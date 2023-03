Com seis praças de pedágio, tarifas na MS-112, na BR-158 e BR-436 vão custar R$ 12,32

Todo o processo foi coordenado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta quinta-feira (23), o Governo do Mato Grosso do Sul e o Grupo Way Brasil assinaram o contrato de concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436.

O Grupo Way irá administrar 412,8 quilômetros de estradas no Estado, que passam pelas cidades de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região nordeste do Estado.

O trecho contará com seis praças de pedágio. Em cinco delas, o valor da tarifa será de R$ 12,32, a sexta, localizada próxima à divisa com São Paulo, terá tarifa de R$ 4,00.

As praças de pedágio ficam localizadas entre Cassilândia e Paranaíba, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, entre Selvíria e Aparecida do Taboado, entre Três Lagoas e Inocência, entre Inocência e Cassilândia e perto da ponte da divisa com o estado de São Paulo. Confira no mapa:





Na rota de Cassilândia a Três Lagoas, pela MS-112, o usuário deve gastar R$ 24,64 em pedágios.

O usuário que for para São Paulo por Aparecida passa por dois pedágios da BR-158 e um pedágio da BR-436, totalizando R$ 28,64. Caso opte por ir para São Paulo apenas pela BR-158, passa por três pedágios, que juntos totalizam R$ 36,96. Já na rota Três Lagoas para São Paulo, pela MS-112, o usuário paga R$ 24,64 em tarifas.

O diretor-presidente da concessionária Way, Paulo Nunes Lopes, explicou que o primeiro passo da concessão é fazer a recuperação do pavimento dos trabalhos iniciais, e montar uma nova sede.

Nos seis primeiros meses, a concessionária realizará operação de tapa-buraco e capinaria. Nos primeiros nove meses, será implantada a operação de atendimento ao usuário.

A partir do primeiro dia do décimo mês, deve ser implantado o centro de controle operacional (CCO), seis bases operacionais e um sistema de radiocomunicação.

“Essas bases operacionais são divididas entre o apoio ao usuário e o serviço do usuário. São nossos funcionários que ficam da metade do prédio pra lá, e da metade do prédio pra cá nós temos a parte que é o serviço do usuário. Ali tem banheiro masculino, feminino, deficiente e fraldário, com água, café, o que precisar para o atendimento”, comentou Paulo Nunes.

Será recuperada uma unidade da Polícia Rodoviária Militar, em Três Lagoas, e uma base da Polícia Rodoviária Federal, em Paranaíba. A unidade da Secretaria da Fazenda, em Aparecida do Taboado, será reformada.

"As principais obras do segundo ao quinto ano serão a instalação de radares, sensores e a recuperação total do pavimento", acrescentou o diretor-presidente do Grupo Way Brasil.

A concessionária também deverá realizar implantação de 53km de faixas adicionais, alargar e/ou adequar pontes, readequar acostamentos, implantar e realizar melhoria de 45 rotatórias alongadas e implantar o contorno de Cassilândia, no KM-217 da MS-306.

"São 413 quilômetros de rodovias que irão contar com terceira faixa, acostamento, apoio e suporte ao usuário com ambulâncias, guinchos e conectividade, que é uma inovação nesses contratos. É fundamental que tenhamos essa malha rodoviária para dar condições para toda essa região, que tem crescido muito com grandes investimentos industriais", ressaltou o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Os trechos das rodovias BR-158 e BR-436 foram delegados à concessionária em uma parceria entre o Estado e o Governo Federal. Ao longo de 30 anos, devem ser investido R$ 3,5 bilhões na malha rodoviária administrada pelo Grupo.

A estimativa é que a operação recolha em impostos cerca de 2 milhões de reais para cada município, e gere 300 empregos diretos com as obras e 2 mil indiretos.