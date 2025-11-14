Pastor morre após bater na traseira de caminhão estacionado em MS

Por meio de portaria publicada nesta sexta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Coxim determinou que a Procuradoria Jurídica do Município estabeleça diálogo com a família de Letícia Camargo
A Prefeitura Municipal de Coxim, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (14), determinou que os advogados do município entrem em contato com a família da estudante Letícia Camargo.
A publicação, que estabelece a aproximação da Procuradoria-Geral do Município e da Assessoria Direta com a família, ocorre dois dias após o atropelamento por um ônibus escolar do município, que tirou a vida da estudante de enfermagem.
A decisão foi tomada após o enterro da jovem. Segundo destacou o Executivo Municipal, trata-se de “uma forma de demonstrar solidariedade à família”.
“Nos solidarizamos com os familiares e continuaremos acompanhando, com atenção e humanidade, tudo o que o caso requer dentro das possibilidades legais do município”, afirmou o prefeito de Coxim, Edilson Magro.
O documento estabelece que os advogados, juntamente com a assessoria jurídica, entrem em contato com a família de Letícia ou com o advogado que a representa, para tratar das medidas que possam ser adotadas para reparação do caso.
“Art. 1º Determinar à Procuradoria Jurídica do Município de Coxim e à sua Assessoria Direta que procedam ao imediato contato com os pais da vítima e/ou com seu advogado constituído, com a finalidade de tratar das medidas jurídicas cabíveis à reparação do caso", diz a portaria
Exoneração
No dia anterior, o município exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite.
Em conversa com o Correio do Estado, a secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.
Quanto à situação do motorista do ônibus, Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há um ano, a secretária explicou que, por se tratar de um servidor concursado, o caso passará por sindicância.
“É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária, e completou:
“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município.”.
