez em rochas e cidades perdidas

03/09/2025 16h37

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema Dakila

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema Dakila Reprodução Ecossistema Dakila

Trinta e três anos após ter tido contato com a oitava nota musical, o presidente da Associação Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido por contatar o ET Bilu, anunciou a identificação de um novo espectro musical pela Associação Dakila Pesquisas.

Por meio de uma live no YouTube, Urandir contou que a descoberta ocorreu em colaboração com o maestro e violonista Robson Miguel. 

O grupo de pesquisa de Mato Grosso do Sul, que ficou conhecido pela descoberta de Ratanabá, informou que a oitava nota foi nomeada "kall". A descoberta ocorreu durante expedições, observações de campo e demonstrações musicais.

"A primeira vez que tivemos contato com a nota kall foi em 1992, durante uma expedição em busca de ruínas arqueológicas na cidade de Nova Brasil do Sul, em Rondônia, na Amazônia brasileira. Lá encontramos uma pedra com milhares de inscrições, sendo uma delas esta nota. Desde então, encontramos diversas outras pedras com a mesma inscrição em várias cidades brasileiras", disse Urandir.

Segundo o grupo, na música toda nota produz, além de uma frequência natural, uma cascata de harmônicos.

A equipe percebeu que, ao cruzar a sétima repetição, a ressonância deixa de se alinhar como simples múltiplo da nota original e, em vez disso, mescla-se com harmônicos "não dados pelo músico, mas pela natureza".

O campo recebeu o nome de kall, que seria uma ressonância estabilizadora e universal, situada entre a nota emitida e seu campo de harmônicos.

Vibração tocando pessoas

Urandir explicou que, durante as atividades em campo, começaram a notar uma vibração que ultrapassa as sete notas, tocando pessoas, além de ressoar em animais e plantas.

"Hoje, com o amadurecimento do trabalho da equipe, apresentamos ao público aquilo que a natureza nos mostrou repetidas vezes", explicou Urandir.

Conforme pesquisas de Dakila, culturas ancestrais tinham conhecimento desta nota, que era usada em canções. Entretanto, com a mudança do conhecimento artístico, gerações posteriores tiveram esse saber ocultado.

"A nota kall possui uma frequência vibratória única, capaz de influenciar positivamente o timo humano e a mente, gerando estados de paz, lucidez e saúde, contrastando com as músicas de baixa frequência que dominam atualmente e que promovem apatia, depressão e comportamentos destrutivos", destaca o presidente da Dakila.

Mistério revelado

O grupo tentou reproduzir a oitava nota; no entanto, o maestro Robson Miguel explicou que não funcionou devido a nota estar em um plano diferente.

"Não adianta contar vibrações matemáticas, porque a nota kall está em um plano extremamente sensitivo, ligado ao sentimento humano, que não se traduz matematicamente. Ela está escondida em uma coisa chamada sons harmônicos."

O grupo concluiu que kall é a peça-chave que ajuda a entender o motivo de instrumentos musicais precisarem ser "temperados" em diferentes oitavas e por que certas afinações soam mais consonantes ao ouvinte.

Alcançando kall

Durante as pesquisas, feitas em viola caipira e piano, eles perceberam que, conforme os harmônicos sobem, afastando-se de múltiplos matemáticos simples, é possível perceber o campo da kall.

Com a descoberta a letra das músicas fica deste modo: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, kall.

Desarmonia dos humanos

O problema, segundo Robson Miguel, teve início em 1939, após a guerra, quando, de acordo com o maestro, houve uma padronização dos instrumentos musicais em 440 Hz.

O objetivo era uniformizar os instrumentos para que pudessem ser tocados em uma orquestra, mas isso acabou causando dissonância entre as pessoas.

"Esse trabalho desafinou o mundo, desarmonizou os seres humanos do que era sublime."

O maestro explicou que a ciência concluiu que o DNA humano se movimenta e se desenvolve por meio de vibrações.

