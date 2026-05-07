PCMS procura "Ney", membro da quadrilha que furtava Hilux e SW4 na chave de fenda

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul faz questão de frisar que a população não deve tentar realizar a abordagem por conta própria - Reprodução/PCMS/Montagem-C.E

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Identificado como Vanderley Rodriguez Lopez, de 35 anos, o indivíduo conhecido como "Ney" é procurado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, acusado de integrar a organização criminosa especializada em furtar Hilux e SW4 na chave de fenda.

Conforme repassado pela Polícia Civil, em nota, esse homem possui uma série de mandados de prisão em aberto, por crimes que passam por associação criminosa, tráfico de drogas e furto qualificado.

Sem maiores informações, as investigações apontam que o suspeito possa estar na região entre Coronel Sapucaia (MS) e Capitán Bado, no Paraguai, cidades gêmeas no extremo sul do Estado divididas apenas pela avenida internacional.

Esse é um dos acusados no esquema criminoso especializado em furtos de caminhonetes na região de fronteira, e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul faz questão de frisar que a população não deve tentar realizar a abordagem por conta própria, sendo necessário o acionamento das forças de segurança pública.

Qualquer informação sobre o paradeiro de "Ney" pode ser repassada, de forma anônima, inclusive, à Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados através do telefone: (67) 99987-9826.

Entenda

Durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (07), por volta de 05h, uma megaoperação policial foi deflagrada com intuito de "quebrar" uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes no Mato Grosso do Sul, acusados de furtarem Hilux e SW4 na chave de fenda.

Essa megaoperação para desarticular a organização criminosa envolveu cerca de dez delegacias, sendo mais de 70 agentes da segurança pública em campo para o cumprimento de: 8 mandados de prisão; 3 de busca e apreensão de adolescentes; e 10 de busca domiciliar. Além desses mandados, houve ainda o registro de duas prisões em flagrante delito.

Os alvos dessa organização criminosa, segundo a PCMS, concentravam-se principalmente na região sul do Estado, em um esquema considerado "estruturado e altamente coordenado".

Esses furtos ocorriam na região de Mundo Novo, distante aproximadamente 463 quilômetros da Capital, bem como em demais municípios vizinhos no extremo sul do MS.

"Após a subtração, os veículos eram levados ao Paraguai, indicando a atuação de um grupo com características transnacionais", complementa a PCMS em nota.

Em uma investigação de aproximadamente três meses, as apurações policiais foram capazes de detalhar o passo-a-passo dos criminosos.

Aproveitando de uma vulnerabilidade no sistema de abertura desses veículos, os indivíduos conseguiam entrar nas caminhonetes com o uso de uma chave de fenda, sem que isso acionasse, inclusive, os respectivos dispositivos de segurança.

Em seguida, já no interior das Hilux e SW4, os criminosos faziam uso de decodificadores digitais para dar partida nos automóveis. Entre adultos e adolescentes, mais de dez indivíduos foram identificados como pertencentes à cadeia criminosa, tendo cada um sua devida função.

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