Pastor morre após bater na traseira de caminhão estacionado em MS

As oportunidades estão distribuídas em nove municípios do Estado; confira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu as inscrições para 318 vagas em cursos gratuitos e presenciais de inglês, espanhol e libras. O prazo termina em 19 de novembro, e os selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026.

As oportunidades estão distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos fazem parte do Centro de Idiomas (Cenid) e são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), totalizando seis semestres de formação. Ao concluir o percurso, o estudante recebe certificação nacional de competência linguística.

Pelo menos 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do IFMS, conforme a Política de Internacionalização da instituição. O restante é destinado ao público externo, permitindo a participação da comunidade em geral.

O edital com todas as regras está disponível na Central de Seleção, onde também devem ser feitas as inscrições, sem cobrança de taxa. Quem não dispõe de acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) em qualquer campus para utilizar os computadores da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão divulgadas em 21 de novembro. O nivelamento é obrigatório para candidatos que buscam vagas em turmas acima do nível básico I e será aplicado on-line entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

O teste determina em qual nível o candidato está apto a ingressar; quem não alcançar a pontuação mínima poderá disputar vagas do nível básico I, caso haja oferta.

O resultado do nivelamento e a lista preliminar de candidatos aptos ao sorteio estão previstos para 8 de dezembro. A seleção final será feita por sorteio eletrônico, marcado para 12 de dezembro. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão publicados no dia 19 de dezembro.

As matrículas on-line deverão ser realizadas entre 12 e 16 de janeiro de 2026. Persistindo vagas, haverá segunda chamada em 23 de janeiro, com matrículas entre 26 e 30 de janeiro. As aulas estão previstas para começar em 9 de fevereiro.

Serviço - Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