"E vibração é música, música é som. O nosso DNA, vocês vão saber daqui a pouco, reproduz lá no fundo o som da nota kall, que está adormecida porque os nossos sentimentos foram assassinados por um sistema de muita informação negativa, muitas coisas ruins, que foi desajustando o comportamento", ressalta o maestro.

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema DakilaUrandir e maestro 

Como funciona o trabalho?

O maestro Robson Miguel faz experiências de performance com instrumentos afinados em 432 Hz, que, segundo o grupo Dakila, está em harmonia natural com a Terra (7,83 Hz, conhecida como Ressonância Schumann) e com os harmônicos da nota kall.

Os estudiosos perceberam que essa afinação possui relação histórica, reproduzida por coros e luthiers artesãos especializados em construir e reparar instrumentos musicais.

Robson Miguel descreve a kall como "a nota que se assenta na frequência do universo, do ser humano e de sua espiritualidade, resultando na ressonância harmônica e vibratória do universo".

Levar kall ao público

Após o anúncio da descoberta, Urandir e o maestro Robson Miguel estão planejando realizar demonstrações públicas, com materiais educativos e a montagem de um coro juvenil com repertório especialmente feito para deixar nítida a nota kall.

"Queremos compartilhar globalmente. Convidamos músicos, acústicos e pesquisadores a explorar o fenômeno por meio de testes de escuta, estudos de instrumentos e novas composições", diz Urandir.

Previsão

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Temperaturas devem começar a cair a partir desta quinta-feira especialmente na região sul do Estado

03/09/2025 16h15

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade FOTO: Gerson Oliveira

Os próximos dias podem ser de alívio ao calorão em boa parte de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades e queda de temperatura nas regiões sudoeste, leste, centro norte e dos pantanais. 

De acordo com o Instituto, a aproximação de uma nova frente fria pode derrubar as máximas das temperaturas em 3°C a 5°C, além de trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos e queda de granizo nas áreas destacadas. 

Essa situação ocorre devido ao avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, ainda há o transporte de calor e umidade e o avanço de cavados, que deve favorecer a formação de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), até o dia 16 de setembro, estão previstos acúmulos de precipitação para as regiões centro-sul, sudoeste, leste e oeste do Estado, com volumes estimados entre 10 milímetros e 50 milímetros. 

Temperaturas

A partir desta quinta-feira (4), as temperaturas contrastam entre as regiões sul e norte, onde, em Ponta Porã e Porto Murtinho as máximas devem atingir 29°C e em Aquidauana e Coxim deve chegar a 38°C.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, estão previstas mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 29°C e 32°C. Nas áreas de Coxim, Camapuã, Três Lagoas e Anaurilândia, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 32°C e 38°C. 

Em Campo Grande, as mínimas podem chegar a 22°C e as máximas variam entre 33°C e 35°C. 

Após a passagem da frente fria, entre os dias 05 a 07, deve ocorrer queda acentuada nas temperaturas, especialmente na região sul do Estado, com mínimas entre 10°C e 13°C.

Orientações

Para dias com uma queda brusca de temperatura, a tendência do organismo é reduzir a imunidade. Com isso, algumas doenças podem aparecer como gripe, resfriado, rinite e até a asma. 

Por isso, é importante tomar alguns cuidados para melhorar a qualidade de vida nestes períodos:

  • Fique atento às variações de temperatura. Em casa, no trabalho ou locais fechados, costuma estar calor, enquanto no ambiente externo, há presença de ar gelado. Por isso, não esqueça de manter-se aquecido e agasalhado. 
  • Faça uso de bebidas quentes ao longo do dia, como chás e café;
  • Mantenha a higiene doméstica, evitando o acúmulo de poeira;
  • Evite banhos muito quentes, eles provocam ressecamento da pele;
  • Lave colchas, cobertas e casacos antecipadamente, para evitar desencadear crises de asma, rinite e bronquite por roupas e cobertores guardados;
  • Faça uso de hidratantes labiais para evitar o ressecamento dos lábios;
  • Mantenha-se sempre hidratado, monitorando crianças e idosos que não se atentam à necessidade de hidratação.

