Cidades

INVESTIGAÇÃO

PCC "toma" rota de Escobar de MS e trafica por porto holandês

Preso na vizinha Bélgica, Sérgio Roberto de Carvalho, o Major Carvalho, era conhecido por usar Roterdã como uma das entradas de cocaína para a Europa

Felipe Machado

24/09/2025 - 09h30
Continue lendo...

A Polícia Federal investiga um braço do Primeiro Comando da Capital (PCC) voltado ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais. Uma das rotas utilizadas pela organização criminosa tinha como destino final o porto de Roterdã, na Holanda, um dos favoritos de Sérgio Roberto de Carvalho, o Major Carvalho, ex-policial militar de Mato Grosso do Sul que é conhecido como “Pablo Escobar brasileiro”.

A investigação resultou na Operação Vila do Conde, deflagrada ontem, que teve como objetivo desarticular o grupo. Mandados foram cumpridos em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações começaram em fevereiro de 2021, após uma ação que apreendeu 458 quilos de cocaína, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), que estavam escondidas em meio a uma carga de quartzo e tinham como destino final o Porto de Roterdã, uma das principais portas de entrada de drogas na Europa.

“A operação policial identificou os membros da organização criminosa transnacional, bem como toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa. Ademais, o trabalho investigativo desvendou toda a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos”, informou a PF.

Na operação de ontem, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SP) cumpriu 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Belém contra membros do PCC, organização que domina o tráfico de drogas em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Um dos alvos da operação foi Alexandre Constantino Furtado, presidente da Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, ele é integrante do PCC. Ele já tinha sido preso em 2006 em uma operação da Polícia Civil

COMO FUNCIONA?

Uma reportagem de 2021 do jornal inglês BBC revelou como a cocaína vinda da América Latina entra no porto holândes. Segundo eles, o principal recurso para driblar a fiscalização é por meio dos chamados “coletores de drogas”, geralmente jovens que são contratados por grandes organizações criminosas para realizar este trabalho.

“Às vezes, eles não precisam levar com as próprias mãos a cocaína para fora do porto. Em vez disso, eles transferem para outro contêiner a mercadoria ilegal, com a ajuda de algum funcionário cooptado, até que as drogas sejam levadas para fora em um caminhão. Nesse tempo, os coletores vivem dentro dos contêineres, que se tornam uma espécie de quarto de hotel para eles”, explica o diário britânico na matéria.

Ainda de acordo com a BBC, os coletores ganham cerca de € 2 mil (R$ 10,5 mil na cotação atual) por cada quilo de cocaína que carregam. Portanto, caso a carga de cocaína apreendida no Porto de Vila do Conde tivesse conseguido atravessar o oceano e chegasse nas mãos previstas, os coletores teriam desembolsado € 916 mil (R$ 4,9 milhões atualmente).

Em 2014, as autoridades policiais da cidade holandesa capturaram mais de 5 toneladas de cocaína no porto. Seis anos depois, este dado cresceu exponencialmente, chegando a 41 toneladas apreendidas. Porém, conforme levantamento da Agence France-Presse (AFP), este número tem diminuído.

Ano passado, foram apreendidas 26 toneladas de cocaína, 42,86% a menos do que em 2023, quando foram capturadas 45,5 toneladas da droga.

Talvez, este seja um reflexo das prisões de Major Carvalho e seu sócio, em 2023, o que também tem diminuído o fluxo do tráfico entre a América Latina e o Velho Continente.

HOLANDA QUERIDA

Curiosamente, esta rota utilizada pela organização criminosa também foi muito usada pelo megatraficante Sérgio Roberto de Carvalho, o Major Carvalho, por tráfico internacional de drogas. 

Como apontou a investigação, o ex-policial militar de Mato Grosso do Sul teria embolsado cerca de € 200 milhões (R$ 1,250 bilhão na cotação atual) com 10 carregamentos de cocaína.

Além de Carvalho, o esquema também era liderado pelo belga Flor Bressers, de 39 anos, que teria ganho até mais que o “Pablo Escobar brasileiro” neste 10 carregamentos, cerca de € 230 milhões (R$ 1,437 bilhão na cotação atual). 

Segundo o The Guardian, os promotores do caso apontam que a apreensão ocorrida em 2020, em Roterdã, teria sido apenas a ponta do iceberg. A rede operada por Bressers e Major é suspeita de ter importado toneladas de cocaína entre 2019 e 2020 para a Europa.

*SAIBA

Um dos presos na operação foi Alexandre Constantino Furtado, presidente da Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo.

ACIDENTE NO PANTANAL (MS)

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre tragédia da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu diversas séries e documentários ao longo de sua carreira como cineasta e documentarista

24/09/2025 10h05

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea DIVULGAÇÃO

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, morto em queda de avião na noite desta terça-feira (23) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, era um renomado cineasta e documentarista brasileiro.

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, ele dirigiu diversas séries e documentários. Confira:

  • “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, para WBD/HBO, indicado ao Emmy Internacional. A obra conta detalhes e testemunhos de sobreviventes e familiares das vítimas dos jogadores do time de futebol da Chapecoense (SC), que morreram em acidente aéreo (voo 2933 da LaMia), em 29 de novembro de 2016, na montanha Cerro El Gordo (2.600m de altitude), região de Medelin, na Colômbia. Após derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque (SP), os jogadores saíram de São Paulo em 28 de novembro de 2016 com destino a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em um voo da companhia aérea Boliviana de Aviación. Em seguida, pegaram outro avião, da LaMia, até Medelin, momento em que aconteceu a tragédia aérea.

