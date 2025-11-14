Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Pastor morre após bater na traseira de caminhão estacionado em MS

Com o impacto, ele perdeu o controle da moto e acabou colidindo de frente com um veículo que trafegava na direção contrária

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

14/11/2025 - 12h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem identificado como pastor Beto, líder do Projeto Mão Amiga, morreu na noite de quinta-feira (14), após se envolver em um acidente de moto na Rua Francisco Pereira Alves, em Aquidauana.

Conforme o portal O Pantaneiro, o motociclista seguia no sentido CAIC–Exposição quando atingiu a parte traseira de um caminhão estacionado. Com o impacto, ele perdeu o controle da moto e acabou colidindo de frente com um Fiat Argo que trafegava na direção contrária.

A força das batidas deixou o pastor ao solo com ferimentos graves na cabeça, no rosto e suspeita de fratura na perna direita.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, quando a equipe do Samu chegou ao local, o pastor já estava inconsciente. Os socorristas realizaram o atendimento emergencial e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Amigos relataram que Beto havia comprado a motocicleta recentemente, realizando um sonho antigo. Ele deixa um filho.

A Polícia Militar esteve na via e adotou os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Com mais de 300 vagas, IFMS oferta curso gratuito de inglês, espanhol e libras

As oportunidades estão distribuídas em nove municípios do Estado; confira

14/11/2025 14h15

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu as inscrições para 318 vagas em cursos gratuitos e presenciais de inglês, espanhol e libras. O prazo termina em 19 de novembro, e os selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026.

As oportunidades estão distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos fazem parte do Centro de Idiomas (Cenid) e são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), totalizando seis semestres de formação. Ao concluir o percurso, o estudante recebe certificação nacional de competência linguística.

Pelo menos 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do IFMS, conforme a Política de Internacionalização da instituição. O restante é destinado ao público externo, permitindo a participação da comunidade em geral.

O edital com todas as regras está disponível na Central de Seleção, onde também devem ser feitas as inscrições, sem cobrança de taxa. Quem não dispõe de acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) em qualquer campus para utilizar os computadores da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão divulgadas em 21 de novembro. O nivelamento é obrigatório para candidatos que buscam vagas em turmas acima do nível básico I e será aplicado on-line entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

O teste determina em qual nível o candidato está apto a ingressar; quem não alcançar a pontuação mínima poderá disputar vagas do nível básico I, caso haja oferta.

O resultado do nivelamento e a lista preliminar de candidatos aptos ao sorteio estão previstos para 8 de dezembro. A seleção final será feita por sorteio eletrônico, marcado para 12 de dezembro. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão publicados no dia 19 de dezembro.

As matrículas on-line deverão ser realizadas entre 12 e 16 de janeiro de 2026. Persistindo vagas, haverá segunda chamada em 23 de janeiro, com matrículas entre 26 e 30 de janeiro. As aulas estão previstas para começar em 9 de fevereiro.

Serviço - Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Assine o Correio do Estado

Cidades

Após enterro de estudante, prefeitura envia jurídico para tratar com família

Por meio de portaria publicada nesta sexta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Coxim determinou que a Procuradoria Jurídica do Município estabeleça diálogo com a família de Letícia Camargo

14/11/2025 14h00

Compartilhar

Divulgação: Prefeitura Municipal de Coxim / Divulgação Redes Sociais

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Coxim, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (14), determinou que os advogados do município entrem em contato com a família da estudante Letícia Camargo.

A publicação, que estabelece a aproximação da Procuradoria-Geral do Município e da Assessoria Direta com a família, ocorre dois dias após o atropelamento por um ônibus escolar do município, que tirou a vida da estudante de enfermagem.

A decisão foi tomada após o enterro da jovem. Segundo destacou o Executivo Municipal, trata-se de “uma forma de demonstrar solidariedade à família”.

“Nos solidarizamos com os familiares e continuaremos acompanhando, com atenção e humanidade, tudo o que o caso requer dentro das possibilidades legais do município”, afirmou o prefeito de Coxim, Edilson Magro.

O documento estabelece que os advogados, juntamente com a assessoria jurídica, entrem em contato com a família de Letícia ou com o advogado que a representa, para tratar das medidas que possam ser adotadas para reparação do caso.

“Art. 1º Determinar à Procuradoria Jurídica do Município de Coxim e à sua Assessoria Direta que procedam ao imediato contato com os pais da vítima e/ou com seu advogado constituído, com a finalidade de tratar das medidas jurídicas cabíveis à reparação do caso", diz  a portaria

Exoneração

No dia anterior, o município exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite.

Em conversa com o Correio do Estado, a secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.

Quanto à situação do motorista do ônibus, Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há um ano, a secretária explicou que, por se tratar de um servidor concursado, o caso passará por sindicância.

“É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária, e completou:

“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município.”.


Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 2 dias

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

3

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 23 horas

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15 horas

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?