Pedágio na Rota da Celulose deve render R$ 1,8 milhão por dia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A empresa ou consórcio que vencer o leilão para administrar os 870 quilômetros da chamada Rota da Celulose, previsto para acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta quinta-feira (8) vai faturar diariamente algo em torno de R$ 1,8 milhão com a cobrança de tarifa nas 12 praças de pedágio que devem ser instaladas.

Levantamentos feitos no final de 2022 e ao longo de 2023 pelo Governo do Estado, que é responsável pela licitação da concessão, revela que “passam diariamente pelos locais previstos para implantação dos pórticos 120.421 eixos rodantes, sendo o corredor rodoviário da BR-267 aquele com maior volume de tráfego (55.028 eixos rodantes, representativo de 45,7% do tráfego total)”.

E, caso não haja deságio significativo, a tendência é de que o valor médio de cada praça de pedágio seja da ordem de R$ 15,00. O edital prevê que o valor máximo seja de 19 centavos por quilômetro em rodovia simples e de até 26 centavos em trechos duplicados. Além de um possível deságio, a inadimplência é outro fato que pode prejudicar a arrecadação das empresas, já que haverá apenas cobrança automatizada.

Além de dar destaque para o alto fluxo na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Bataguassu, o estudo também dá ênfase ao alto fluxo de veículos de passeio entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, o que pode ser atribuído ao período de construção da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, quase 25 mil eixos rodantes por dia nas duas praças de cobrança.

Por outro lado, o estudo revela que a MS-040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, é praticamente deserta, com apenas 16 mil eixos rodantes por dia nos locais onde devem ser instalados os três pontos de cobrança.

Os estudos foram baseados em 47 contagens, todas feitas durante 24 horas por dia por câmeras afixadas até mesmo em árvores. Depois os dados foram submetidos a um programa de inteligência artificial para chegar ao número mais aproximado possível da quantidade de veículos que utilizam as rodovias, já que é esta a principal informação de que as empresas precisam para entrar na disputal.

E com base nestes dados, nos valores máximos do pedágio e nas exigências de investimentos é que quatro grandes grupos empresariais ou financeiros demonstraram interesse em participar do leilão nesta quinta-feira.

PROVÁVEL DISPUTA

Conforme apuração do Correio do Estado, estão interessados fundos ligados ao banco BTG Pactual e à empresa e corretora XP Investimentos, um consórcio entre o gestor de ativos Kinea e a Way (que já administra duas concessões em Mato Grosso do Sul) e a K-Infra, empresa que tem concessões de rodovias no Rio de Janeiro.

Elas terão de entregar suas propostas em envelopes lacrados na B3 e caso haja empate nas propostas de menor pedágio, haverá disputa oral entre as concorrentes. O edital prevê que o deságio máximo não pode ultrapassar os 20%.

No caso do consórcio formado entre a Kinea e a Way, denominado Rotas do Brasil, ele também vai administrar outras rodovias. Em outubro de 2024, o grupo venceu a licitação para operar a Rota do Zebu, que conecta o Triângulo Mineiro e tem como principal rodovia parte do trecho de Minas Gerais da BR-262. Já os fundos da BTG e da XP Investimentos devem vir com uma empresa de logística à frente.

O leilão prevê a privatização das rodovias estaduais MS-040 (de Campo Grande a Santa Rita do Pardo), e as rodovias MS-338 e MS-395, de Santa Rita do Pardo até Bataguassu. Além disso, de trecho da BR-262 (de Campo Grande a Três Lagoas) e da BR-267 (de Bataguassu a Nova Alvorada do Sul).

Depois de cancelado em 2024 por falta de participantes, o governo de Mato Grosso do Sul aumentou a taxa de retorno do investimento, que passou de 10,37% para 11,41% ao longo dos 30 anos de concessão, além de outros ajustes no edital de concessão.

VELHO CONHECIDO

No caso da Way, o grupo já é responsável por duas rodovias em Mato Grosso do Sul. A primeira foi a MS-306, da divisa com Mato Grosso até Cassilândia (na BR-158), trecho de 219,5 km concedido em 2020 e que tem previsão de 30 anos de gestão.

A segunda concessão ocorreu em 2023, quando o grupo venceu o leilão das rodovias MS-112 (do entroncamento com a BR-158 em Três Lagoas até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia), BR-158 (até o entroncamento com a MS-444, em Selvíria) e BR-436 (do entroncamento com a rodovia BR-158 em Aparecida do Taboado até o término da ponte interestadual).

Os trechos totalizam 412,4 km de rodovias, os quais também serão administradas pela empresa por 30 anos.

EDITAL

A chamada Rota da Celulose prevê investimentos de quase 10 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão. Conforme a previsão, serão 115 quilômetros em duplicações, 457 de acostamentos, 245 em terceiras faixas, 12 em vias marginais e implantação de 38 quilômetros em contornos nas áreas urbanas.

Trêchos previstos para serem privatizados em leilão qe acontece nesta quinta-feira

Conforme a promessa, todos os 870 quilômetros passarão a ter acostamento. A MS-040, concluída no final de 2014, foi toda implantada sem estas faixas de escape.

O cronograma do edital que aumentou os atrativos para as empresas estipula prazos para finalização das obras primordiais para até oito anos.

Dentre as principais inovações do projeto apresentado ao mercado estão os pórticos de cobrança de pedágio automático (Free-Flow), pesagem eletrônica dinâmica (HS-WIN), instalação de no mínimo 484 câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (OCRs) e sistema de comunicação com os usuários.

A cobrança de pedágio será 100% eletrônica (sistema free-flow) com desconto de 5% na tarifa para usuários optantes pelo sistema de tag válido (AVI), e descontos progressivos de até 20% da tarifa para veículos de passeio de acordo com a frequência e isenção de cobrança para motocicletas