  • “To Win or To Win”, sobre o Al Nassr FC, para MBC/Shahid, maior grupo de mídia árabe

  • “All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol” (5×52′), primeiro projeto de não ficção da Amazon Prime Video no Brasil pela Big Bonsai e Pitch Productions, onde assina o Episódio 4 e a segunda unidade e a direção da série “Cine Terror” (13×26′) para o canal Prime Box Brazil

  • “O Incêndio do Museu Nacional” foi um documentário para a National Geographic Channel

  • série “Explorer Investigation”

  • duas temporadas da série “Mundo Selvagem”

  • série “Histórias Extraordinárias”

  • Produziu e dirigiu o documentário ”Paisagem Concreta”, pela Olé Produções, sobre o arquiteto Alvaro Siza e sua relação com o Brasil

  • Fez a direção geral da série “Algo no Espaço”, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros

  • diretor do documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol” (70′) em coprodução com Globo Filmes, exibido nos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro e em horário nobre na Globonews

  • série “Tesouros do Tapajós”, gravada na floresta Amazônica

  • documentário “Barbeiros”

  • documentário “Samba de Quadra”

  • documentário “O Pai do Gol”

  • curta-metragem ficção “Tempo da Navalha”

  • produziu o documentário ”As Primeiras”

  • produziu o documentário ”Um Par pra Chamar de Meu“

  • produziu o documentário ”Outro Rolê”

  • produziu o documentário “Alma em Madeira”

  • produziu o documentário “Tudo é Projeto”

A Olé Produções, a qual Luiz fazia parte, emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional.

"A Olé Produções confirma, com imensa tristeza, o acidente ocorrido por volta das 18h30min, da última terça-feira, em Aquidauana/MS, no qual faleceram seu sócio e documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografiaRubens Crispim Junior, o professor Kongjian Yu da Universidade de Pequim e o piloto Marcelo Pereira de Barros. A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor".

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, Pantanal sul-mato-grossense, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

A novela “Pantanal”, da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.

TRAGÉDIA

Avião que caiu no Pantanal tinha histórico de irregularidades

Ele chegou a ser apreendido em 2019 por conta do uso de peças supostamente adulteradas em falta de certificação

24/09/2025 10h03

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes e que explodiu após cair na fazenda Barra Mansa, a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana nesta terça-feira (23), tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

A operação Ícaro descobriu uma série de irregularidades na manutenção de aeronaves de pequeno porte em Mato Grosso do Sul. No final de março de 2016, por exemplo, foram interditadas 46 aeronaves (a maioria de categoria agrícola) e suspensos dois mecânicos de manutenção.

Além disso, uma oficina clandestina de manutenção foi fechada e foram apreendidas diversas peças aeronáuticas em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

As suspensões das aeronaves e mecânicos foram cautelares. As aeronaves só poderiam ser liberadas após comprovação da procedência das peças utilizadas, bem como de manutenção realizada em oficinas homologadas.

Os mecânicos que estavam trabalhando fora dos limites foram suspensos. Outras fases desta mesma operação ocorreram em anos seguintes e em uma delas foi apreendido avião envolvido na tragédia desta terça-feira. 

Atualmente, a aeronave não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo a ANAC,  mas mesmo assim estava a serviço da equipe de documentaristas. Além do piloto, morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, um dos mais renomados arquitetos do mundo, o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o fotógrafo Rubens Crispim Júnior.

VÍTIMAS

Marcelo Pereira de Barros: paulista, piloto e proprietário da aeronave, apaixonado pela região do Pantanal. Deixa dois filhos, Hugo e Gael.


kongjian Yu: professor da Universidade de Pequim e considerado um dos maiores arquitetos do mundo. Doutor pela Universidade de Harvard e consultor do governo chinês.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz: documentarista e diretor de produções renomadas, incluindo “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” e a série To Win or To Win para MBC/Shahid. Atua na Olé Produções desde 2007.

Rubens Crispim Júnior: diretor de fotografia e dono da produtora audiovisual Poseidos, formado em artes plásticas pela ECA-USP. Participou de festivais internacionais, incluindo o Short Film Corner no Festival de Cannes.

A QUEDA

O avião caiu por volta das 18 horas desta terça-feira, explodindo ao tocar o solo. Bombeiros de Aquidauana leraram cerca de nove horas para resgatar os corpos, que inicialmente foram levados para a cidade de Aquidauana. 

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o CENIPA foi acionado para realizar a investigação. Técnicos especializados estão coletando dados, preservando elementos e analisando os danos para determinar os fatores que contribuíram para o acidente. 

O DRACCO emitiu nota na manhã desta quarta-feira informando que "as informações referentes aos trabalhos periciais e investigativos serão comunicados à imprensa de forma oficial e oportuna, após a finalização das diligências necessárias".

A nota não fez referências à apreesão da aeronave que havia sido feita em 2019 nem detalhou os motivos pelos quais ela foi devolvida aos proprietários anos depois. 

SEGUNDO CASO

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do  pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.
 

